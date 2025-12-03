Así quedaron los grupos del Mundial de Rugby 2027, tras el sorteo

Este miércoles, tras el sorteo realizado en Sídney, Australia, quedaron definidos los grupos del Mundial de Rugby 2027. El certamen, que se realizará en Australia entre el 1° de octubre y el 13 de noviembre de 2027, tendrá 24 participantes por primera vez en la historia y Sudáfrica, bicampeón del mundo en ejercicio, intentará defender la corona que se adjudicó en 2019 y revalidó en 2023. Los Pumas, por su parte, intentarán dar la sorpresa luego de que el azar les dejara un panorama alentador en el armado de su zona, la C, en la que también están Fiji, España y Canadá.

En cada una de las seis zonas hay cuatro selecciones. El formato también trae consigo una novedad para la etapa eliminatoria, posterior a la de los grupos: la incorporación de los octavos de final. Esto busca no solo ampliar el número de contendientes al título en las instancias decisivas, sino también potenciar la relevancia de cada encuentro de la primera ronda, otorgando mayores oportunidades a distintas naciones para avanzar.

Los Pumas serán cabezas de serie en el Mundial 2027; intentarán estirar su gran presente hasta la disputa del Mundial Santiago Filipuzzi - LA NACION

Los ganadores de los Grupos A, B, C y D se medirán con los cuatro mejores terceros, y los ganadores de las zonas E y F se enfrentarán a los segundos clasificados de la D y la B, respectivamente. Finalmente, los segundos clasificados de los Grupos A y C tendrán como rivales a los segundos del E y F. Si bien el nuevo formato aumenta el número total de partidos del Mundial de 48 a 52, no representa una mayor carga física para los que lleguen a la final, ya que el seleccionado que se consagre campeón disputará siete encuentros como de costumbre, la misma cantidad que jugó Sudáfrica en su camino al título en Francia 2023.

El 3 de febrero de 2026 se dará a conocer el fixture completo, con los días, horarios y sedes de cada uno de los partidos.

Todos los grupos del Mundial de Rugby 2027

Grupo A

Nueva Zelanda

Australia

Chile

Hong Kong

Grupo B

Sudáfrica

Italia

Georgia

Rumania

Grupo C

Argentina

Fiji

España

Canadá

Grupo D

Irlanda

Escocia

Uruguay

Portugal

Grupo E

Francia

Japón

Estados Unidos

Samoa

Grupo F

Inglaterra

Gales

Tonga

Zimbabue

Tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente reciente, ya que hasta el momento se disputaron apenas diez ediciones. La primera fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que también celebraron como locales en 2011 y en Inglaterra-Francia 2015. Los Springboks, en tanto, se coronaron en su propia casa en 1995 y también en Francia-Gales-Escocia 2007, Japón 2019 y Francia 2023. El podio de ganadores lo completan los Wallabies con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido-Irlanda-Francia 1999; mientras que Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.