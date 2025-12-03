Grupo de los Pumas para el Mundial de Rugby 2027: estos son los rivales del equipo argentino

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi ya conoce a sus rivales de la primera ronda; al ser cabeza de serie, evitó a las principales potencias; el fixture se anunciará el 3 de febrero de 2026
Los Pumas ya tienen grupo asignado en el Mundial de Rugby 2027: el C. Tras integrar el Bombo 1 como cabeza de serie en el sorteo realizado este miércoles en Sídney, Australia, gracias a su posición en el ranking de la World Rugby, la selección argentina quedó emparejada con Fiji -el rival más fuerte de la zona-, España y Canadá. Los días, horarios y sedes de cada uno de los partidos del certamen ecuménico se darán a conocer el 3 de febrero de 2026. Por lo pronto, el equipo dirigido por Felipe Contepomi ya sabe a quién tiene que superar para avanzar a los octavos de final, instancia que se disputará por primera vez en la historia del certamen.
Los papeles anticipan que la Argentina debería finalizar en lo más alto, ya que se perfila como el seleccionado más poderoso entre los cuatro integrantes de su zona. De conseguirlo, se enfrentaría en octavos de final a uno de los cuatro mejores terceros. En caso de quedar segunda, en tanto, jugaría ante el segundo del Grupo F, integrado por Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue. Si termina tercera, avanzaría a la instancia de eliminación directa si hay al menos dos peores terceros; mientras que si culmina en el último lugar, quedará eliminada mucho antes de lo planificado.
Los grupos de los Pumas en todos los Mundiales
Nueva Zelanda y Australia 1987
Grupo C
- Nueva Zelanda
- Fiji
- Argentina
- Italia
Reino Unido 1991
Grupo C
- Australia
- Samoa
- Gales
- Argentina
Sudáfrica 1995
Grupo B
- Inglaterra
- Samoa
- Italia
- Argentina
Gales 1999
Grupo D
- Gales
- Samoa
- Argentina
- Japón
Australia 2003
Grupo A
- Australia
- Irlanda
- Argentina
- Rumania
- Namibia
Francia 2007
Grupo D
- Argentina
- Francia
- Irlanda
- Georgia
- Namibia
Nueva Zelanda 2011
Grupo B
- Inglaterra
- Argentina
- Escocia
- Georgia
- Rumania
Inglaterra 2015
Grupo C
- Nueva Zelanda
- Argentina
- Georgia
- Tonga
- Namibia
Japón 2019
Grupo C
- Inglaterra
- Francia
- Argentina
- Tonga
- Estados Unidos
Francia 2023
Grupo D
- Inglaterra
- Argentina
- Japón
- Samoa
- Chile
*Noticia en desarrollo
