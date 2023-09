escuchar

Hay que decir las cosas como son: los Pumas tuvieron un mal rendimiento. La realidad es ésa. Fueron dominados notoriamente por Inglaterra en el juego estratégico, a pesar de contar con un jugador más desde los tres minutos. No quedaron dudas de que todos los tiempos del partido fueron manejados por Inglaterra.

Los primeros minutos fueron muy interesantes para los Pumas porque, de manera fortuita y casi imprevisiblemente, se quedaron con un jugador más. Esto presagiaba un excelente comienzo para quienes, además, se pondrían en ventaja rápidamente. Antes del partido comentábamos en este espacio que sería importante lograr poner en duda a los ingleses, y esos minutos iniciales fueron una ocasión espectacular para hacerlo. Lamentablemente los argentinos no aprovecharon la oportunidad...

Hubo una gran estrategia llevada a cabo por George Ford y Alex Mitchell, la pareja de medios. Inglaterra, con un juego lento, previsible, pero muy bien ejecutado, logró incomodar a los Pumas. Fue realmente destacable la tarea de Ford en el juego con el pie: en solamente los primeros 40 minutos concretó tres drops (uno, desde 50 metros) capitalizando cada situación favorable de su equipo.

George Ford acertó tres drops, incluido uno de 50 metros, y condujo con sus patadas al equipo inglés, que respetó a rajatabla, y con éxito, su previsible libreto. NICOLAS TUCAT - AFP

Pero además los ingleses nos incomodaron con su defensa. Una defensa extremadamente ordenada que parecía agobiar bien arriba, cortando los circuitos de los Pumas las pocas veces que tuvieron la pelota para atacar. Ya en el segundo tiempo se dio un descontrol total del equipo argentino, que concedió 14 penales, demasiados en este nivel.

Era de suponer que Inglaterra no iba a arriesgar. El juego inglés suele ser bastante estructurado. Y teniendo en cuenta la presión y los cuestionamientos que venía sufriendo el equipo previamente al Mundial, ésta no iba a ser la excepción. Cuando sufrió la tarjeta roja a los tres minutos, acentuó eso. Los ingleses se enfocarían rigurosamente en el plan de juego y no se saldrían de su libreto. Si tenían preparado algo más, lo dejarían de lado –al menos en este encuentro–, para concentrarse en el juego con el pie, las formaciones fijas y una defensa que ejercería una presión constante.

Los Pumas concedieron una cantidad de penales demasiado alta en este nivel; la pagaron más en el resultado que en tarjetas, ya que recibieron solamente la amarilla destinada a Santiago Carreras. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Fueron netamente dominadores en ese aspecto. En el juego aéreo, en la ejecución de las patadas, en la lectura del partido. Los Pumas, lamentablemente, no supieron solucionarlo. Jugaron sin la pelota la mayor parte del tiempo. Lo que más me preocupó, más allá del juego, fue que se percibió cierta falta de actitud, algo inusitado en este equipo. Dio la sensación como de que ninguno de los jugadores estaba dispuesto a rebelarse ante lo que estaban planteando los rivales.

Creo que lo más destacable del equipo fue Marcos Kremer en defensa, y por momento, algunas interacciones de Thomas Gallo en ataque; no mucho más. El seleccionado argentino no tuvo el dominio del partido ni de la pelota, y por momentos pareció perdido. Durante el encuentro fue notable la superioridad de Inglaterra en la ejecución de su plan de juego. Si bien no era nada extraordinario, fue realizado casi a la perfección.

La defensa de Marcos Kremer (en esta acción, contra Ben Earl) fue uno de los dos puntos rescatables del seleccionado argentino; el otro, algunas interacciones de Thomas Gallo en el ataque. Daniel Cole - AP

Lo que pasó obedece a una cuestión estratégica; no me permitiría decir que se confiaron. Esto es un Mundial y todos conocíamos la importancia de este primer partido; no creo que nadie se haya relajado. Pero lamentablemente, se desaprovechó la oportunidad. A medida que fue pasando el tiempo los argentinos fueron perdiendo el hilo conductor ante la perfecta ejecución del equipo inglés, que cuando estiró diferencias, seguía jugando con la pelota y enlenteciendo el ritmo del partido. Eso pareció perjudicar la posibilidad de que los Pumas generaran enviones positivos, lo que provocó que fueran saliendo del partido hasta perderse completamente.

Fue un partido decepcionante por la manera. Por el entusiasmo que había provocado el equipo previamente a esta Copa del Mundo, y lo que esperaban la gente y los hinchas de nuestro seleccionado. Sin lugar a dudas, el equipo tiene potencial como para rendir en un nivel muy superior al que mostró este sábado.

Compacto de los Pumas 10 vs. Inglaterra 27

De todas maneras, esto es sólo el principio. Los argentinos disponen ahora de 12 días hasta volver a jugar, y deberán aprovecharlos para trabajar en lo que viene. Sin dudas, les vendrán muy bien. El destino sigue dependiendo de ellos mismos, y eso es importantísimo. Deberían clasificarse sin problemas si tienen los desempeños esperados contra los demás rivales de la zona. No se debe subestimar a nadie y cada partido debe ser jugado, pero tampoco hay que tener miedo a decirlo: tienen un potencial, una capacidad y una jerarquía mucho mayores que los del resto de los equipos del grupo.

Los Pumas tienen el destino entre sus manos, y también la oportunidad de ser autocríticos, de ver qué fue lo que no funcionó, de trabajar sobre eso y de terminar en la zona de otra manera, mostrando otra cara. Hay que analizar los errores, aprender de ellos, saber por qué pasaron las cosas y preparase para lo que viene.

Patricio Albacete fue segunda línea de los Pumas de Bronce, el conjunto que consiguió el tercer lugar en el Mundial Francia 2007. Instagram

Esperemos que Inglaterra sea el Arabia Saudita de Qatar 2022. Que sea sólo un mal recuerdo dentro de un mes y medio, cuando termine el Mundial.