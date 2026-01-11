Los Pumas 7s campeones: con el calor de su gente, arrasaron en Mar del Plata antes de viajar a Oriente

El ambiente se repitió en los cinco partidos de los Pumas 7s del fin de semana. Cientos de chicos invadiendo el campo de juego para rodear a sus ídolos, en busca de una firma o una foto. La selección argentina de rugby reducido vibró al ritmo de la gente en un torneo en el que no tuvo rivales de su estatura: conquistó el Súper Seven de Mar del Plata con un 33-0 sobre Uruguay en la final, antes de encarar la gira por Singapur y Perth (Australia) en el contexto del Circuito Mundial de Seven (SVNS).

Acostumbrados a sus travesías por el mundo, los jugadores en su mayoría representaron por primera vez a la Argentina en su tierra. Sin otros protagonistas de peso, lejos del exigente SVNS, Mar del Plata cobijó a los Pumas 7s, que dejaron de ser un rejunte y ya tienen un nombre propio en el deporte argentino. “Lo más importante que vinimos a buscar es algo de amor. Dar y agradecer toda esta locura. No esperábamos tanto, nos vamos llenos”, señaló Santiago Gómez Cora en diálogo con ESPN. “Los chicos son argentinos y daba un poco de pena que no pudieran jugar delante de su público. Que pudieran disfrutarlos en otros países y no en nuestro propio país, con lo que amamos a nuestra gente. El objetivo más importante era devolver algo. Queríamos que vieran a los chicos en vivo, que Marcos [Moneta] es humano y no un superhéroe. Ellos no eligen ser modelos, pero se ponen en ese lugar por cómo juegan y se hacen cargo de ese rol”, añadió el entrenador.

En ese sentido el torneo fue un éxito, con alrededor de 3000 personas en el segundo día de competencia en el predio de Newbery Athletic, del sur de la ciudad. “Fue la primera vez que me tocó jugar en casa con tanto público. El amor de la gente y la euforia hacen sentir ese nerviosismo, juegue contra quien juegue. Siempre nos ven por la televisión, tenemos horarios muy difíciles y jugamos lugares muy lejanos, pero nos hacen llegar los mensajes”, destacó Luciano González Rizzoni, premiado como el mejor jugador del mundo del 2025.

El tractor Luciano González Rizzoni avanza casi indetenible; el riojano hizo un try en la final y hasta festejó una conversión propia. Prensa UAR

Chicos locales y gente de vacaciones asistieron a un evento que resultó una suerte de exhibición. La selección nacional no tuvo fisuras y ganó el torneo de punta a punta. Una competencia que también le sirve a Gómez Cora para amalgamar los integrantes de un plantel que está en plena etapa de recambio, al punto de que seis jugadores debutaron en el SVNS en las etapas de Dubái y Ciudad del Cabo. “Vinimos a trabajar el ensamble de los jugadores que están incorporándose con los de más experiencia”, explicó el head coach.

La jornada del sábado empezó con un 43-0 sobre Brasil, que sufrió una insólita expulsión a Moisés Duque en el primer tiempo: el jugador recibió dos tarjetas amarillas por una acción calcada, matar el juego. El duelo tuvo protagonismo de varios de los jóvenes que procuran establecerse en el equipo. Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (dos), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado marcaron los tries.

Compacto de Argentina 43 vs. Brasil 0

En la semifinal los Pumas 7s se impusieron por 38-12 a Newbery 7s, equipo compuesto por rugbiers del ámbito local, la mayoría de ellos, de la Unión de Ruby de Buenos Aires. Fueron los únicos que lograron hacerle tries a Argentina: Federico Cacciabue y Felipe Nogués rompieron la defensa de los Pumas 7s, que no tuvo problemas para quedarse con la victoria gracias a las conquistas de Marcos Moneta (dos), Santiago Álvarez Fourcade (dos), Eliseo Morales y Gregorio Pérez Pardo.

⚡🇦🇷 ¡Alerta de RAYOS en Mar del Plata!



🏉👏 Gran corrida de Marcos Moneta para el try de #LosPumas7s.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/B4Vv1ZRFj3 — ScrumRugby (@ScrumESPN) January 11, 2026

En la final el campeón se hizo fuerte en defensa para luego golpear en ataque. Con tackles firmes y un gran trabajo en los rucks, construyó un muro defensivo que los Teros 7s no lograron vulnerar. Martiniano Arrieta –uno de los más destacados de los nuevos–, Moneta (dos), González Rizzoni y Sebastián Dubuc anotaron los tries del encuentro decisivo frente a un adversario que también pasa por un período de recambio. “Sabemos que los rivales no son de tan alto nivel como los del circuito, pero proponen una cosa distinta. Y nuestra propuesta fue siempre mantener nuestro plan de juego”, rescató Santiago Vera Feld.

La agenda de los Pumas 7s continuará en la costa atlántica argentina, con una concentración de cinco días en Pinamar, antes del viaje a Asia para el certamen de Singapur y a Oceanía para el de Perth, donde se consagraron campeones en las últimas dos etapas. Gómez Cora espera por la recuperación de Joaquín Pellandini, que sufrió un desgarro y ocupa un puesto en el que no sobran variantes. El capitán, Mare, fue descartado para el segundo día de Mar del Plata por una molestia física, pero no corre riesgos para la gira.

¡Campeoneeees! 🇦🇷 ¡Argentina 7 se coronó en el Super Seven de Mar del Plata tras vencer 33-0 a Uruguay en la final! 🏆 pic.twitter.com/Fy2RBdReNJ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 11, 2026

Después de finalizar últimos en Dubái y segundos en Ciudad del Cabo, los argentinos marchan sextos en la temporada a la que le quedan siete etapas. Un largo recorrido por delante como para afianzar la base de jugadores, de modo que los más experimentados marquen el camino y los más jóvenes se suban al tren, con el enfoque final puesto en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. En 2026 procurarán que el cariño recibido en Mar del Plata sea el combustible para despegar.