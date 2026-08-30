La indisciplina, un mal crónico en los Pumas de Contepomi: el dato que revela la gravedad del problema

Corrieron de atrás desde el inicio, remaron contra la corriente y murieron antes de llegar a la orilla. Los Pumas cayeron ante los Wallabies, en el primer duelo de la serie que finalizará la semana que viene en Mendoza. Los errores de manejo y, sobre todo, la indisciplina, fueron los factores principales de una derrota ante un rival en construcción, lejos de sus años dorados; los 14 penales cometidos son la peor cifra en los tres años que lleva el ciclo de Felipe Contepomi como head coach de los Pumas.

“A veces pasa cuando estás en este tema de desarrollo que estamos como equipo. No pudimos navegar bien los momentos de dificultad. En los dos partidos tuvimos la posibilidad de ganarlo, tenemos que trabajar el camino al éxito”, deslizó el entrenador en diálogo con ESPN luego de la derrota en Jujuy. Un plantel que conserva jugadores experimentados, pero el grueso de la lista tiene escasa experiencia; 13 de los 23 protagonistas no llegan a los diez caps. La ausencia de las principales figuras que regresaron a sus clubes en Francia, más las lesiones de Pedro Rubiolo y Juan Martín González, dejaron un plantel diezmado.

Felipe Contepomi no le encuentra salida al rubro indisciplina RAMIRO VEGA - AFP

Desde el primer penal que cometió Boris Wenger en un scrum, los Pumas estuvieron incómodos sin la pelota. No demostraron paciencia para defender ante un rival sin demasiadas luces, que guardó algunas de sus figuras para la revancha y recién fue la tercera presentación de Les Kiss, el flamante entrenador. La gira por Argentina se les presentó como una buena oportunidad para aceitar el equipo en el año previo al Mundial.

El juego en el piso fue otro factor determinante en la victoria Wallabie; a los 8 minutos, Max Jorgensen pescó la primera pelota de la tarde, en una acción que fue penalizada por Ben O’Keeffe y luego desembocó más tarde en el try de Carter Gordon. “Perdimos seis o siete pelotas en el breakdown, quizás un récord para nosotros en cantidad de pelotas perdidas ahí. Son siete oportunidades que perdimos… Para mí el partido estuvo ahí”, analizó Pablo Matera. “Cuando logramos mantener la posesión de la pelota, los complicamos, hicimos varios tries desde nuestro campo atacándolos. Si teníamos otras cinco o seis posesiones el resultado hubiera sido otro. Dependía de nosotros, somos mejor que lo que demostramos”, agregó quien asumió la capitanía para esta serie de compromisos en lugar de Julián Montoya, que regresó a su club en Francia.

Brandon Paenga-Amosa resuelve un try, en otra tarde difícil de los Pumas Gustavo Garello - AP

“Dejamos pasar una oportunidad. No son muchos los partidos que se juegan con los Pumas. Este año son diez, quedan cinco. Cada oportunidad vale oro y la dejamos pasar”, enfatizó Matera, que disputó su partido n°126 a nivel internacional y sigue agrandando el récord argentino. Ante los Wallabies completó los 80 minutos con buenas y malas: arrancó sin mucho protagonismo y terminó en alza, aunque con errores. En Jujuy, la selección argentina sufrió 18 pérdidas, otro número en rojo, sobre todo ante una defensa que está lejos de ser de las mejores del mundo. “Hubo varios errores, es parte de lo que hay que analizar. Obviamente que el rival te lleva a cometer ciertos errores porque son un equipo que juega con la pelota y lo hace muy bien. Tuvimos oportunidades y ahí también pasa por cómo aprovecharlas mejor”, resaltó Contepomi.

Los 14 penales cometidos son la cifra más alta en los 29 partidos oficiales del ciclo del mellizo. Supera los 13 que cometieron ante Uruguay y los All Blacks en el 2024, y ante los Springboks y los All Blacks en el 2025, en el triunfo en Vélez (la mayoría fueron en los minutos finales). En este 2026 habían corregido notoriamente en esa faceta, aún en partidos como el de Sudáfrica, en el que estuvieron mucho tiempo defendiendo. 8 penales frente a Escocia, la misma cantidad ante Gales, 6 ante Inglaterra y 7 contra Sudáfrica. Ayer se desbordaron y duplicaron esa cifra.

Rodrigo Isgro busca tacklear a Jeremy Williams RAMIRO VEGA - AFP

Boris Wenger (3), Ignacio Ruiz (2), Ignacio Mendy (2), Tomás Rapetti (2), Rodrigo Isgró (1), Francisco Moreno (1), Tomás Lavanini (1), Guido Petti (1), Joaquín Moro (1), fueron los infractores de Argentina, que volvió a sufrir el scrum luego de las mejoras que había ofrecido el tándem Moreno-Lavanini frente a los Springboks. Un llamado de atención para un equipo que no logra encontrar un equilibrio y sigue acumulando derrotas. En Mendoza, ante el mismo rival, cerrará el año como local.