Los Pumas 7s vencieron a España, son finalistas en Hong Kong y definirán contra Sudáfrica

Con un try de Sebastián Dubuc a un minuto del final, los Pumas 7s vencieron a España por 19-12 y alcanzaron la final del Seven de Hong Kong, primera de las tres etapas finales del Circuito Mundial, que definirán al campeón de la temporada. A las 8.14 de Argentina, intentarán defender con éxito el trofeo conseguido en 2025, frente a Sudáfrica, el mejor equipo de la presente campaña.

El equipo al que dirige Santiago Gómez Cora había finalizado en la sexta posición en la instancia regular, producto de un profundo recambio de jugadores. A la hora de la verdad, los Pumas 7s mostraron estar a la altura y lograron llegar a la final de la primera de las tres definiciones, en un tramo decisivo que se completará con los certámenes de Valladolid y Burdeos.

¡Apareció Matteo!



Grazziano finalizó una gran jugada colectiva para #LosPumas7s.



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Ante un equipo al que conocen bien, los Pumas 7s basaron su éxito en la tremenda y efectiva presión defensiva que impusieron. De hecho, con el duelo igualado en 12 en los últimos minutos, una pesca en extrema defensa de Matteo Graziano fue clave. De allí nació el ataque que inició Juan Patricio Batac y finalizó, previa conexión con Gregorio Pérez Pardo, a 1m12s del final. Tres nombres que representan a la nueva generación.

El partido comenzó de manera adversa para Argentina, que tuvo la primera posesión pero a la que España le trabó la pelota arriba, y de ese scrum en la punta derecha se originó un try del equipo rojo en el flanco contrario. La reacción no tardó en llegar: los Pumas 7s atacaron con un kick al fondo y, si bien no lograron recuperarlo, ejercieron tal presión que forzaron una pérdida y de allí surgió el empate, obra de Graziano (luego fallaron una conversión accesible).

¡El más atento de todos!



Santino Zangara aprovechó el fallo español y llegó al try.



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España tuvo la pelota durante la mayor parte del primer tiempo, pero la defensa albiceleste fue efectiva y el score se mantuvo equilibrado (5-5).

La segunda mitad comenzó con una gran salida de Pedro de Haro que salió a pocos metros del in-goal ajeno. Un error en el line-out de España propició un try de Santino Zangara. Los argentinos tuvieron un par de oportunidades más, pero estuvieron algo apurados en ataque. Un kick mal concebido, de hecho, terminó cediendo la posesión y de allí nació el empate español, otra vez obra de Sebastián Trevithick. En la última acción, no obstante, llegó el festejo albiceleste.

¡De Hurling a Hong Kong sin escalas!



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España es el adversario con el que los Pumas 7s más veces se enfrentaron en la temporada: esta semifinal fue la octava ocasión en siete competencias. Los europeos habían ganado las primeras cuatro, y los argentinos se habían quedado con las siguientes tres, incluido el primer partido de la clasificación en Hong Kong.

Compacto de Argentina 19 vs. España 12

La definición de 50ª versión del campeonato más emblemático del circuito Mundial de Seven será ante el ganador del tramo regular del tour y campeón de las últimas tres etapas. Se tratará de una revancha del 38-0 con que se impusieron los sudafricanos en el último partido del grupo, cuando los argentinos sobrellevaron una tempran expulsión a Martiniano Arrieta. Este domingo, en la primera semifinal, los Blitzboks vencieron por 26-14 a Nueva Zelanda.