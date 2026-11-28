La selección argentina de juego reducido culminó una primera jornada perfecta en Dubái. En el Sevens Stadium superaron a Australia 26-17 y volvieron a dar señales positivas en el juego, con enroque de roles en algunos de sus jugadores, con los tries de sus figuras, pero también de los jóvenes que empiezan a tener una mayor preponderancia dentro del plantel. A las 7:06 del domingo se medirán ante Francia por un lugar en la final del primer torneo de la temporada del SVNS.

Con aplomo y manejando a la perfección el ritmo del juego. Así jugaron los Pumas 7s su último encuentro del sábado en Dubái. Un punto bonus les alcanzaba para clasificarse a las semifinales y no pasaron sobresaltos. Se hicieron rápidamente con la posesión, tuvieron buena conservación de la pelota, con la fortaleza de los forwards para mantenerse de pie y volvieron a contar con Luciano González Rizzoni como factor diferencial. Cuando la defensa australiana estaba bien plantada, el riojano se encargó de demostrar que no hay plan perfecto para arrinconarlo.

La anotación de Santino Zangara

Santino Zangara y su primer try en la temporada para que #LosPumas7s reviertan el resultado y se vayan arriba al descanso por 12 a 5 frente a Australia. 🔥🇦🇷7️⃣



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Indomable, el jugador de 29 años dejó a dos rivales en el camino e igualó las acciones en el primer tiempo luego de que Australia se pusiera en ventaja. Acumula seis tries en las primeras tres presentaciones y llegó a 190 en el circuito mundial. A este ritmo podría llegar a los 200 antes que se termine la gira, que también incluye el torneo de Ciudad del Cabo.

Argentina tuvo paciencia para construir y no se desesperó. El try de Santino Zangara en la última acción del primer tiempo es un claro ejemplo. El cordobés fue una de las figuras del partido nocturno por su firmeza en defensa (pescó una pelota) y su actividad en las salidas.

“Tuvimos muy buenas actuaciones ante tres grandes equipos, lo trabajamos bien, confiamos en nuestro sistema y disfrutamos. Nos gusta jugar en este estadio”, valoró Santiago Mare, el capitán. Uno de los encargados de brindar orden y estructura al equipo. “Pensamos partido a partido. Tenemos que descansar esta noche y mañana hacer un mejor día que hoy. Queremos mejorar las salidas y el juego con el pie”, puntualizó el apertura.

La particularidad se dio con el try de Sebastián Dubuc a los 8 minutos del partido: casi se queda sin pantalones después de ser interceptado y escapar por la derecha para poner el resultado parcial a favor de la Argentina por 17-5.

El try de Sebastián Dubuc

Sebastián Dubuc aceleró y nadie lo pudo detener, para apoyar el tercer try de Los Pumas 7s. 🇦🇷7️⃣👏



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Santiago Gómez Cora realizó algunos ajustes en funciones que ya le empiezan a dar rédito. Como la variante de Santiago Vera Feld como medioscrum, ante las ausencias de Pedro de Haro y Lautaro Bazán Vélez. El jugador de San Andrés cumplió con creces en ese rol, que también tuvo a Joaquín Pellandini, aunque salió rengueando en el segundo tiempo. Habrá que esperar el diagnóstico en un puesto de medioscrum sin tantas opciones. Otro enroque fue el de Sebastián Dubuc como centro; en esa posición, el hombre de Hurling quebró la defensa en la segunda etapa para estirar el marcador.

La fiesta fue completa con el try de Marcos Moneta, su primero en esta nueva temporada. Un clásico: se paró como medioscrum a la salida de un scrum, detectó un espacio y lo explotó para anotarse en el marcador y redondear una jornada muy positiva en todos los aspectos. Tras el triunfo exigido ante Sudáfrica, Los Pumas 7s supieron regular cargas y administraron bien los partidos ante Estados Unidos y Australia. Llegan enteros para afrontar la última jornada.

El primero del Rayo Moneta en el torneo

Se inauguró la temporada de Rayos en Dubai. ⚡🇦🇷7️⃣



Marcos Moneta y un unipersonal para apoyar su conquista contra Australia.



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El torneo de Dubái es uno de los que Argentina aún no pudo conquistar. Fueron finalistas en el 2023, su mejor marca en los Emiratos Árabes Unidos. El año pasado finalizaron últimos, pero esta vez conectaron rápido y se metieron entre los mejores cuatro. Los espera Francia, un viejo conocido, que terminó segundo de Fiji en el grupo B y se volverán a ver las caras a partir de las 7:06 del domingo.