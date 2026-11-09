La final Newman vs. Hindú: dos equipos que construyeron una obra hermosa

Hace muchos años yo entrenaba una división juvenil de mi club. En el tercer tiempo lo vi a Cacho Minasi, un tipo muy ligado a Pucará, pero que ese día estaba acompañando a un equipo de San Albano. ¿Qué hacés entrenando San Albano?, le pregunté. ¿Sabés lo que pasa? Con el tiempo los colores se van borrando -me dijo como si pasara un trapo por su remera- pero lo que queda es el juego. Tenía razón, Cacho.

El sábado en casa no me entendían. Me levantaba de la silla con un try de Newman. Gritaba y festejaba. Al rato lo mismo con un try de Hindú. Decidite por quién hinchás, me decían. Ser hincha es algo que no se me da bien. Mi ojo está por delante. Mi mente vive en un modelo mental que solamente ve el juego. Porque el juego manda. El juego es una de las creaciones más hermosas de la humanidad. Todo lo demás es mucho menos interesante.

Una final como la del Torneo de la URBA es quizá una de las decisiones más injustas del deporte, que a veces necesita del drama un poco más de la cuenta para poder cumplir con ciertas obligaciones financieras. Se entiende, las finales generan algo que un campeonato que se define por puntos no. Las finales suelen ser partidos trabados, calculados, donde ningún equipo juega realmente como lo hace en la fase regular. El único foco es terminar ganando. La frase cliché: el medio a cero sirve.

No es el tema del medio a cero lo que me hace ruido. Sino que considero absolutamente crucial la manera de llegar a ese resultado.

¿Qué hay detrás de la obsesión con ganar como sea? ¿Es posible que salir campeón sea el producto de construir una obra basada en la belleza? Parece que sí.

El filósofo Jiddu Krishnamurti decía que el ego mata la belleza. Decía también que debemos educarnos en la sensibilidad para distinguir la belleza de la fealdad.

El deporte tiene la capacidad de demostrarnos todo eso que la new age intenta explicar en libros. No los lean. No lean libros de new age que expliquen eso del momento presente, de la disolución del ego. No miren videos en Youtube, ni en instagram de personas que creen estar iluminadas. Mejor vean el partido entre Newman e Hindú y van a darse cuenta de que hay dos equipos construyendo una obra hermosa, un grupo de personas que dejó de pensar en el Yo para disolverse con el todo, con la energía creadora.

El Cardenal mantuvo la corona en una final vibrante: le ganó por un punto, 33-32, al Elefante en la cancha del CASI Hernán Zenteno

Newman, que había ganado por varios cuerpos la competencia regular con una sola derrota en la temporada, demostró ser un club que ama el juego por sobre todas las cosas. Por eso no le importó esa injusticia de tener que jugar una final, a pesar de haber dejado bien claro que era el mejor equipo. Que no dejó por un solo momento de ser el equipo que siempre ataca, que está decidido a hacer un rugby perfecto, esa utopía que debería mover a cualquier equipo.

Enfrente, Hindú quizá una de las fuentes de inspiración del campeón, un club que hace más de treinta años se animó a probar una manera de jugar que estimula la continuidad, los pases, las corrida y los tries. Todos los condimentos por los cuales Cacho Minasi dijo lo que me dijo hace años en un tercer tiempo. Todas las razones por las que me levanto de mi silla festejando los tries de ambos equipos un sábado en mi casa.

El festejo de los jugadores de Newman tras vencer a Hindú en la final del Top 14 de la URBA Hernán Zenteno

El rugby es un juego que no se puede jugar demasiado con el pensamiento. Solo hace falta el pensamiento justo y un gran nivel de atención y energía. Y en la final se veía claramente. Los dos equipos, con muchos recursos técnicos para avanzar en el campo de juego encontraron los caminos para conseguir puntos a la vez que daban espectáculo. Un partido que tuvo a los dos intercambiando la delantera y saliendo a buscar el try sin traicionar su forma de jugar. Un partido que tuvo 7 tries y un desenlace dramático, como debe ser el encuentro entre dos equipos que aman el juego.

Me siento tentado a nombrar jugadores. A destacar a los hermanos Cancelliere. De hablar de las corridas de Daireaux. De la leyenda Gutiérrez Taboada. Pero esta columna no quiere hablar de individuos. Quiere hablar del juego más hermoso que vi en mucho tiempo, de cómo dos equipos realmente pueden correr los límites, de la posibilidad de dejar de pensar al deporte como una lucha, como a la competencia como una batalla darwiniana. La televisión va a insistir con elegir una figura y es porque no está prestando atención, porque no entiende que un juego así no puede tener una figura porque no tiene sentido.

No hubo momentos para mirar el celular, y ése es uno de los poderes del deporte. Este partido debería ser el ejemplo de porque las máquinas no nos van a derrotar. Mientras haya una pelota podemos ser libres. La juventud presente y mirando ese juego va a correr inspirada por años, bañada en la belleza del partido del sábado. Krishnamurti va a coincidir conmigo desde el mas allá.