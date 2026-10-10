Los All Blacks arrollaron a Australia con una avalancha en la segunda parte y revalidan la Copa Bledisloe

(Reuters).- Las esperanzas de Australia de recuperar la Bledisloe Cup por primera vez en una generación se desvanecieron con una contundente derrota por 50-19 ante Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland el sábado.

Los Wallabies estaban en partido al irse al descanso abajo por 17-14, pero los All Blacks anotaron cinco tries tras el entretiempo para asegurar que retendrán el símbolo de la supremacía del mar de Tasmania por vigesimocuarto año consecutivo antes del segundo test de la próxima semana en Sídney.

Los tries de Peter Lakai, Tupou Vaa’i, Cam Roigard, el capitán Codie Taylor, Leroy Carter, Josh Moorby y Will Jordan combinados con 15 puntos aportados por la patada del apertura Damian McKenzie devolvieron a los All Blacks a la senda del triunfo tras tres derrotas al hilo ante Sudáfrica.

“Estábamos un poco dolidos después de la serie con Sudáfrica, pero es fantástico volver a casa jugar ante nuestros hinchas nuestra gente. Lo extrañábamos y conseguir un resultado así nos hace sentir muy orgullosos de los muchachos”, señaló Taylor, cuyo try ayudó a que Nueva Zelanda extendiera su invicto en el Eden Park a 54 partidos desde 1994.

“Esto es nuestra casa... Uno ve a ex-All Blacks parados al margen de la cancha. Uno quiere hacerlo por esos hombres la gente que estuvo antes y solo quiere continuar el legado”.

Australia que llegó al encuentro invicta en seis partidos y en busca de su primera victoria en el Eden Park desde 1986 marcó tries en el primer tiempo a través del zaguero Tom Wright y el capitán Harry Wilson y sumó un descuento tardío del hooker Josh Nasser.

Leroy Carter está a punto de apoyar su try, pese a la oposición de Rob Valetini Brett Phibbs - Photosport

“Jugar contra ellos acá siempre va a ser difícil e hicimos un muy buen trabajo para estar en pelea tras ese primer tiempo”, declaró Wilson.

“Luchamos muy bien y luego tuvimos una oportunidad al comienzo del segundo tiempo y la desperdiciamos y después fue difícil recuperar la pelota durante los siguientes 30 minutos”.

Los Wallabies, entusiasmados por una victoria sobre los campeones del mundo, Sudáfrica, el mes pasado, dominaron las acciones iniciales y obtuvieron su recompensa a los ocho minutos cuando el zaguero Wright enderezó hábilmente una jugada de ataque para anotar el try inaugural.

La batalla aérea siempre iba a ser un factor clave y Nueva Zelanda estaba sacando provecho de ella con Jordie Barrett, ganando un duelo y habilitando a McKenzie, quien abrió espacios en la defensa antes de ceder el balón al ala Lakai para nivelar el marcador.

Los All Blacks también estaban consiguiendo una amplitud en el ataque que le causaba problemas a Australia y el conjunto local capitalizó para tomar una ventaja de 14-7 a los 16 minutos cuando Vaa’i arremetió bajo y con fuerza a través de la defensa al término de una jugada de múltiples fases.

La potencia de Tupou Vaa'i, en acción MICHAEL BRADLEY - AFP

Ryan Lonergan falló un penal accesible para Australia a los 24 minutos pero McKenzie no falló desde más cerca nueve minutos después para estirar la diferencia a 10 puntos.

Los cinco minutos previos al descanso son tradicionalmente una etapa fructífera del juego para Nueva Zelanda, pero fue Australia la que anotó tres minutos antes de la pausa con Ben Donaldson filtrándose por un hueco en la defensa para encontrar a Wilson en apoyo.

Australia volvió a salir con ímpetu en el segundo tiempo pero Nueva Zelanda sumó los primeros puntos a los 50 minutos cuando el medio scrum Roigard se filtró sobre la línea tras un maul dinámico para estirar su ventaja a 24-14.

Los All Blacks se mostraron implacables en ataque y el hooker Taylor quien capitaneaba al equipo por segunda vez anotó su cuarto try cinco minutos más tarde.

Los Wallabies ya sufrían para retener la pelota y los wines Carter Moorby y Jordan capitalizaron la presión implacable de los All Blacks en el último cuarto para dejar el partido sentenciado lejos del alcance de los visitantes.