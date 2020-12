A raíz de los viejos tuits de tres jugadores del seleccionado, la Unión Argentina de Rugby hará junto a la DAIA capacitaciones antidiscriminatorias.

Cuando Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino pidieron perdón a la sociedad por las desafortunadas declaraciones de adolescentes, estaban haciéndolo también en nombre de todo el rugby argentino. Sus tuits de tinte discriminatorio connotan el comportamiento de una parte de la sociedad opuesta a la formación que el rugby pregona más allá de la deportiva. Consciente de que no alcanza el pedido de perdón, la Unión Argentina de Rugby (UAR) se asoció con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para realizar acciones en conjunto tendientes a generar un cambio en la comunidad rugbística.

La DAIA fue una de las primeras organizaciones que condenaron los dichos de los tres integrantes de los Pumas, realizados por medio de Twitter en los años 2011 y 2012 y que fueron divulgadas el lunes pasado. No obstante, reconoció la posibilidad de reivindicación tanto de los jugadores involucrados como de toda la comunidad rugbística.

"Cuando tomamos conocimiento de estos tweets sentimos desprecio, siempre cuidando de no generalizar a todo el rugby", dijo para LA NACION Jorge Knoblovits, presidente del organismo. "En la DAIA trabajamos contra el antisemitismo y el discurso del odio que impera en la sociedad. Nuestra misión es defender a 17 colectivos que sufren discriminación, muchos de los cuales estuvieron expresados en esas declaraciones. No obstante, el reconocimiento de un error es propio de la dignidad. El deporte es formación no formal, formación con valores, igualdad y solidaridad".

Durante la reunión con la UAR, EN la que participaron 20 miembros de las dos entidades, la DAIA ofreció sus herramientas pedagógicas y acordó abordar una serie de capacitaciones orientadas a sensibilizar y reflexionar sobre la problemática de la discriminación, y el valor de la diversidad cultural.

"Allí concordamos en que el deporte nos da la posibilidad de luchar contra el discurso del odio", agregó Knoblovits. "Vamos a impulsar acciones conjuntas que permitan dotar a la sociedad de instrumentos para comprender que las personas pueden convivir aun teniendo pensamientos distintos".

A principios de año, luego del asesinato a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell a manos de una pandilla de adolescentes vinculados de alguna manera con el rugby, la UAR encaró un programa denominado "Rugby 2030, Hacia una Nueva Cultura", que tiene como objetivo reconocer, responsabilizar y resolver la conflictividad relacionada con el rugby en la Argentina intentando crear una cultura que reduzca la violencia en todos sus aspectos.

Tomó postura la URBA

En ese programa está involucrada la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), que este viernes tomó una postura oficial sobre el tema de los tuits difundidos esta semana.

En un comunicado, la entidad porteño-bonaerense criticó los viejos mensajes públicos al indicar que "repudia enérgicamente todo hecho vinculado con el racismo, la xenofobia y la discriminación". A la vez, valoró el "sincero" pedido de perdón de los involucrados, que son oriundos de esa unión (Matera surgió de Alumni; Petti Pagadizábal, de San Isidro Club, y Socino, de Los Matreros).

Ese arrepentimiento es "resultado del efecto transformador del rugby como deporte solidario e inclusivo", según la URBA, que destacó haber creado la Comisión para la Formación Integral y Mejora del Comportamiento (FIMCO).

