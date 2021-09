Mario Ledesma, entre el enojo y el sarcasmo por el caso Facundo Isa en los Pumas

El tono fue normal, los gestos sin muestra de enojo. Pero las palabras fueron una invitación a leer entre líneas. Facundo Isa fue desafectado del plantel de los Pumas del Rugby Championship por una supuesta lesión, pero unas semanas después volvió a jugar con su equipo, Toulon, en Francia. Y se lo vio en una forma física formidable. Mario Ledesma, el entrenador, dijo que no entiende qué pasó. Habló de un “milagro” en la recuperación y, con ese sarcasmo, abrió la puerta a las interpretaciones y los interrogantes. ¿Quién se equivocó?, ¿cómo pudo pasar eso con un cuerpo médico de primer nivel en el plano profesional?, ¿por qué el jugador no ofreció volver al seleccionado cuando mejoró?

Facundo Isa, con la camiseta de Toulon AFP

Isa, de 27 años, se lesionó durante el partido que los Pumas perdieron por 32-12 con Sudáfrica en Gqeberha (anteriormente Porth Elizabeth). Jugó 59 minutos y se retiró reemplazado por Tomás Lavanini. El parte médico de la UAR indicó: “Un esguince en la rodilla derecha con lesión del complejo ligamentario externo”. Allí, se indicaba que Isa volvería a Francia para completar su recuperación. Se estimaba que podía demandarle al menos dos meses, cuando el certamen internacional ya estaba terminado. Es por eso que se le permitió volver con su club.

Novedades en @lospumas



Facundo Isa sufrió un esguince en su rodilla derecha con lesión del complejo ligamentario externo. Seguirá con el plantel hasta el domingo para luego continuar su recuperación en Francia. — Los Pumas (@lospumas) August 16, 2021

Sin embargo, Isa volvió a jugar el domingo último, pocas horas después de que los Pumas cayeran en la cuarta fecha del Rugby Championship ante los All Blacks. Actuó en el Top 14 de Francia y lo hizo desde el arranque. No sólo no mostró ningún problema físico, sino que además fue una de las figuras de Toulon en el triunfo ante Stade Français (38-5). Y hasta convirtió un try luego de activar rápido un penal, a pura potencia y velocidad. Fue un verdadero tractor.

El try de Facundo Isa con Toulon

Para pasar en limpio la situación en el calendario: Isa se lesionó el 21 de agosto. Si hubiera viajado a Australia, se habría perdido el primer encuentro ante Nueva Zelanda (12 de septiembre), pero Ledesma lo podía haber tenido en cuenta para el segundo (el sábado pasado) y para los dos enfrentamientos con los Wallabies (25 de septiembre y 2 de octubre). En definitiva, se hubiera perdido un solo partido.

El destino quiso que la situación para Isa se complicara, porque en el encuentro en Francia sufrió la fractura de un dedo (nada que ver con la lesión que lo marginó de los Pumas), y ahora Toulon informó que estará fuera de las canchas por seis semanas.

Poco después de confirmar el equipo para el primer encuentro ante Australia el próximo sábado, el entrenador de los Pumas tuvo bastante de cautela para hablar del “Caso Isa”, pero también se pudo percibir algo de enojo contenido. Con cierta sorpresa, explicó: “En el caso de Facundo Isa nosotros teníamos entendido que tenía para dos meses de recuperación. Milagrosamente se recuperó y volvió a jugar. Ahora se volvió a lesionar y tiene para tres semanas o un mes. Es una lástima que se haya ido. Era un momento en el que estaba jugando muy bien. Hacía rato que no jugaba tan bien con los Pumas y que dominaba tanto físicamente. Cuando lo revisaron los médicos y los especialistas en imágenes en la Argentina, además de su equipo, se tomó la decisión de que tenía que volver porque supuestamente no llegaba al final del Rugby Championship”.

Mario Ledesma habló de Facundo Isa

Una de las grandes sorpresas de la lista que Ledesma dio para el último Mundial de Japón en 2019 fue la ausencia de Facundo Isa (que formó parte de la nómina previa). El jugador surgido en Santiago Lawn Tennis era considerado como un ball carrier de gran proyección internacional por su destreza y juventud. Por eso fue un impacto no verlo en el equipo, más allá de algún ocasional bajón en su rendimiento por no encontrarse en su plenitud física en ese momento puntual.

Quedarse fuera de la lista de Mario Ledesma en el último Mundial fue una gran decepción para Facundo Isa AFP

Según la evaluación de la lesión de Isa en Gqeberha y el análisis de las imágenes de los estudios realizados, la conclusión a la que llegó el departamento médico de la UAR, conducido por Guillermo Botto, es que Isa no podía recuperarse antes de la última semana de octubre. La última fecha del Rugby Championship, como se dijo, será el 2. Con esa información Ledesma tomó la decisión de desafectar al jugador.

La sorpresa fue mayúscula cuando llegaron las imágenes del gran desempeño de Isa con Toulon el domingo pasado. La primera reacción de mucha gente del plantel en la concentración en Australia fue de furia. La expresión posterior, ante la prensa, fue moderada y cuidada. Pero ni siquiera así se pudo esconder el malestar del cuerpo técnico de los Pumas. Y la relación entre Isa y Ledesma sumó un nuevo capítulo de desencuentros.