Los Pumas 7s en el Seven de Toulouse: debut con una goleada a Japón

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, debutaron con una contundente victoria este viernes ante el seleccionado de Japón por 43 a 5 (PT 17-5) en un match por el Grupo A del certamen de Toulouse (Francia), por la quinta etapa del circuito de la especialidad que organiza la World Rugby (WR).

El presente es prometedor, el equipo argentino, que viene de ser campeón en el Seven de Vancouver (Canadá) logró el triunfo en el Stade Ernest-Wallon y se volverá a presentarse hoy a las 15.30 ante Canadá (debutó perdiendo 24-5 ante Inglaterra) y mañana el turno será a las 8.30 ante los ingleses (expresado en horario argentino).

Los Pumas 7s sumaron tries por intermedio de Marcos Monetta (tres), el mejor jugador del mundo de Seven, Luciano González (2), Felipe Mestre y Joaquín Lamas, con dos conversiones de Tobías Wade y dos de Lamas. Para Japón, que vuelve a jugar hoy a las 15.08 ante Inglaterra, el try lo marcó Taiga Ishida.

Lo mejor del triunfo ante Japón

Argentina formó con Germán Schulz, Felipe Del Mestre, Joaquìn De la Vega, Gastón Revol, Luciano González, Santiago Vera Feld y Tobías Wade, ingresando luego Matías Osadczuk, Marcos Monetta, Rodrigo Isgro, Joaquín Lamas y Agustín Fraga.

En este certamen la zona B la conforman Francia, Gales, Fiji y Kenia, la C, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia y Escocia y finalmente la D está integrado por Sudáfrica, Irlanda, Samoa y España.

El camino de Los Pumas 7s en el torneo de Toulouse

Después de la victoria de este viernes, el segundo turno de la Argentina será ante Canadá, a partir de las 15.30. El sábado, la Argentina cerrará la zona A desde las 8.50 contra Inglaterra, un seleccionado que atraviesa un recambio importante y que en la última etapa sufrió el retiro de Dan Norton, el tryman histórico del circuito.

De clasificarse para los cuartos de final, los Pumas 7s se cruzarán al mediodía del sábado con uno de los componentes del grupo D, que integran Samoa, Sudáfrica, Irlanda y España.

Otros resultados de la jornada

Irlanda 21-Sudáfrica 12

Samoa 42-España 12

Nueva Zelanda 19-Escocia 0

Estados Unidos 24-Australia 19

El próximo certamen se llevará a cabo en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 28 y 29 de mayo. El seleccionado argentino es segundo con 105 puntos, a seis del puntero Sudáfrica, siendo tercero Australia con 100.