La reconversión de Newman: ahora los forwards marcan un camino mucho mejor

Newman avanza y construye en bases sólidas. Como las nuevas tribunas de su cancha en Benavídez detrás del ingoal, que se espera que se estrenen en este 2023. Esta vez, no fue un triunfo más. Fue una victoria convincente frente a uno de los aspirantes al título y una revancha de lo sucedido en los últimos días de octubre, cuando el SIC los eliminó por un punto en las semifinales. “Podría mentir, pero sí, había una espina. Nos habían dejado afuera en semifinales en un partido muy cerrado y era como una especie de revancha el hecho de volver a jugar frente a ellos”, admitió Marcelo Brandi, uno de los baluartes de un pack de forwards que impone condiciones. Que marca un camino mucho más saludable, preciso.

A medida que transcurren las temporadas, el pack de Newman mantiene su estructura y gana oficio para dominar a sus rivales. En un torneo en constante renovación de los planteles, los delanteros del Bordó que jugaron en este encuentro promediaron casi 30 años, sumado a la experiencia de los conductores, Félix Branca, de 31, y Gonzalo Gutiérrez Taboada, de 35. Los forwards fueron importantes para neutralizar el juego que propone el SIC. “El primer tiempo tuvieron cuatro o cinco lines adentro de las 22 y no pudieron entrar en ninguno. Nos hicimos fuertes desde ese lado disputando los lines y los scrums. En ese sentido crecimos en confianza para poder llevarnos el partido”, analizó Rodrigo Díaz de Vivar, el más joven. Con 22 años, es una de las caras de la renovación.

El octavo hizo su debut este año frente al CASI y ayer apoyó su segundo try. Electrizante y con buena movilidad, aporta energía y mucha actividad con y sin pelota. En la tarde otoñal de Benavídez, anotó la única conquista de Newman en lo que fue posiblemente el mejor movimiento en ataque. Arrancó a gestarse con una pelota que se llevó Francisco Pasman y terminó con Díaz de Vivar debajo de las haches. “El try es del todo el equipo, me tocó sólo apoyarlo. Se destrabó con un tremendo juego de pies de Benja Lanfranco, que rompió la línea de ventaja y le pegué un grito para que me la de. Es todo del equipo y especialmente de él”, expresó Díaz de Vivar, que recibió una exquisita asistencia de Benjamín Lanfranco, debutante y compañero de camada.

Con ímpetu, destrezas y hasta el recurso del hand-off, Newman sorprendió al SIC en un muy buen partido en Benavídez. Hernan Zenteno - LA NACION

De los diez tries que Newman lleva en el año, nueve fueron marcados por forwards. Seis de ellos a través de mauls o scrums. Un cambio sustancial con respecto al 2022, en el que los backs apoyaron 62 de los 95 tries totales. “Un equipo tiene que ser balanceado para pelear hasta el final. Nos está tocando apoyar más a los forwards ahora, la estamos tirando menos afuera (risas). Por mí, estoy feliz”, sostuvo Brandi, quien tuvo que ser reemplazado en los primeros minutos, pero luego reingresó y fue sobresaliente en ataque y en defensa.

El encuentro fue cerrado, como se presumía en la previa. Los últimos diez Newman-SIC se habían definido por menos de ocho puntos y esta vez no fue la excepción. El viento también jugó su partido. El visitante golpeó de entrada a los dos minutos a través de Jacinto Campbell, luego de una asistencia con el pie de Santiago Pavlovsky. Sin embargo, no pudo aprovechar ese viento a favor y se fue al descanso arriba sólo 5-3.

En la segunda mitad, el Cardenal salió más decidido y el conjunto de Boulogne se cargó de penales en los primeros 10 minutos. Gonzalo Gutiérrez Taboada falló un penal y dos drops, pero sumó 14 puntos con el pie y, aún sin estar del todo fino, fue clave en el score final. “En defensa fuimos muy prolijos. Por ahí fuimos un poco indisciplinados, pero la intensidad en defensa y la presión fueron detalles mínimos que estuvieron a nuestro favor”, explicó Brandi. Hay una jugada que grafica la gran defensa que plantó Newman: a los 70 minutos, Bautista Bosch frenó en seco a Tomás Meyrelles, luego Brandi hizo lo propio ante Carlos Pirán, ganaron el contra-ruck y Félix Branca ubicó el juego en campo rival. Acciones que levantaron al público y agrandaron un equipo que continúa en la búsqueda de ese primer título en su historia.

Fermín Perkins avanza con alma y vida para Newman Hernan Zenteno - LA NACION

El SIC aún no encuentra regularidad en este arranque de temporada y sufre en la conducción entre lesionados y convocados a Pampas. En cuatro fechas acumula una sola victoria, aunque al menos se llevó un punto bonus defensivo por el try-penal sobre el final.

El próximo sábado recibirá a CUBA. Newman sabe que el Top 12 es una carrera larga. “Hay que ir partido a partido. La ilusión siempre está, pero esto es para disfrutar entre amigos. Hay que disfrutar esta victoria ahora y después ir paso a paso”, cerró Brandi.

Síntesis de Newman 19 vs. SIC 15

Francisco Pasman, Francisco Montoya, Benjamín Lanfranco, Mateo Delia y Juan Lanza; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Félix Branca; Miguel Urtubey, Justo Díaz de Vivar y Joaquín De la Vega; Tomás Ureta y Alejandro Urtubey (C); Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli. Cambios. PT, 16 minutos, Rodrigo Pueyrredón por Marcelo Brandi (temporario); ST, 7, Fermín Perkins por Alberto Porolli, 15, Mateo Montoya y Bautista Bosch por Miguel Urtubey y Luciano Borio, y 34, Rodrigo Pueyrredón por Marcelo Brandi.

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres y Javier Urtubey.

Francisco González Capdevilla; Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Santiago Pavlovsky y Benjamín Sascaro; Tomás Comissati, Tomás Meyrelles (C) y Andrea Panzarini; Lucas Sommer y Bautista Viero; Marcos Gatica, Ricardo Macchiavello y Marcos Piccinini. Cambios. ST, 13, Benjamín Chiappe por Marcos Gatica; 30, Ciro Plorutti por Tomás Comissati y Marcos Rodríguez Gauxax por Benjamín Sascaro, y 34, Agustín Sascaro por Santiago Pavlovsky.

Entrenadores: Eduardo Victorica, Federico Serra, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Borghi y Patricio Nealon.

Primer tiempo: 2′, try de Jacinto Campbell (S); 7′, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N)

2′, try de Jacinto Campbell (S); 7′, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N) Segundo tiempo: 6′, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 13′, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 19′, penal de Santiago Pavlovsky (S); 27′, gol de Gonzalo Gutiérrez Taboada por try de Rodrigo Díaz de Vivar (N); 34′, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), y 37′, Try Penal (S). Amonestados: 33′, Carlos Pirán (S), y 37′, Rodrigo Pueyrredón (N).

6′, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 13′, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 19′, penal de Santiago Pavlovsky (S); 27′, gol de Gonzalo Gutiérrez Taboada por try de Rodrigo Díaz de Vivar (N); 34′, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), y 37′, Try Penal (S). Amonestados: 33′, Carlos Pirán (S), y 37′, Rodrigo Pueyrredón (N). Árbitro: Tomás Bertazza.

Tomás Bertazza. Cancha: Newman.