Newman - Hindú, la final del Top 14 de URBA, en vivo
El Cardenal y el Elefante se cruzan en la cancha de CASI para determinar al campeón de 2026
PT, 26' Otro try convertido de Newman: 17-7
Dos minutos después de su try de forwards, Newman consigue uno de backs: el pasamanos del centro a la derecha termina con Santiago Marolda apoyando al lado de la bandera. La conversión es difícil, pero no tanto para Gonzalo Gutiérrez Taboada: la patada al sesgo del apertura establece 10 tantos de ventaja para el Cardenal, 17-7.
P5, 25' Try convertido de Newman: 10-7
Con una acción de varias fases elaborada con sus forwards, Newman llega al in-goal y apoya Francisco Lascombes. Con la conversión de Gonzalo Gutiérrez Taboada, el Cardenal pasa adelante: 10 a 7.
¡EL JUEGO CORTO DEL BORDÓ! Pablo Cardinal encontró el hueco en la defensa y apoyó para Newman vs. Hindú en la Final del URBA TOP 14.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026
➕ Mirá todo el rugby por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/eBARd5KEmD
PT, 18' Hindú queda con 14 jugadores por 10 minutos
Una acción que contenía varias posibles infracciones es revisada en video durante un largo rato por Pablo Deluca (h.). Finalmente, el juez amonesta al tercera línea Santino Amaya e Hindú jugará con 14 hombres durante 10 minutos.
PT, 10' Try convertido de Hindú: 7-3
Otra vez por la derecha de su ataque, Hindú arma otra buena ofensiva con velocidad y pases, que culmina con Nicolás Amaya apoyando en el in-goal. La patada de Bautista Farisé es buena y el Elefante pasa arriba, por 7 a 3.
PT, 5' Penal de Newman: 3-0
Un penal largo de Gonzalo Gutiérrez Taboada, ‘Scooby’, marca la primera ventaja en el partido: Newman, que ataca hacia la calle Juan Cruz Varela, se pone al frente por 3-0.
PT, 1' La primera gran jugada es del Elefante
Una excelente combinación en velocidad, con quiebres y pases antes del contacto, hace que Hindú gane media cancha, pero el try se frustra a escasos metros del in-goal con un tackle al apertura Ramón Fernández Miranda.
¡Comienza la final!
Pablo Deluca (h.) da la señal y la final se pone en marcha con una patada de Bautista Farisé, centro de Hindú.
La formación de Hindú
Pascal Senillosa; Sebastián Cancelliere, Santino Trivellini, Bautista Farisé y Martín Cancelliere; Ramón Fernández Miranda y Felipe Ezcurra (capitán); Lautaro Bávaro, Nicolás Amaya y Santino Amaya; Elías Banach y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti serán los jugadores iniciales de Hindú en la final. En el banco de suplentes estarán Tomás Amher, Lisandro Rodríguez, Lucas Fernández Miranda, Tomás Scallan, Juan Comolli, Ramiro Herrera, Juan Ignacio Martínez Sosa y Facundo Gattas. El equipo es preparado por Santiago Fernández, Gonzalo Amaya y Lucas Camacho.
La alineación de Newman
El campeón vigente presentará a estos titulares, determinados por los entrenadores Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Simón Prince, Benjamín Lanfranco y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery; Pablo Cardinal, Rodrigo Díaz de Vivar y Faustino Santarelli; Alejandro Urtubey (capitán) y Francisco Lascombes; Bautista Bosch, Beltrán Salese y Miguel Prince. Los suplentes serán Justo Ortiz Basualdo, Florencio Llerena, Lucas Nava, Bautista Bonasso, Jerónimo Ureta, Manuel Lozano, Isidro Bosch y Fermín Perkins.
La hinchada de Newman llega a la Catedral para la final con Hindú pic.twitter.com/sMSSHI7qNj— A Pleno Rugby (@aplenorugby) November 7, 2026
El campeón vs. el mejor en 30 años
Newman es el defensor de la corona, que conquistó por primera vez en 2025, el año del cincuentenario del club de Benavídez, luego de perder cinco semifinales seguidas por un punto de diferencia. En la etapa regular de esta temporada arrasó: ganó 24 y empató 1 de los 26 partidos, y suma 24 sucesivos invicto. Hindú es el equipo más exitoso de los últimos 30 años en el rugby de Buenos Aires, con 11 coronas. Salió campeón por última vez en 2022 y, mientras atraviesa un larga recambio por el retiro de muchas figuras, está en una nueva final de URBA, a la que llegó desde el tercer puesto al cabo de las 26 fechas.
La cobertura de la final del Top 14 al instante
Bienvenidos al seguimiento instantáneo de Newman vs. Hindú, la final del Top 14. El partido que definirá el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) comenzará a las 17.10, tendrá lugar en la cancha del Club Atlético de San Isidro y será arbitrado por Pablo Deluca (h.) y televisado por ESPN 3 y Disney+.