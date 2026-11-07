Newman - Hindú, la final del Top 14 de URBA, en vivo

Newman es el defensor de la corona, que conquistó por primera vez en 2025, el año del cincuentenario del club de Benavídez, luego de perder cinco semifinales seguidas por un punto de diferencia. En la etapa regular de esta temporada arrasó: ganó 24 y empató 1 de los 26 partidos, y suma 24 sucesivos invicto. Hindú es el equipo más exitoso de los últimos 30 años en el rugby de Buenos Aires, con 11 coronas. Salió campeón por última vez en 2022 y, mientras atraviesa un larga recambio por el retiro de muchas figuras, está en una nueva final de URBA, a la que llegó desde el tercer puesto al cabo de las 26 fechas.