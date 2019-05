Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2019 • 21:38

Jagaures volvió a festejar en su gira por Oceanía y las sonrisas en las caras de los protagonistas son inevitables. Fruto del trabajo realizado, sumado a la experiencia de estar transitando su cuarta edición en el Super Rugby, la franquicia argentina se siente plena y a gusto. Saben que todavía restan dos partidos importantes, pero ser los líderes de su conferencia no es poca cosa.

Una vez consumada la victoria, Ramiro Moyano, una de las figuras del encuentro rescató el trabajo realizado por el equipo y destacó el cambio de mentalidad por parte de los jugadores en los momentos de mayor tensión.

"Sin palabras, creo que el equipo lo venía demostrando y el equipo cumplió, está y eso es importante. Creo que de a poco vamos madurando respecto de las lagunas que antes teníamos. Hoy el equipo rival nos metió dos tries y no caímos, eso es un signo de maduración y lo pudimos revertir. El año pasado no podíamos salir de ese pozo y ahora estamos creciendo y eso se nota", explicó el wing, autor de dos tries.

Tenemos que seguir así, partido a partido y laburando cada semana. El trabajo que venimos haciendo es muy bueno y hay que seguir por ahí Moyano

Por el otro lado Tomás Cubelli, de una muy buena actuación durante el encuentro, fue mucho más analítico respecto de los pasajes del partido. "Hay que destacar que siempre nos mantuvimos en partido. Hay mérito de ellos en la defensa en los primeros pasajes del partido, nosotros no esperamos al entretiempo para intentar cambiarlo, y dejamos bastante el físico en esas jugadas. Ellos nos marcaron bien. Me quedo que ante todo eso no nos fuimos del partido, que seguimos intentando y que en ese momento les marcamos un try. Tuvimos la templanza de manejar esos momentos del partido", describió.

"Fue un partido muy importante, después del partido con Hurricanes se habló mucho internamente de pasar la página, era un partido más y que nos daba confianza para seguir. Pero hoy teníamos que volver a poner todo en la cancha. Hoy un poco en caliente creo que todavía tenemos muchas cosas por corregir, pero el equipo esta con confianza y eso también es importante", añadió.

Por último, el capitán de Jaguares destacó su alegría y la plena confianza que hay dentro del plantel por el buen presente: "Increíble, va no... Estamos laburando duro para eso, trabajamos para ser el mejor equipo y por ahora esta dando resultado y espero seguir por esa senda. Es muy lindo ver a Jaguares puntero, por todo lo que trabajamos."