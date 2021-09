Los Pumas - Australia, en vivo: ver online y el minuto a minuto del partido del Rugby Championship

7.00. Ingresan los Pumas a la cancha

La Argentina forma Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Bofelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Santiago Medrano, Julián Montoya (c) y Facundo Gigena. Entrenador: Mario Ledesma.

Horario, TV y cómo ver online los Pumas-Australia

El partido tiene varias aristas que le permiten a los Pumas ilusionarse con dejar atrás la senda perdedora. El equipo nacional juega este sábado a las 7.05 (hora argentina), en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville y con televisación de ESPN y la plataforma online STAR+.

Así forman los Pumas

Una semana después de la derrota ante Nueva Zelanda, el plantel argentino mira con un semblante mejor la próxima cita. Porque no fue ninguna maravilla rugbística el segundo tiempo que hicieron los Pumas en el partido pasado ante All Blacks, pero al menos sirvió para infundir de una buena dosis de confianza en los jugadores. El entrenador Mario Ledesma alimentó este bálsamo al disponer el mismo equipo titular. Después de cuatro partidos opacos, había que aferrarse a cualquier resorte para volver a tomar impulso. Los XV: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Bofelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Santiago Medrano, Julián Montoya (c) y Facundo Gigena.