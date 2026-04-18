Los Pumas 7s vencieron a Fiji y pasaron a la semifinal del Seven de Hong Kong

Los Pumas 7s consiguieron una resonante victoria frente a Fiji por 24 a 17 y se clasificaron para la semifinal del Seven de Hong Kong, el torneo más emblemático del Circuito Mundial de Seven. Este domingo, a las 3.23 de nuestro país, se medirán frente a España por un lugar en la final.

Argentina había comenzado el certamen con dos buenas actuaciones, sobre todo la del debut, en la que venció por 38 a 14 nada menos que al que será su próximo rival, España. Luego, siguió con un triunfo claro ante Uruguay por 40-19. Sin embargo, lo que parecía un andar impecable terminó en un tropezón abrupto en la primera fase: la durísima derrota ante Sudáfrica por 38 a 0 que lo relegó a la tercera posición.

Avanza Matteo Graziano, durante el triunfo de los Pumas 7s ante Fiji en el Seven de Hong Kong Zach Franzen

La cosa cambió en los cuartos de final ante el siempre exigente Fiji. El rival se quedó enseguida con un jugador menos por la amarilla a Filipe Sauturaga (knock on intencional). De esa manera, los Pumas 7s vieron huecos para sus hombres más rápidos y empezó a generarle problemas a los isleños.

Santiago Álvarez Fourcade y Marcos Moneta se zambulleron en el ingoal fijiano para adelantar a la Argentina. Y si bien Fiji lastimó con un try de Apete Narogo, los dirigidos por Santiago Gómez Cora estaban enfocados y con un nuevo try de Álvarez Fourcade se fueron al descanso 17-7.

Fiji sufrió la expulsión de Akuila Dranivotua, pero pese a ello pudo descontar con un try de Naduvalo. Argentina volvió a tomar el control del partido y lo liquidó con un try de su hombre más valioso, Marcos Moneta.