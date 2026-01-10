Los Pumas 7s abrieron su 2026 con goleadas en el Súper Seven de Mar del Plata y el cariño del público

Con un largo tramo sin actividad en el Circuito Mundial de Seven (SVNS), el Súper Seven de Mar del Plata surge como una buena oportunidad para los Pumas 7s de tomar ritmo, en medio de una transición en el plantel que necesita tiempo para consolidarse. Son 55 días los que separan al último torneo jugado en la serie, el de Ciudad del Cabo, del próximo, que comenzará el 31 de enero en Singapur. Con dos goleadas, sobre Club Universitario de Rugby de Asunción (CURDA) por 59-0 y Mar del Plata por 38-0, la selección argentina marcó claras diferencias en el torneo que se desarrolla en el predio de Newbery Athletic, se definirá este sábado y es transmitido por Disney+.

Hace un año, Santiago Gómez Cora tomó la decisión de mandar a este certamen un equipo alternativo, Argentina Desarrollo. Con un grupo de los Pumas 7s afianzado en el Circuito Mundial, el entrenador optó por utilizar el torneo de la ciudad balnearia como plataforma para ver nuevos jugadores. Un año después, la historia es distinta: casi la mitad del plantel estable renunció a la especialidad para mudarse al rugby de 15 y esta temporada está marcada por la renovación. En las primeras dos etapas de la serie debutaron seis jugadores, que rápidamente conocieron los vaivenes del SVNS: en Dubái finalizaron últimos, y la semana siguiente, en Sudáfrica, terminaron segundos, tras una final apretada ante Sudáfrica.

Juan Patricio Batac, uno de los nuevos de la selección argentina, fue titular en el primer partido, frente a Club Universitario de Rugby de Asunción, que terminó 59 a 0. Prensa UAR / FLOR ARROYOS

A pocos días de un largo viaje a Singapur, la competencia de Mar del Plata es óptima para contribuir a cumplir varios objetivos: afianzar el recambio, ajustar el sistema de juego, recuperar el ritmo de competencia y recibir el calor del público. Acostumbrados a representar al país en el mundo, desempeñarse en suelo argentino es un mimo para los jugadores. Las tribunas de la cancha principal del predio de Newbery lucieron repletas el viernes. “Pasó bastante tiempo sin jugar y era importante volver a prender la máquina, jugar partidos, entrar en contacto real. Y salió muy bueno”, señaló el capitán, Santiago Mare, en diálogo con ESPN.

“Competir previamente a la gira es importantísimo. No son muchas las oportunidades de juntarnos y tener un torneo en casa. Nos recibieron muy bien. Es un placer jugar en Argentina”, añadió. Una vez finalizados los encuentros de los Pumas 7s, chicos invadieron el campo para conseguir autógrafos y fotos con los jugadores. Luciano González Rizzoni y Marcos Moneta fueron los más requeridos para obtener una selfie o una firma.

Santiago Mare, el capitán, abre la pelota; hubo mucho público en el club Newbery Athletic para ver a los Pumas 7s en Mar del Plata, que en el segundo turno golearon al seleccionado local. Prensa UAR / FLOR ARROYOS

En un torneo compuesto por ocho equipos divididos en dos zonas de cuatro, los Pumas 7s marcaron amplias distancias sobre sus rivales. No hubo equivalencias y concluyeron el primer día sin recibir tries. Con un equipo inicial alternativo aplastaron a CURDA, de Paraguay, por el citado 59 a 0. En el segundo turno, con la mayoría de los habituales titulares, golearon a la selección de Mar del Plata por el mencionado 38 a 0. El público se levantó con la primera corrida de Moneta, que, con su impronta, dejó a tres adversarios en el camino y abrió el tanteador frente al local.

Mare y Pedro De Haro fueron los únicos en los dos partidos. Hace un año, De Haro lució la camiseta de Newbery 7s y empezó a ser observado por Gómez Cora, que lo convocó a algunas concentraciones en 2025 y lo hizo debutar en la selección en Ciudad del Cabo. Ante lesiones de Joaquín Pellandini y Lautaro Bazán Vélez, el jugador de Atlético del Rosario aprovechó su posibilidad y ahora intenta asentarse como una alternativa fiable. Ante CURDA anotó los dos primeros tries y contra Mar del Plata marcó otro.

El camino de los Pumas 7s en el Súper Seven de Mar del Plata continuará este sábado a las 17, frente a Brasil. Si los argentinos culminan primeros en su zona, jugarán su semifinal a las 20.06; la final está programada para las 21.34. Uruguay, que se preparara para afrontar la segunda categoría del SVNS, ganó sus dos partidos y es el único que puede plantearle batalla a la Argentina, por la intensidad y el ritmo.

Una vez culminado el campeonato, los Pumas 7s viajarán a Pinamar para una concentración de cinco días, en la que se definirá el plantel para viajar a una de las giras más desafiantes del circuito. Singapur y Perth, Australia, aparecen en el horizonte de un equipo que intenta consolidar a sus nuevos valores.