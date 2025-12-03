Grupo de los Pumas para el Mundial de Rugby 2027: estos son los rivales del equipo argentino

Los Pumas ya tienen grupo asignado en el Mundial de Rugby 2027: el C. Tras integrar el Bombo 1 como cabeza de serie en el sorteo realizado este miércoles en Sídney, Australia, gracias a su posición en el ranking de la World Rugby, la selección argentina quedó emparejada con Fiji -el rival más fuerte de la zona-, España y Canadá. Los días, horarios y sedes de cada uno de los partidos del certamen ecuménico se darán a conocer el 3 de febrero de 2026. Por lo pronto, el equipo dirigido por Felipe Contepomi ya sabe a quién tiene que superar para avanzar a los octavos de final, instancia que se disputará por primera vez en la historia del certamen.

Los papeles anticipan que la Argentina debería finalizar en lo más alto, ya que se perfila como el seleccionado más poderoso entre los cuatro integrantes de su zona. De conseguirlo, se enfrentaría en octavos de final a uno de los cuatro mejores terceros. En caso de quedar segunda, en tanto, jugaría ante el segundo del Grupo F, integrado por Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue. Si termina tercera, avanzaría a la instancia de eliminación directa si hay al menos dos peores terceros; mientras que si culmina en el último lugar, quedará eliminada mucho antes de lo planificado.

Los grupos de los Pumas en todos los Mundiales

Nueva Zelanda y Australia 1987

Grupo C

Nueva Zelanda

Fiji

Argentina

Italia

Reino Unido 1991

Grupo C

Australia

Samoa

Gales

Argentina

Sudáfrica 1995

Grupo B

Inglaterra

Samoa

Italia

Argentina

Gales 1999

Grupo D

Gales

Samoa

Argentina

Japón

Australia 2003

Grupo A

Australia

Irlanda

Argentina

Rumania

Namibia

Francia 2007

Grupo D

Argentina

Francia

Irlanda

Georgia

Namibia

Nueva Zelanda 2011

Grupo B

Inglaterra

Argentina

Escocia

Georgia

Rumania

Inglaterra 2015

Grupo C

Nueva Zelanda

Argentina

Georgia

Tonga

Namibia

Japón 2019

Grupo C

Inglaterra

Francia

Argentina

Tonga

Estados Unidos

Francia 2023

Grupo D

Inglaterra

Argentina

Japón

Samoa

Chile

*Noticia en desarrollo