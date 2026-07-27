La agenda de los Pumas para lo que resta del año: días y horarios de los próximos partidos

Los Pumas, más allá de que este año no hay Mundial ni Rugby Championship, tienen una agenda cargada de partidos frente a rivales de relieve y, tras la primera ventana del nuevo Nations Championship, se preparan para afrontar más encuentros como local.

El próximo compromiso de la selección argentina será un test match vs. Sudáfrica el sábado 8 de agosto a las 16 en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. Luego, enfrentará a Australia por duplicado: el 29 de agosto en el escenario 23 de Agosto de Jujuy y una semana después en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Tras los amistosos, en los que habrá en juego una copa, en noviembre el conjunto dirigido por Felipe Contepomi cerrará la primera etapa del Nations Championship con tres cotejos en Europa vs. Irlanda en Dublín, Italia en Génova y Francia y París. Por ese mismo campeonato, ya disputó tres partidos como anfitrión con caídas vs. Escocia e Inglaterra y una victoria entremedio frente a Gales.

Fixture y resultados de los Pumas en la temporada 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Los Pumas 38-47 Escocia.

Los Pumas 35-21 Gales.

Los Pumas 24-31 Inglaterra.

Los Pumas vs. Sudáfrica - Sábado 8 de agosto a las 16 en Vélez Sarsfield - Test Match.

- Sábado 8 de agosto a las 16 en Vélez Sarsfield - Test Match. Los Pumas vs. Australia - Sábado 29 de agosto a las 16 en Jujuy - Test Match.

- Sábado 29 de agosto a las 16 en Jujuy - Test Match. Los Pumas vs. Australia - Sábado 5 de septiembre a las 16 en Mendoza - Test Match.

- Sábado 5 de septiembre a las 16 en Mendoza - Test Match. Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín - Nations Championship.

– Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín - Nations Championship. Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova - Nations Championship.

– Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova - Nations Championship. Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París - Nations Championship.

Los Pumas disputarán al menos seis partidos más en lo que resta de la temporada 2026 Marcelo Aguilar - LA NACION

Si los Pumas lideran la tabla de posiciones del Hemisferio Sur del Nations Championship, tendrán al menos un partido más que será en la definición en el estadio de Twickenham en Londres.

El nuevo torneo fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los British and Irish Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados. Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título.