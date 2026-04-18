Horarios de los Pumas 7s y las Yaguaretés en el Seven de Hong Kong

Este fin de semana, en Hong Kong, se disputa el primer torneo del Campeonato Mundial del Circuito Mundial de Seven 2025-2026, en el que tanto la selección argentina masculina como la femenina intentarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles para arrancar con el pie derecho el camino por la clasificación al SVNS 1 2026-2027. Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

Los Pumas 7s integraron el Grupo A con Sudáfrica, España y Uruguay. En el primer partido derrotaron al XV del León por 38 a 14, luego le ganaron a los Teros por 40 a 19 y en la última fecha perdieron por goleada ante los Springboks por 38 a 0. Así, avanzaron a cuartos de final, instancia en la que dejaron en el camino a Fiji, que terminó segundo en la temporada regular, por 24 a 17. En semifinales volverán a cruzarse con España, en un encuentro que se jugará este domingo a las 3.23 (horario argentino).

Los Pumas 7s volverán a cruzarse con España en las semifinales de Hong Kong Zach Franzen - Prensa UAR

Las Yaguaretés, por su parte, conformaron la zona C con Francia, Estados Unidos y España. Quedaron eliminadas en la primera etapa tras perder los tres partidos que disputaron: 29 a 14 vs. las francesas, 27 a 5 vs. las estadounidenses y 17 a 12 vs. las españolas. Luego jugaron las semifinales del cuadro por el noveno puesto y cayeron por 19 a 17 ante Brasil. La mejor posición que pueden obtener es el undécimo lugar, pero para eso deben ganarle a Sudáfrica este sábado a las 23.46.

Fixture y resultados de los Pumas 7s en Hong Kong

Grupo A

Fecha 1 : Victoria 38 a 14 vs. España.

: Victoria 38 a 14 vs. España. Fecha 2 : Victoria 40 a 19 vs. Uruguay.

: Victoria 40 a 19 vs. Uruguay. Fecha 3: Derrota 38 a 0 vs. Sudáfrica.

Cuartos de final

Victoria 24 a 17 vs. Fiji.

Semifinal

Vs. España - Domingo 19 de abril a las 3.23.

El plantel lo conforman Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Fixture y resultados de las Yaguaretés en Hong Kong

Grupo C

Fecha 1 : Derrota 29 a 14 vs. Francia.

: Derrota 29 a 14 vs. Francia. Fecha 2 : Victoria 29 a 5 vs. Estados Unidos.

: Victoria 29 a 5 vs. Estados Unidos. Fecha 3: Derrota 17 a 12 vs. España.

Semifinales por el noveno lugar

Derrota 19 a 17 vs. Brasil.

Playoff por el 11° lugar

Vs. Sudáfrica - Sábado 18 de abril a las 23.46.

La lista de convocadas está integrada por Virginia Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalante, Sofía González, Francesca Iacaruso, Milagros Lecuona, Azul Medina, Josefina Padellaro, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, María Taladrid y Ruth Velázquez.