Las urgencias de Belgrano para llegar a las semifinales: derrotó a Hindú con bonus y no pierde la fe

“Belgrano está entre la espada y la pared”. Así, categóricamente, definió Theo Blaksley la situación del equipo en el campeonato, minutos después de sellar la victoria 36-13 sobre Hindú. Gracias a este valioso y necesario triunfo, al cabo de un partido áspero y de agitado desenlace (con una tarjeta amarilla para Félix Ceñal, del local, y una roja para Juan Ignacio Martínez Sosa, de la visita), el Marrón mantiene viva la ilusión de clasificarse entre los cuatro primeros. A esta altura, una utopía. Pero… Mientras las matemáticas den, nadie escatimará esfuerzos por conseguir el objetivo. Ayer ganó una final y le quedan varias más. Tantas como fechas hay en el fixture: el sábado que viene visita a La Plata, y después le tocan: Regatas, Atlético del Rosario, Los Tilos, CASI, CUBA, Buenos Aires y Los Matreros.

Un mal arranque en el torneo –perdió los cinco encuentros iniciales– dejó a Belgrano tambaleando en la tabla. “Nosotros solos nos metimos en este lío”, reconoce Blaksley a LA NACION. Y por eso Belgrano juega sin red. Tiene que arriesgar. No le queda otra alternativa. Debe sumar puntos y agregarle bonus, si es posible, como el logrado en esta ocasión. Porque debe reducir, hasta que desaparezca, la amplia brecha que hoy separa su posición de la última que otorga boletos para la semifinal. Belgrano marcha séptimo, con 46 unidades, y aspira a ubicarse cuarto, la actual colocación compartida por Alumni y el SIC, con 56 puntos.

“Somos conscientes de eso”, explica el lúcido medio scrum. “Lo hablamos mucho en la semana: ‘Che, es la última bala que nos queda. Hay que encarar los partidos con esa mentalidad’. Y bueno, hoy, el equipo levantó la mano. Dijo presente. Y tenemos que seguir así. No tenemos margen”.

Patea el fullback de Belgrano, Juan Landó; ante el 2 de Hindú, Agustín Capurro, hooker, reemplazado al final del segundo tiempo Hernan Zenteno - La Nacion

Arriesgó de entrada Belgrano. Y no dudó. Fue a buscarlo Hindú, que llegaba con el pecho inflado a la cancha de Virrey del Pino, como consecuencia de dos éxitos seguidos (CUBA y Biei). Lo buscó y lo cazó al Elefante. Respetando siempre su estilo. Su manera de proceder. Aunque por momentos el rugby fluido que sabe desarrollar no saliera. Belgrano demostró fiereza en el contacto y se impuso. Exhibió eficacia en la defensa y, de a poco, neutralizó los ataques del rival, cuando estos no se diluían por un mal pase o un knock on, provocado, tal vez, por la humedad de la pelota (como el que le privó a Lisandro Rodríguez de anotar un seguro try y dar vuelta el 0-5 de los primeros minutos).

El vencedor también dejó en claro, una vez más, su tremendo potencial para contraatacar y anotar. Y el oportunismo, producto de la concentración, para golpear en los momentos justos, cuando el adversario vacila: de arranque, al filo del descanso, cuando los de enfrente esbozaban una reacción, a la vuelta de los vestuarios, al quedar el rival con uno menos por una indisciplina, o sobre la hora, con el resultado puesto, pero con la necesidad de asegurar el punto de yapa por concretar tres o más tries de diferencia.

Lautaro Bávaro, octavo de Hindú, tackleado por Jerónimo Sorondo, el octavo de Belgrano; mira Nicolás Spinelli, fullback de Belgrano Hernán Zenteno - La Nación

Blaksley continuó con su análisis: “Lo he dicho muchas veces, nuestro juego se basa en la intensidad, en jugar con lo que hay del otro lado y no tanto en pensar. Hay momentos en el partido en los cuales analizamos más las cosas nos ponemos a estudiar un poco más o a ver qué pasa y no sale nuestro mejor rugby. Hoy nos está pasando eso, por tal motivo estamos entre la espada y la pared. Llegamos a una situación en la que se trata de ‘matar o morir’. Y ahí sí, en una situación límite, nos sale el mejor rugby que tenemos”.

Tomás Etchepare, el centro, y Jerónimo Sorondo, el octavo, una de las principales figuras de la tarde, coincidieron al señalar que “la defensa fue muy importante” para superar a Hindú. Y también puntualizaron que “esto es partido a partido”. Y Etchepare agregó: “Esta fue la primera final y cada partido que resta será una nueva final”.

Belgrano se llevó los puntos. Y también algunas certezas, recogidas en la lluviosa jornada. Certezas que borran viejas dudas. En cambio, del otro lado, Hindú, dejó el elegante barrio de los caserones de tejas, sin nada. Ni un punto pudo rescatar. Y de repente, sufre un tropiezo en medio del andar firme y seguro. Y surgen un par de interrogantes. ¿Podrá Hindú sostenerse arriba? ¿Le alcanzará a Belgrano para la postemporada? Esta historia continuará el próximo sábado.

La victoria de Belgrano ante Hindú

La síntesis del partido

Belgrano: Nicolás Spinelli; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Juan Brescia y Félix Ceñal; Juan Landó y Theo Blaksley; Julián Rebussone (capitán), Jerónimo Sorondo y Mateo Gasparotti; Mauro Rebussone y Luciano Tecca; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato.

Cambios: Segundo tiempo: 13 minutos, Pedro Tramezzani por Brescia; 19, Francisco Gradín por Mauro Rebussone; 25, Franco Vega por Julián Rebussone; 27, Facundo Martínez Baqués por García Dragui; 31, Justo Echeverría por Blaksley, y 39, Santiago Villegas por Ferronato.

Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Agustín López Isnardi y Francisco Gradín.

Hindú: Sebastián Cancelliere, Lisandro Rodríguez, Ramón Fernández Miranda, Santino Trivellini y Federico Graglia; Bautista Farisé y Felipe Ezcurra (capitán); Gastón Caire, Lautaro Bávaro y Santino Amaya; Carlos Repetto y Tomás Scallan; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Cambios: Segundo tiempo: 9 minutos, Juan Ignacio Martínez Sosa por Diviesti; 15, Martín Cancelliere por Trivellini; 20, Juan Comolli por Scallan; 25, Ramiro Herrera por Leiva; 31, Juan Ulibarri por Caire; 33, Lucas Fernández Miranda por Ezcurra, y 38, Facundo Gattás por Capurro.

Entrenadores: Santiago Fernández, Gonzalo Amaya y Lucas Camacho.

Primer tiempo: 7 minutos, try de Ferronato (B), 25, gol de Landó por try de Brescia (B); 35, penal de Farisé (H); 40, gol de Landó por try de Spinelli (B), y 43, penal de Farisé (H).

Amonestado: 15 minutos, Ferronato (B).

Resultado parcial: Belgrano 19 vs. Hindú 6.

Segundo tiempo: 2 minutos, gol de Farisé por try de Graglia (H); 7, penal de Landó (B); 19, gol de Lando por try de Blaksley (B), y 40, gol de Landó por try de Vega (B).

Amonestados: 16 minutos, Sebastián Cancelliere (H), y 39, Ceñal (B).

Expulsado: 40 minutos, Martínez Sosa (H).

Resultado parcial: Belgrano 17 vs. Hindú 7.

Árbitro: Gonzalo de Achával.

Intermedia: Belgrano 26 vs. Hindú 27.

Cancha: Belgrano.