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Los Pumas 7s vencieron a Fiji y pasaron a la semifinal del Seven de Hong Kong
La selección argentina se impuso por 24 a 17 y ahora buscará llegar a la final: se medirá a la madrugada del domingo frente a España
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Los Pumas 7s consiguieron una resonante victoria frente a Fiji por 24 a 17 y se clasificaron para la semifinal del Seven de Hong Kong, el torneo más emblemático del Circuito Mundial de Seven. Este domingo, a las 3.23 de nuestro país, se medirán frente a España por un lugar en la final.
Argentina había comenzado el certamen con dos buenas actuaciones, sobre todo la del debut, en la que venció por 38 a 14 nada menos que al que será su próximo rival, España. Luego, siguió con un triunfo claro ante Uruguay por 40-19. Sin embargo, lo que parecía un andar impecable terminó en un tropezón abrupto en la primera fase: la durísima derrota ante Sudáfrica por 38 a 0 que lo relegó a la tercera posición.
La cosa cambió en los cuartos de final ante el siempre exigente Fiji. El rival se quedó enseguida con un jugador menos por la amarilla a Filipe Sauturaga (knock on intencional). De esa manera, los Pumas 7s vieron huecos para sus hombres más rápidos y empezó a generarle problemas a los isleños.
Santiago Álvarez Fourcade y Marcos Moneta se zambulleron en el ingoal fijiano para adelantar a la Argentina. Y si bien Fiji lastimó con un try de Apete Narogo, los dirigidos por Santiago Gómez Cora estaban enfocados y con un nuevo try de Álvarez Fourcade se fueron al descanso 17-7.
Fiji sufrió la expulsión de Akuila Dranivotua, pero pese a ello pudo descontar con un try de Naduvalo. Argentina volvió a tomar el control del partido y lo liquidó con un try de su hombre más valioso, Marcos Moneta.
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