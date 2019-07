Jeronimo de La Fuente, capitán de los Jaguares, durante la derrota de los Pumas con los All Blacks en el Rugby Championship Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El haber estado cerca ya no alcanza para sentirse conformes. Después de estar a cinco metros de ganarle a los All Blacks por primera vez en la historia, en los Pumas no hay espacio para eso. En su lugar hay autocrítica para tratar de analizar por qué el seleccionado argentino de rugby quedó, una vez más, a las puertas de una hazaña. "Queda la bronca de haber estado cerca, de poder marcar un try, que se termine el partido y ganar; creo que nunca tuvimos una oportunidad así, de marcar y ganar. Sentíamos que lo podíamos ganar y aún así creo que no tuvimos un buen partido, pero estuvimos cerca. Tenemos mucho para mejorar", explicó Jerónimo De la Fuente, en pleno proceso de la ajustada caída por 20-16 por la primera fecha del Rugby Championship.

El rosarino, de 28 años, es un producto 100 por ciento del Plan de Alto Rendimiento y conoce de cerca el trabajo profesional que se hizo en estos años para emparejarse con las potencias. Jugó en los Pumitas, pasó por los Pampas e integró el segundo seleccionado nacional antes de debutar en los Pumas, en 2014. Estuvo en el último Mundial, integra Jaguares desde su creación, en 2016, y este año Gonzalo Quesada le dio la capitanía de la franquicia argentina en el Súper Rugby.

-¿Qué sensación les queda después de haber estado tan cerca?

-En caliente la sensación es de amargura por cómo terminó el partido. Hay mucho por mejorar y aun así estuvimos a una pelota de ganar. Jugarle de igual a igual a Nueva Zelanda, estar con la pelota en sus 5 metros y marcar para ganar el partido es algo positivo.

El primer try de los All Blacks

-¿Dónde estuvo la diferencia?

-En un partido tan cerrado, ellos defendieron bien la última pelota. Nosotros jugamos una pelota difícil. Fue un line a la cola, donde tenés que tirarla bien, tenés que levantar bien y armar un buen maul. En esa jugada ellos fueron mejores. Si hubiese sido try capaz que no nos estaríamos haciendo esa pregunta. Creo que hay que mejorar muchos detalles, pero trabajando como lo venimos haciendo vamos a estar bien.

Aunque fue la derrota por menor margen ante Nueva Zelanda desde que la Argentina ingresó al Rugby Championship, en 2012, con el aliciente de que los All Blacks no anotaron puntos en el segundo tiempo, los números duros no arrojan resultados favorables. De acuerdo con las estadísticas de la edición internacional del sitio ESPN, la Argentina erró 38 tackles, además de recibir 11 quiebres sin oposición (59% de eficacia en defensa contra 93% de los oceánicos).

El no haber recibido puntos en el segundo tiempo se puede explicar en el 69% de posesión local y en que se jugó el 75% del período en territorio visitante. "Hay que mejorar tanto en ataque como en defensa para lograr lo que queremos y tenemos que ser autocríticos. Solo pensamos en mejorar día a día y seguramente cada vez van a ser menos los detalles por pulir", añadió el exjugador de Duendes.

-Se observó un partido muy intenso. ¿Se puede comparar con el Súper Rugby?

-Tal vez el partido más intenso de Jaguares no llegó a lo de hoy en el primer tiempo con All Blacks. Hubo algunas miradas, estábamos un poco cansados. Pero mirábamos para adelante y también se los veía cansados, con las manos en las rodillas; fue de una intensidad muy alta y estuvimos a la altura. Terminar en las cinco yardas de ellos, atacándolos, demuestra que el equipo está muy bien.

El segundo try de los All Blacks

-¿Se sintió el cansancio post-Súper Rugby?

-No. En la semana se trabajó bien y cuando llegamos tuvimos una de descanso. Tenemos dos staff muy comprometidos, entre Jaguares y Pumas. Se hablan mucho y eso nos sirve a nosotros. Llegamos de la mejor manera. Si hubiéramos sentido cansancio no habríamos estado en el minuto final a los cinco metros de su in-goal.

En el horizonte aparece Australia. Los Wallabies se presentan como el rival más parejo de la Argentina en el torneo. El año pasado los Pumas lograron en Queensland la primera victoria como visitante en 35 años y, como local, dejaron escapar en Salta un partido que llegaron a ir ganando por 24 puntos. Los de Oceanía perdieron en la primera fecha contra Sudáfrica y atraviesan un período tormentoso después de la exclusión de su figura Israel Folau por comentarios homofóbicos.

-¿Qué partido imaginás contra Australia?

-Tanto ellos como nosotros nos vamos a jugar todo. Son partidos muy difíciles contra Australia. Siempre se dan partidos dinámicos, fuertes y físicos. Empieza a ser una especie de clásico y, después de perder con Sudáfrica, ellos van a salir con todo a ganar. Ya dijeron que este año tienen que ganar todo para llegar de la mejor manera al Mundial. No hay que olvidarse de la historia que tiene Australia.

El try de Emiliano Boffelli

-Es el año del Mundial. ¿Dónde ubicás este Rugby Championship?

-Es importante porque te da la chance de estar en la lista del Mundial. Queremos crecer como jugadores, como equipo y como Pumas; tenemos que dejar todo acá. Sirve para plasmar nuestro juego y para jugarle de igual a igual a las grandes potencias. Es una oportunidad para pelear por un puesto en el Mundial.

-Quedan tres partidos hasta el debut en Japón. ¿Crees que van por el camino correcto para hacer un buen Mundial?

-Me parece que no hay que pensar tanto en el Mundial; hay que ir paso a paso. Son partidos para seguir jugando y seguir puliendo detalles. Más que nada para pelear un puesto en la lista, eso no hay que olvidarlo. Acá el único citado es Pablo (Matera, el capitán). Es una oportunidad de representar al país y tener una chance en el Mundial. Si bien todos lo ven cerca, para nosotros está lejos. Si jugás mal y no te llaman el Mundial se te va. Ahora solo tenemos que enfocarnos en Australia.

Socino por Creevy para ir a Australia

Mario Ledesma confirmó la lista de 30 jugadores que viajó el domingo por la mañana a Australia, de cara al partido del próximo sábado en Brisbane. El entrenador realizó solo una modificación con respecto al plantel que recibió a Nueva Zelanda. Agustín Creevy sufrió un esguince en el acromio clavicular derecho, por lo que permanecerá en Buenos Aires para la recuperación; su lugar lo ocupará Santiago Socino, flamante incorporación de Jaguares. Además, Ledesma adelantó que rotará el equipo: "Seguramente haya cambios. Veremos el estado de la tropa para ver quién entra y quién sale, pero la idea es hacer algunas variantes". Tras el partido, los Pumas regresarán al país y cerrarán su participación en este Rugby Championship frente a Sudáfrica, el 10 de agosto, en Salta.