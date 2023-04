Top 12 de URBA: Newman e Hindú se impusieron a San Isidro y CUBA y La Plata armaron un festival de puntos

escuchar

La cuarta fecha del Top 12 pareció no querer salirse de libreto en sus dos propuestas principales. Newman vs. SIC y CASI vs. Hindú, dos suertes de clásicos modernos, fueron lo que venían siendo: un cruce parejísimo, el que esta vez tuvo lugar en Benavídez, y uno lleno de puntos, el que se desarrolló en la Catedral. Lo que no estaba previsto era que otro enfrentamiento, CUBA vs. La Plata, resultara un aluvión de tantos, en la soleada y templada tarde del torneo de URBA.

Newman trajinó, estuvo perdiendo, pasó a ganar y terminó apretado frente a San Isidro Club, con el que viene encontrándose en instancias decisivas en los últimos años. Todavía en el amanecer de esta temporada, el Cardenal ganó uno de esos compromisos que dan gusto por la categoría del rival y confianza para el futuro, con un 19-15 intensamente festejado. Claro que el Cardenal sabe que los éxitos en esta parte del año no implican algo definitivo ni mucho menos para lo que más cuenta en el campeonato: los playoffs. Lo sabe de sobra. Pero al sabor de la victoria y al poroto sumado en el historial (5-6 en los últimos 11 encuentros) no se los quita nada.

SIC no se encegueció ante Newman, pero volvió a caer apretadamente en Benavídez, por 4 puntos. Hernán Zenteno - LA NACION

También en Roque Sáenz Peña 499 hubo algo conocido: mucha pelota llegando a los in-goals o pasando por entre los postes en la parte alta. O sea, mucha anotación. CASI e Hindú venían promediando 58,4 tantos por juego y esta vez superaron ese registro, con 68. Pero las contribuciones al tablero fueron desparejas: el Elefante terminó con 52 puntos, y la Academia, con 16. Ganó el que venía de perder (vs. Alumni), perdió el que venía de ganar (vs. Pucará). Cosas de un parejo certamen de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Santiago Fernández tuvo que patear muchas veces a los postes: Hindú anotó 52 tantos en la cancha de CASI. Daniel Jayo

Que puede no ser tan parejo en algunos choques, y asombrar con sus marcadores. En Villa de Mayo, entre CUBA y La Plata hubo nada menos que 91 puntos, más de uno por minuto. El festival terminó con celebración de Universitario, que se impuso por un impresionante 61 a 30 al Canario, ascendido en esta temporada.

La copiosidad fue una tendencia en la fecha, salvo en el reñido Newman vs. SIC. Hubo 60 tantos en Belgrano 41 vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 19, 52 en San Luis 25 vs. Alumni 26 y 56 en Pucará 26 vs. Rosario 30. El primaveral sábado de otoño parece haber inspirado a los atacantes en una cuarta jornada como para ser disfrutada en el resumen de video de cada enfrentamiento.

Los resultados de la 4ª fecha del Top 12

CASI 16 vs. Hindú 52 (B)

vs. Hindú (B) CUBA 61 (B) vs. La Plata 30

(B) vs. La Plata Newman 19 vs. SIC 15 (B)

vs. SIC (B) Belgrano 41 (B) vs. Buenos Aires 19

(B) vs. Buenos Aires San Luis 25 (B) vs. Alumni 26

(B) vs. Alumni Pucará 26 (B) vs. Rosario 30

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 17 puntos

, con puntos 2º, Belgrano , con 16

, con 3º, Hindú , con 15

, con 4º, Alumni , con 13

, con 5º, CUBA , con 12

, con 6º, SIC , con 8

, con 7º, Buenos Aires , con 8

, con 8º, Rosario , con 8

, con 9º, CASI , con 8

, con 10º, San Luis , con 6

, con 11º, La Plata , con 2

, con 12º, Pucará, con 2

La próxima jornada (sábado 29/4, 15.30)

Hindú vs. San Luis

Alumni vs. Belgrano

Buenos Aires vs. Newman

SIC vs. CUBA

La Plata vs. Pucará

Rosario vs. CASI

LA NACION