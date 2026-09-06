Los Pumas: como un barco lanzado a alta mar rumbo a la costa australiana para el Mundial 2027

Faltan poco menos de 13 meses para el debut de los Pumas contra Canadá en el Mundial de Australia en 2027. Canadá, el rival del debut, es un equipo que está muy por debajo de todos los rivales con los que se enfrentó el equipo en éste y los tres años que van del ciclo de Felipe Contepomi. Así, es un poco difícil hacer un balance de los Pumas después de haber jugado con Sudáfrica y Australia pensando en ese partido, que será el bautismo en el próximo Mundial.

Pensándolo un poco más, a fin de cuentas, los mundiales son una especie de vara que mide a los equipos. Sudáfrica fue campeón en 2019 habiendo perdido con los Pumas en 2018, pero por supuesto se mide ese ciclo por lo que pasó en Japón, por ejemplo. Entonces, mirar ese destino del 4 de octubre de 2027 es necesario.

El plantel de Los Pumas, en los últimos tests @lospumas

Australia es en manera figurada pero también real, una isla de la que nos separan 13 meses. El gran océano Pacífico que está entre el destino final y nuestro continente tiene unas paradas bastante bravas previamente. Pareciera que los Pumas están en el medio de una navegación que hace un año tenía un rumbo más claro. Hoy luego de 6 partidos en esta temporada el rumbo es difuso, no por los resultados; queda claro en mis columnas aquello.

Hace una semana, luego de la derrota frente a los Wallabies en el primer partido de la serie, por alguna extraña razón me acordé de un libro: “La expedición del Kon Tiki” de Thor Heyerdahl, en la que un grupo de científicos noruegos navega desde las costas de Sudamérica hasta la Polinesia en una balsa de madera en los años ´50. El viaje intentaba probar la existencia de unas corrientes que viajaban desde nuestro continente hasta las paradisíacas islas polinesias. Hasta que encuentran tal corriente, pasan muchos momentos de zozobra, dudas y malestar.

Un equipo es como la tripulación del Kon Tiki. Felipe Contepomi sabe que hay una corriente que puede llevar a este equipo hasta Oceanía.

Los capitanes de Australia, Harry Wilson, y los Pumas, Pablo Matera, tras el empate en Mendoza; Argentina cortó la serie de derrotas pero se quedó sin ganar en su último partido como local en el año Marcelo Aguilar

El juego y el plantel

El juego ha tenido más momentos de desconexión que de lucidez. Aunque es justo decir también que los Pumas no son un equipo hoy que pueda contar en todos los test matches con sus mejores jugadores. Contra Australia, Los Pumas quizá jugaron con menos de la mitad de los posibles titulares, en el caso de poder contar con los mejores. Sclavi, Montoya, Alemanno, Gonzalez, Oviedo, Gonzalo García, Albornoz, Mateo Carreras, Chocobares, Piccardo, Mallia y Delguy son algunos de los jugadores que no estuvieron frente a los Wallabies.

Hay dos formas de verlo. Puede ser una desventaja porque no hay un equipo que tenga continuidad. O puede ser una ventaja: la base de jugadores es más amplia. Y de yapa, hay que considerar que les empataron a los Wallabies con un equipo alternativo.

Santiago Carreras intenta escapar con la pelota en Argentina vs. Australia Marcelo Aguilar

En ataque, los Pumas fueron en Mendoza un equipo con mucho menos brillo que el del 2025 y un poco más del que fue hace una semana. Las cosas no empezaron bien: una sola posesión con un regalo de arranque que terminó en penal en contra. Al rato, dos tries abajo contra un equipo decidido y voluntarioso sin demasiada creatividad. El quiebre limpio de Donaldson y la entrega de posesión inmediata marcan la pauta. En otro momento de la historia Australia era un equipo implacable.

El final del primer tiempo fue más generoso con los Pumas que, ordenando un poco la obtención y el contacto, marcaron los dos tries para igualar. Y con uno más para poder pasar a ganar al final de la primera parte se hicieron un nudo después del scrum, que parecía funcionar, y perdieron la posesión antes del momento de tomar agua y escuchar a los entrenadores.

Si bien el juego no era hermoso, la estadística de eficacia no era mala: 9 posesiones en zona de gestación, 4 ingresos a zona de 22 y 2 tries. Esa estadística fue parecida en el segundo tiempo. Siendo un equipo que jugó menos a correr y más al contacto, Argentina generó situaciones en las que pudo marcar. En eso aportaron muy bien Matera -esto no es noticia-, como también Ruiz, Elías y Molina. Los últimos tres tienen que ver con la renovación, que personalmente me resulta motivo de ilusión, aunque tampoco es que importen demasiado mis motivos sino los intereses de un equipo que va a necesitar personal que gane el contacto.

🇦🇷 ¡Los debutantes en Mendoza!



👉 En el partido de esta tarde ante Australia, Facundo Cardozo (Puma #913) y Mateo Soler (Puma #914), hicieron su debut con la camiseta de Los Pumas. ¡Felicitaciones! 👏#SomosLosPumas pic.twitter.com/zQbEX3UJuC — Los Pumas (@lospumas) September 6, 2026

En noviembre, contra Irlanda, Italia y Francia hará falta ese personal. Porque aunque el rugby aparente cambiar, sigue siendo el mismo juego: los forwards tienen que ganar el contacto y poner la pelota detrás de la defensa para poder ganarse el derecho de lanzar el juego a los espacios. Lo segundo, que es una de las características de este equipo, no pudo verse demasiado en este segundo test. Tal vez algo más en el primero. Por otro lado, en la conexión entre ambas partes del juego, la lucha de forwards y el lanzamiento a los backs, hace falta un medio scrum que llegue rápido al juego y pueda ejercer presión. Con García eso se ve. Benítez Cruz, que además ha mejorado su juego con el pie, también da indicios de poder aportar.

Las costas de Australia todavía no son un horizonte visible. No se confundan. Lo que pasa en agosto y septiembre de 2026 no es ni cerca lo que veremos en octubre de 2027. Solo el equipo sabe que va y que no va, como un barco cuando lanzado en alta mar busca su rumbo. Los equipos, como los barcos, pueden encontrar la corriente que los lleve a destino. Como los científicos del Kon Tiki, no se basan únicamente en la fe, y tampoco se dejan llevar por las adversidades.