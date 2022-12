Los Pumas 7s, a cuartos de final en Ciudad del Cabo: cuándo vuelven a jugar en la pelea por el oro

escuchar

Ver a los Pumas 7s en los cuartos de final de oro se hizo una costumbre en estos tiempos. Desde que regresó el World Rugby Seven Series post pandemia, pasaron la fase de grupos en 11 de 12 oportunidades y Ciudad del Cabo no fue la excepción. A pesar de las importantes bajas de Marcos Moneta, Luciano González y Gastón Revol, los dirigidos por Santiago Gómez Cora fueron competitivos, ganaron dos encuentros y estuvieron a poco de derrotar a Nueva Zelanda por segundo fin de semana consecutivo . La caída por 21-15 deja un sabor amargo, sobre todo por la llave que se presentaba en las definiciones: un triunfo los hubiese emparejado con el sorprendente Uruguay, que dio el gran golpe del fin de semana al vencer a Irlanda, y les daba la oportunidad de evitar a Sudáfrica, el local y último campeón, hasta una hipotética final.

A pesar de mostrar varias secuencias defensivas positivas, Argentina no pudo aguantar la intensidad de Nueva Zelanda. El talentoso Akuila Rokolisoa fue el encargado de marcar los dos primeros tries de su equipo. La indisciplina argentina también influyó en el resultado. La conquista de Roderick Solo llegó después de la tarjeta amarilla a Rodrigo Isgró, por una infracción evitable. Además, los Pumas 7s no terminaron de aprovechar sus momentos y capitalizar sus oportunidades. Agustín Fraga y Matías Osadczuk, dos de los mejores de la gira, apoyaron los tries argentinos, pero el equipo tuvo algunas chances claras que no pudo definir. En la última jugada del primer tiempo, a 20 metros del ingoal, en lugar de buscar el try decidieron patear a los palos, una opción poco habitual en el seven. Además, en la última pelota del partido, en pleno ataque, Fernando Luna tuvo un error no forzado que decretó el resultado final, con la alegría y los festejos para los All Blacks 7s: una derrota los hubiese dejado afuera de los mejores ocho.

Más temprano, el seleccionado argentino no tuvo problemas para vencer a España por 26-0. Con los tries de Alejo Lavayén, Matías Osadczuk y Agustín Fraga -2- mostraron claras diferencias y no pasaron sobresaltos para superar a un rival que el día anterior había dado la sorpresa ante Nueva Zelanda.

Sin bien los Pumas 7s han logrado consistencia superando casi todas las fases de grupos desde que se volvió a jugar el circuito en 2021, los cuartos de final vienen siendo una piedra en el camino. Después de ser campeones en Vancouver cayeron en esa instancia cuatro veces consecutivas: Toulouse, Los Ángeles, Hong Kong y Dubai, sumado el Mundial de la disciplina, en el que fueron derrotados por Nueva Zelanda. Dos de esas eliminaciones las sufrieron ante Samoa, el rival al que enfrentarán a partir de las 15:05 de este sábado. El conjunto del pacífico terminó primero en el Grupo B, aunque estuvo lejos de su potencial y perdió ante Irlanda. A pesar del recambio y de la cantidad de jóvenes, Ciudad del Cabo puede ser una buena oportunidad de volver a cruzar el rubicón y estar nuevamente entre los mejores cuatro.