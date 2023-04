Top 12 de la URBA: a Hindú no se le caen los anillos, juega a lo que pide el partido y cuando puede apabulla a los rivales

escuchar

No es un equipo lujoso, al que le sobran los moños. Tampoco transpira un rugby exquisito permanentemente. El secreto de este Hindú modelo 2023 pasa por otro lado: es paciente y contundente. No pierde tiempo en intentar gastar lo que no tiene. Es un gasolero auténtico con estirpe de candidato, que juega lindo cuando quiere, guapea cuando se debe y golea cuando puede. Ayer, con un pack de forwards intratable e infranqueable, derrotó al CASI por 52 a 16 y sumó punto bonus para volver a pelear arriba en el Top 12.

Cómodo. Ese es el término que mejor define este triunfo de Hindú. Así lo terminó, así lo resolvió y así se sintió en su juego de contacto y ataque impetuoso. Una vez que se acomodó en el campo de juego, fue demasiado para la juventud del CASI. Cuando tuvo prolijidad, cuando no se dejó llevar por la ansiedad, estableció la lógica diferencia entre un equipo afianzado en el funcionamiento y otro que busca rearmar su identidad de juego. “Más allá de lo abultado del resultado, el partido fue muy duro. La clave estuvo en la paciencia y la muy buena defensa. Anotamos los puntos en los momentos justos“, analizó Agustín Capurro, minutos después de concretada la goleada.

Juan Aranoa, que marcó el primer try de Hindú, soporta la doble marca del CASI Daniel Jayo

El esfuerzo del CASI, su orden táctico, su roce físico (a veces exagerado) y sus ilusiones, se hicieron añicos apenas Hindú pudo asomar la cabeza en la Catedral. El desarrollo venía muy parejo, pero cuando hizo pie, el equipo de Don Torcuato le enrostró la potencia del pack de forwards y toda su jerarquía individual, representada esta vez en la enorme actuación de Capurro, que aportó dos tries. Con eso y una gran paciencia le alcanzó para ganar el partido y tomar impulso tras la derrota del pasado sábado ante Alumni.

La Academia poco pudo hacer para contrarrestar la fortaleza del scrum visitante y, únicamente, cuando la diferencia en el marcador ya era irreversible comenzó a arriesgar desde cualquier parte del campo de juego, siendo que debió hacerlo antes. Nunca pudo traducir en puntos la supremacía de campo y la pelota que tuvo en la primera etapa y cometió muchos errores de manejo, que fueron muy bien aprovechados por el conjunto visitante.

Es verdad que el CASI comenzó mejor plantado, pero el desarrollo fue variando desde el momento en que Hindú se adelantó territorialmente y fue ganando confianza con una defensa infranqueable. Desde allí complicó a su rival, especialmente en las formaciones fijas, desde donde nacieron el try de Juan Aranoa y los tres penales de Santiago Fernández. Sin posibilidad de penetrar el ingoal visitante, el local se mantuvo en partido con dos penales de Alejo Montes de Oca, que le posibilitó irse al descanso 16 a 6 abajo.

El pie mágico de Santi Fernández, siempre una solución para Hindú Daniel Jayo

En el segundo tiempo, Hindú ajustó algunos detalles tácticos, incrementó el ritmo de juego y se volvió implacable. En sólo 15 minutos logró marcar 24 puntos, producto de tres tries (Agulla, Capurro y Ahmer) y cuatro ejecuciones efectivas (tres conversiones y un penal) del capitán Fernández. El CASI intentó una leve reacción y logró descontar con un try de Benjamín Belaga y un penal de Montes de Oca. Sin embargo, los de Don Torcuato siguieron desplegando su juego de rugby abierto y sumaron dos tries por intermedio de Agustín Capurro y Tomás Ahmer. “Hoy pudimos plasmar en la cancha lo que venimos trabajando. En el primer tiempo no nos desesperamos y pudimos aprovechar todos los errores de ellos”, comentó Martin Cancelliere, que volvió a jugar tras ser operado por una fractura en la muñeca derecha.

La victoria fue un premio a la decisión que tuvo Hindú en la segunda parte. Puede ser que algunos cambios tácticos obligados lo privaron de la claridad que suele exhibir en el juego de manos. Sin embargo, el infatigable trajinar de sus backs y la potencia de su primera línea lo rescatarpm a tiempo. A pesar de que por momentos parece estar rengueando en su andar, el Elefante volvió a demostrar que, si para ganar hay que guapear, guapea. Los anillos no se le caen por ser el campeón vigente del rugby bonaerense.

Tomás Ahmer avanza con fuerza: marcó dos de los tries de Hindú Daniel Jayo

La síntesis del partido

CASI (16): J. Solveyra; J. Tumbarello, B. Belaga, M. Pozzi y S. David; Alejo Montes de Oca y Tomás Descalzo; Luis Briatore (C ), A. Posleman y Eugenio Sartori; S. Ochoa e Ignacio Larrague; Rafael García, Juan B. Torres Obeid y Facundo Scaiano.

Entrenadores: O. Murgier, M. Biasi, Rodrigo Martínez y Santiago Phelan.

Cambios. ST: 11′, I. Nieto Sánchez, B. Belleze y F. Probaos por García, Sartori y Pozzi; 22′, F. Andreoti y M. Brouson por Torres Obeid y Scaiano, y, 28′, M. Catiglione por Ochoa.

Hindú (52): Juan Arano; Belisario Agulla, Martín Cancelliere, B. Farise y Tomás Ahmer; Santiago Fernández y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya, A. Arburua y Santino Amaya; Juan Comolli y C. Repetto; N. Leiva, A. Capurro y Juan Martínez Sosa.

Entrenadores: F. Fernández Miranda, Diego Liberato, Nicolas Fernández Miranda y Augusto Faraone.

Cambios. PT: 15′, F. Diviesti por Martínez Sosa. ST: 32′, Mariano Leiva por Diviesti; 35′, Martín Sulam por Aranoa y, 40′, F. Ormaechea por Fernández.

Los tantos. PT : 5′, gol de Fernández por try de Aranoa (H); 9 y 29, penales de Montes de Oca (C); 17, 38 y 49, penales de Fernández (H).

: 5′, gol de Fernández por try de Aranoa (H); 9 y 29, penales de Montes de Oca (C); 17, 38 y 49, penales de Fernández (H). ST: 4′, penal de Fernández (H); 7, penal de Montes de Oca (C); 10, 14, 20 y 39, goles de Fernández por tries de Agulla, Capurro y Ahmer (2) (H); 27, gol de Montes de Oca por try de Belaga (C); 33, try de Capurro (H).

Amonestados : 16′, Briatore (C) y 34, Larregue (C).

Árbitro : Nehuen Jauri Rivero.

Cancha: Club Atlético San Isidro.

