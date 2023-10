escuchar

PARIS. No se recuerda en una Copa del Mundo un abucheo tan ensordecedor y constante hacia un árbitro como el que recibió el neozelandés Ben O’Keefe en la semifinal entre Sudáfrica e Inglaterra. Cada vez que la pantalla del Stade de France lo enfocó, O’Keefe fue silbado ruidosamente por el público francés, disconforme con su actuación en la eliminación del local en los cuartos de final, precisamente ante los Springboks . Los arbitrajes fueron otro punto de controversia en este Mundial que demostró que el rugby deberá tener cambios profundos en el futuro si quiere ser un deporte más masivo y atractivo .

La actuación de O’Keefe, que ya había recibido críticas del capitán francés, Antoine Dupont –”no estuvo a la altura”- y de la prensa local, volvió a estar ayer en el eje de la discordia con las declaraciones del inglés Lawrence Dallaglio, campeón del mundo en 2003: “ O’Keefe ganó la semifinal para Sudáfrica” . El neozelandés cobró una infracción en un scrum cuando faltaban dos minutos para el final e Inglaterra iba ganando el partido. De esa acción, Handré Pollard anotó el penal que dio vuelta la historia para los Boks. Dallaglio resaltó los méritos sudafricanos, pero no dudó en decir que “ el partido lo ganó O’Keefe ”.

Desde hace un tiempo, los arbitrajes internacionales son focos de críticas de parte de entrenadores y jugadores . Sin ir más lejos, Michael Cheika también se quejó de su compatriota Angus Gardner en la derrota Puma en la otra semifinal, ante los All Blacks. Pero quien más cargó contra ellos, públicamente y a través de videos compartidos en las redes sociales, fue el director de los Springboks, Rassie Erasmus, un brillante conductor 360 del seleccionado sudafricano pero también alguien que trastoca permanentemente el fairplay de este deporte. Erasmus no es un buen perdedor, entre otras cosas.

World Rugby en su momento lo sancionó a Erasmus por poner en duda la capacidad de los árbitros pero lo cierto es que aquí sucedió un hecho poco habitual: un mismo árbitro dirigió dos veces seguidas, en instancias de eliminación directa, a un mismo seleccionado. Es el caso de O’Keefe con Sudáfrica .

Michael Cheika se quejó de su compatriota Angus Gardner en la derrota Puma en la semifinal, ante los All Blacks. (Photo by Thomas SAMSON / AFP) THOMAS SAMSON - AFP

Excepto el georgiano Nika Amashukeli, el francés Mathieu Reynal y el sudafricano Jaco Peyper, el panel de árbitros para esta Copa del Mundo estuvo copado por los anglosajones: cuatro ingleses, dos australianos, dos neozelandeses, un irlandés y un sudafricano . Tras la eliminación en los cuartos de final, el semanario Midi Olympique –una biblia del rugby que se edita en Toulouse- señaló que al margen de lo que sucedió en la cancha, uno de los motivos de la derrota fue que Francia también venía perdiendo presencia en World Rugby. Después de que el vicepresidente Bernard Laporte fuera apartado por denuncias de corrupción de la justicia francesa, Francia no tiene dirigentes en el consejo y entre otras cosas, alegó la falta de árbitros.

Cuando Wayne Barnes anunció en su cuenta de X que iba dirigir su quinto Mundial, Agustín Pichot, que entró en guerra con World Rugby, le contestó irónicamente: “ Global game ”.

El choque entre Sudáfrica e Inglaterra

Los ingleses, por su parte, vivieron situaciones inversas a las de la semifinal en los encuentros por la primera ronda con Samoa y en los cuartos de final con Fiji. Tanto el irlandés Andrew Brace como el francés Reynal fueron criticados por beneficiar a los inventores de este juego. Tras uno de esos partidos, el entrenador de Samoa, Seilala Mapusua, fue contundente cuando le preguntaron si sus jugadores debían adaptarse a las interpretaciones de los árbitros: “ Los muchachos de camisetas azules (Samoa) juegan en los mismos torneos que los muchachos de camisetas blancas (Inglaterra). Quizá los árbitros necesiten más tiempo con los árbitros. ¿Tienen los árbitros un prejuicio inconsciente cuando equipos de Tier 2 juegan contra equipos del Tier 1? Muchos de los jugadores de Inglaterra y Samoa son compañeros de club ”. Y completó: “ Creo que hay un sesgo inconsciente, lo hubo en el pasado. No creo que sea culpa de nadie; es lo que he visto en nuestro deporte durante muchos años, desde que era jugador ”.

La contracara fue el head coach de Fiji, Simon Raiwalui, quien luego del partido que su equipo perdió con los ingleses en cuartos de final, le dio a este tema la mesura necesaria: “ Obviamente que hay decisiones que son 50 y 50, pero los árbitros hacen un trabajo brillante, es el puesto más difícil y estás aislado . Hay cosas que uno cuestiona, hay cosas en las que tal vez no estás de acuerdo, pero tuvimos oportunidades de marcar, tuvimos oportunidades de ganar el partido y no lo hicimos. Somos partidarios de valorar todas las facetas del juego y eso incluye el arbitraje. Hacen un trabajo maravilloso. Ellos no salen a elegir un equipo y a tener sus favoritos. A veces hay errores, a veces no los hay, nada es a propósito. Es importante que los apoyemos y no los aislemos. Aprecio mucho todo lo que hacen”.