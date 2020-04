Agustín Pichot y Bill Beaumont rivalizan en una elección de votos virtuales que durará cinco días y cuyo resultado será difundido recién el 12 de mayo.

La carrera hacia la presidencia de World Rugby se encamina hacia un final de photo-finish . Agustín Pichot habría conseguido en las últimas horas tres votos clave, de Japón, Estados Unidos y Georgia, y podrían sumarse otros tres de uno de los países del Seis Naciones. De concretarse esta posibilidad, implicaría un jaque mate favorable al argentino en su partida contra el inglés Bill Beaumont.

Pichot procura llegar al sitial mayor en las elecciones que se realizarán de manera remota entre hoy y el próximo jueves, y cuyos resultados recién serán oficializados el 12 del mes próximo. Se enfrenta con su antiguo aliado, el actual presidente que va por la reelección y quien lo llevó a la vicepresidencia por los últimos cuatro años, pero del que se distanció por diferencias en su visión sobre la dirección que debe tomar el rugby en el futuro próximo.

De acuerdo con el inglés The Daily Mail , un periódico que lo apoyó abiertamente, Pichot recibiría los tres votos de uno de los países del Seis Naciones. Una alternativa es Irlanda, enojado con Beaumont porque no apoyó su candidatura para organizar el Mundial de 2023, que finalmente recayó en Francia. El francés Bernard Laporte es el candidato a vicepresidente que acompaña a Beaumont. El otro país que puede darle la espalda al statu quo europeo es Gales, acostumbrado a manejarse por principios antes que por cuestiones políticas y meramente por entender que Pichot tiene "una mejor visión del futuro del rugby". Por ahora no son más que trascendidos.

Beaumont y Pichot son el presidente y el vicepresidente de World Rugby; sus visiones del futuro del deporte los convirtieron en adversarios. Fuente: AFP

Los que respaldan a Pichot

Pichot recibió el apoyo explícito de la Argentina, Uruguay y Sudamérica. Se da por hecho que también los otros tres países del Rugby Championship lo acompañarán. Ayer recibió otro espaldarazo, cuando Asia oficializó que sus dos votos irían a él. En la elección interna de los países asiáticos, Pichot recibió 24 sufragios contra dos para Beaumont y dos abstenciones. Las de Inglaterra, Francia e Italia son las uniones que se manifestaron abiertamente en favor del británico.

El sistema de esta elección de World Rugby pone 51 sufragios en disputa. Existe voto calificado. Las uniones del Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Irlanda, Gales, Escocia e Italia) y las del Rugby Championship (Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y la Argentina) tienen tres votos cada una. Las regiones continentales (Europa, Asia, África, Oceanía, América del Sur y América del Norte), dos cada una, lo mismo que Japón. Fiji, Samoa, Georgia, Rumania y Uruguay, un sufragio cada uno. Puede ocurrir que un país reparta sus votos entre los dos candidatos, como, según se especula, lo haría Japón. Son necesarios 26 para ganar, y en caso de empate -puede darse la circunstancia de que haya abstenciones- define el voto del presidente, Beaumont.

En este contexto, las decisiones de Fiji, Rumania, Samoa y Oceanía aparecen como determinantes, siempre y cuando los europeos se mantengan alineados al actual presidente Beaumont.

La propuesta de Pichot se basa en hacer global un deporte históricamente dominado por los países centrales y en el que persisten grandes diferencias entre éstos y el resto. Permitir a los del segundo nivel el acceso a una competencia anual con las potencias y aunar los calendarios (entre el norte y el sur y entre naciones y clubes) son sus ideas más revolucionarias y en las que espera encontrar eco para llegar a manejar los destinos del rugby mundial, en un hecho que sería histórico.

De hecho, el único que logró romper esa hegemonía, primero cuando alcanzó la medalla de bronce en el Mundial Francia 2007 y luego haciendo ingresar a su unión nacional a una competencia anual con otras potencias (Rugby Championship), es el propio Pichot. Del primer suceso fue protagonista como capitán de los Pumas, y del segundo, como dirigente.

Ahora va por uno más.