ST, 28m: Acierto de Jordie Barrett

Los All Blacks consiguen tranquilidad en el marcador gracias a los errores de Irlanda en su campo. Jordie Barrett acierta una patada en un penal y los de negro ganan por cuatro: 28-24. El penal llega luego de un camiseteo insólito a Bauden Barrett, que no pudo saltar para buscar una pelota en el aire.

ST, 23m: ¡Try penal para Irlanda! (Y otra amarilla para los All Blacks)

Los de verde consiguen un try penal a la salida de un line y Codie Taylor se va con tarjeta amarilla. Otra vez, Irlanda queda con un hombre más. Los All Blacks siguen al frente por uno: 25-24.

ST, 12m: ¡Try de Nueva Zelanda!

De Aaron Smith para Mo’unga, que se filtra entre la defensa verde, corre y tiene a su lado a Will Jordan, el tryman neocelandés (28 tries en 29 partidos). Jordan consigue otros cinco puntos. Jordie Barret convierte y ahora Nueva Zelanda gana por ocho puntos.

¡WILL JORDAN Y UNA CORRIDA MONUMENTAL EN PARÍS PARA EL TRY ANTE IRLANDA! 🇳🇿⚡⚡



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/W0OoXUcrdE — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 14, 2023

ST, 5m: Irlanda ataca y los All Blacks vuelven a tener quince hombres

Mientras Aaron Smith cumple la suspensión por la tarjeta amarilla, los irlandeses atacan buscando el try.

ST, 0m: Comienza el segundo tiempo

Irlanda y los All Blacks ya juegan la segunda parte en el Stade de France, por los cuartos de final del Mundial de rugby.

PT, 40m: Final del primer tiempo

Nueva Zelanda e Irlanda protagonizan un partido a la altura de las expectativas. Hay para todos los gustos: destreza individual, jugadas colectivas, una tarjeta amarilla y varios tries. Se van a los vestuarios con un 18-17 a favor de los All Blacks que sintetiza la paridad entre ambos equipos.

PT, 39m: ¡Try de Irlanda!

Jamison Gibson-Park encuentra el hueco a la salida de un line, se manda y consigue el try para los de verde, que aprovechan la ventaja numérica. Sexton convierte y ahora Nueva Zelanda gana apenas por un punto: 18-17 en un partidazo.

PT, 37m: Amarilla para Aaron Smith

El neocelandés comete un knock-on intencional y el TMO revisa la jugada. Recibe la tarjeta amarilla y los All Blacks van a jugar lo que queda del primer tiempo (y parte del segundo) con un hombre menos.

PT, 33m: ¡Try de los All Blacks!

Ardie Savea queda libre por la punta y termina cerrando el ataque de los de negro. Se zambulle en el in-goal irlandés y suma cinco puntos más para su equipo, que es un canto a la contundencia. Mo’unga falla la conversión, pero los All Blacks siguen arriba 18-10.

PT, 25m: ¡Try de Irlanda!

El partido responde a las expectativas. Después de un ataque largo de varias fases, los de verde encuentran a Bundee Aki cerca de los palos. Se saca a un rival de encima, a dos y hasta a tres hombres de negro que no lo pueden tacklear y consigue el try. Convierte Sexton y ahora los All Blacks ganan por 13 a 10.

PT, 22m: Primeros puntos de Irlanda

Johnny Sexton acierta un penal y pone el marcador 13-3, a favor de Nueva Zelanda.

PT, 18m: Espectacular try de Nueva Zelanda

En una jugada llena de precisión, pases rápidos, y destreza individual, los oceánicos llegan al primer try del partido. Lo concreta Leicester Fainga’anuku. Mo’unga convierte y los de negro están 13-0 arriba.

PT, 17m: Irlanda regala penales

Los de verde avanzan en el campo y buscan el try, pero se equivocan en los contactos y regalan penales: ya cedieron cinco, contra apenas uno de los All Blacks.

PT, 14m: Otros tres puntos para los All Blacks

Nueva Zelanda concreta cada vez que pasa la mitad de la cancha. Ahora, Jordie Barrett acierta una patada y, con ese penal, pone a su equipo 6-0 al frente en el marcador ante Irlanda.

PT, 6m: Primer ataque a fondo de los All Blacks

Los de negro mantienen la posesión durante ¡30 fases! y merodean el try. Pero no pueden perforar a la muralla verde de la defensa irlandesa. La jugada termina con un penal, que Richie Mo’unga convierte y pone a Nueva Zelanda 3-0 adelante.

16.00 Empieza el partido

Primera posesión para los de negro en París tras el kickoff. Ya juegan Irlanda y Nueva Zelanda y en los primeros minutos priman los errores en los oceánicos.

15.50 El poder negro

Nueva Zelanda no tiene el papel de favorito indiscutible al título como en ediciones precedentes, pero es imposible descartarle de la lucha por la mística de este equipo y porque tras caer ante Francia en el debut, ha sabido reaccionar y va a más.

15.45 Los europeos, ¿favoritos?

Con Johnny Sexton al mando, los irlandeses formaron un equipo que aspira a todo y en el que se destacan estrellas como el pilar Andrew Porter y el tercera línea Peter O’Mahony, aunque la espectacularidad llega desde los ‘backs’, con una línea formada por Mack Hansen, Jerry Ringrose, Bundee Aki y James Lowe por detrás de Sexton y Hugo Keenan al cierre.

15.30 Bienvenidos al vivo de All Blacks vs. Irlanda

En París se disputarán los dos platos fuertes de los cuartos de final. El primero, en el Stade de France, es un apasionante Irlanda-Nueva Zelanda, desde las 16 de nuestro país, que bien habría podido ser la final del Mundial. De este partido saldrá el rival de Los Pumas en las semifinales.

El XV del Trébol confirmó en la primera etapa que es el mejor equipo del momento, no sólo por ranking, sino también por practicar un rugby tan espectacular como efectivo.