La situación de Jaguares: un insulto, desazón e incertidumbre

Tener familiares, amigos y compañeros del club en las tribunas de Vélez hacía "muy feliz" a Cubelli, que ya da por descartado eso en el futuro.

Sorprende que un integrante de Jaguares, un equipo generalmente muy medido al expresarse públicamente, haya escrito en Instagram un insulto fuerte. A ninguna persona, por cierto, sino a la enfermedad del coronavirus. "Covid... la c... de tu madre!!", puso, con las palabras completas, Matías Moroni, uno de los elementos originales de la franquicia argentina del Súper Rugby. "Pensar que e´ramos tan felices ! (Jaguares sigue. No saquen conclusiones salvo q me digan q trabajan en world rugby )", posteó el centro.

Aunque breve, el mensaje del ex jugador de CUBA resume varias de las sensaciones de un plantel al que en las últimas horas se le pidió no hablar públicamente: frustración, una suerte de melancolía, incertidumbre y algo de esperanza, en mayor o menor medida, de que el equipo de la Unión Argentina de Rugby continúe existiendo. Aunque sea con otras formas, en otras competencias, en otros lugares.

Matías Moroni expresó con un exabrupto en Instagram su enojo contra la Covid-19.

No todas las sensaciones del conjunto en serio riesgo de extinción sintetiza ese párrafo de Moroni en Instagram. Por ejemplo, Tomás Cubelli es dominado por algo más parecido a la decepción de una etapa cerrada. "Jaguares fue la forma de representar profesionalmente a Argentina en un torneo de clubes. Era como un intermedio: mantenerse acá, cerca de la gente querida, y poder jugar profesionalmente. Pero lamentablemente esta opción no está más. Me hacían muy feliz tener el mejor rugby del mundo en Argentina y que mi familia, mis amigos y gente de mi club pudieran ir a verlo. Es un poco duro, pero es lo que es. Es la realidad y hay que afrontarla", comentó el medio-scrum en una charla con el programa Scrum, de ESPN.

"Que Jaguares juegue los fines de semana en Vélez no va a darse más, porque no va a tener su localía acá. Lo que puede llegar a darse es entrar al Súper Rugby de otra forma, en distintos lugares. La gente que está a cargo del tema verá si es viable, primero para la Unión y después para los jugadores. Pero hoy no se pone sobre la mesa esa opción", amplió el back formado en Belgrano Athletic, que piensa en firmar con un club que le permita ser competitivo para retener un lugar en el seleccionado nacional, más allá de que figura entre los 59 rugbiers ya convocados por Mario Ledesma para este año.

Tomás Cubelli habla de Jaguares en pasado; para el medio-scrum, ahora es cuestión de conseguir un club que le permita jugar profesionalmente para estar en su mejor forma al servicio de los Pumas.

"Como profesional mi misión primordial en adelante es estar bien preparado para darles a los Pumas lo mejor de mí. Y si Jaguares entra en algún lado, sería una opción", sostuvo Cubelli, aunque ciertamente sin un tono optimista, más con la mente en la camiseta celeste y blanca que en la naranja y negra.