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Los Pumas empataron con Australia en Mendoza y dejaron una sensación ambigua
El 28-28 en Mendoza pudo ser triunfo y pudo ser revés, con puntos altos y flaquezas; ahora, el Nations Championship en noviembre
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MENDOZA.– La percepción final de la fría tarde de Mendoza fue ambigua. Cuando Nicolás Roger pateó la pelota afuera y firmó el empate, el público se dividió; muchos aplaudieron el esfuerzo de los Pumas y unos pocos silbaron la decisión final de no ir a intentar el triunfo. “Quizás no era lo más inteligente jugar desde ahí”, comentó Pablo Matera. En un encuentro cambiante, de ida y vuelta, los Pumas terminaron 28-28 con Australia y cortaron la racha de derrotas, algo que puede servirles como impulso para la reanudación del Nations Championship que se avecina.
El clima cambió de la noche a la mañana en Mendoza. De un viernes cálido y soleado a un sábado fresco, gris y por momentos dotado de una leve llovizna, en una tarde en la que los Pumas se sumaron al pedido de justicia por Federico Martín Aramburú, en vísperas del juicio por su asesinato en París. En la entrada en calor todos los jugadores vistieron remeras para reclamar por el ex jugador de la selección argentina y de CASI.
Los Pumas tardaron 30 minutos en meterse en el partido, en despabilarse. Estáticos, sin iniciativa, les costó adentrarse en el duelo y lograr conexiones frente a un rival que está lejos de ser la potencia temible de otras épocas y que se limitó a jugar corto con su pack, mediante las puntadas de Angus Bell y Rob Valetini, sus dos principales portadores de pelota. Con ese juego pegado a las formaciones y tras el desgaste del pack llegaron los tries de Harry Wilson (le anularon otro) y Max Jorgensen. Una ventaja de 14-0 conseguida sin despeinarse.
¿Cómo llegó la reacción de Argentina? A través de la confianza que le brindó el scrum en el segundo tramo del primer tiempo y a partir del mando de Matera, la figura del encuentro en todos los sentidos: empuje, garra y liderazgo innato para levantar a sus compañeros y para comunicarse con el árbitro. También, por su rugby y, por supuesto, por las anotaciones. El ala fue el autor del descuento, en el segundo ingreso de Argentina en los últimos 22 metros del campo ajeno, y en el período final anotó otro para pasar al frente ya en el último tramo del encuentro. Con cinco conquistas contra los Wallabies, igualó a Juan Martín González como el Puma que más marcó contra Australia.
En un cotejo en el que la mayoría de los tries se gestó al lado de rucks, Ignacio Mendy dibujó el mejor movimiento de la jornada. Se trató de una jugada preestablecida en la que participó Matera a la salida de un line-out y Joaquín Moro tuvo el timing perfecto para lanzar al elusivo wing. Así Argentina igualar en un cerrar y abrir de ojos.
En los Pumas fallaron los conductores. Aparecieron inconexos, imprecisos, y realizaron malas ejecuciones en los lanzamientos y con el pie. Ni Simón Benítez Cruz ni Nicolás Roger estuvieron finos a la hora de mover la pelota y conectar las partes del equipo. Tampoco Gonzalo Bertranou, en los pocos minutos que jugó. Sobre todo, el 10, inestable en el uso con el pie y por momentos nervioso en su primer partido como titular frente a una potencia. Su falta de ritmo en el nivel de clubes puede haber pesado. El santiagueño no se sintió cómodo en ningún momento.
Los conducidos por Felipe Contepomi fueron más empuje que estrategia, a partir de Matera, y también con otros puntos altos que estuvieron a la altura. Uno de ellos fue Ignacio Ruiz, el más activo con la pelota y en esta ocasión más preciso en los lanzamientos en el line. Cuando entró Leonel Oviedo en el tramo final, la tendencia cambió. Efraín Elías fue otro con de rendimiento sobresaliente en el pack, junto a Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo, que aportó mucha energía cuando entró desde el banco. Rodrigo Isgró fue multifacético, a veces colado en el pack y también con sus funciones de wing; el back local tuvo muchas acciones que contagiaron al equipo. Fue el más ovacionado en su tierra desde que lo mencionaron en la formación y en cada pelota aérea que capturó. En cambio, la eficacia del conjunto al ingresan a los 22 últimos metros ajenos volvió a ser baja. En total, los Pumas lo hicieron diez veces y marcaron cuatro tries.
Así como los últimos diez minutos del primer tiempo fueron el momento de impulso de los Pumas, los últimos diez de la segunda mitad fueron de padecimiento por dos infracciones infantiles. La primera, de Lucio Cinti, que mató el juego cerca de la mitad de la cancha en una secuencia en la que no se percibía peligro alguno. Luego, una reacción de reflejos de Santiago Carreras que dejó a los Pumas con 13 piezas y un try-penal en contra. En un plantel de mayoría de jóvenes, se equivocaron dos de los más experimentados.
🟡🐙 Lucio Cinti quiso interceptar un pase de Australia, pero cometió penal y vio la tarjeta amarilla.— ScrumRugby (@ScrumESPN) September 5, 2026
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No obstante, los argentinos resistieron con dos hombres menos. En el primer tramo lo hicieron en la parte final del campo, y en los últimos minutos, acorralados en su terreno, cerca del in-goal.
Facundo Cardozo y Mateo Soler debutaron en un momento caliente en el que Argentina intentó salir jugando de su campo (ya había vuelto Cinti), hasta que en un momento se dieron cuenta de que no avanzaban y de que Australia podía recuperar la pelota cerca del in-goal ajeno. Entonces los argentinos decidieron aferrarse al empate, un resultado que no se daba desde julio de 2021, ante Gales. Contra Australia habían igualado en sus dos compromisos del 2020.
Compacto de los Pumas vs. Australia en Mendoza
Las sensaciones fueron ambiguas. Un equipo argentino que padeció 18 bajas entre lesiones y jugadores que volvieron a sus clubes en Francia, frente a otro en construcción en el inicio de otro ciclo, pero que tiene disponible la mayoría de sus rugbiers. La paridad sirve para cortar una racha incómoda y para seguir sacando conclusiones. En noviembre, con otro plantel y por el Nations Championship, será otra historia.
Síntesis de Argentina 28 vs. Australia 28
- Argentina: Santiago Carreras A; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti A, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Nicolás Roger y Simón Benítez Cruz; Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Moro y Pablo Matera (capitán); Efraín Elías y Franco Molina A; Pedro Delgado, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.
- Cambios: ST, 11 minutos, Mayco Vivas por Wenger, Francisco Moreno por Delgado y Juan Martín Scelzo por Moro; 26, Tomás Lavanini por Molina; 31, Leonel Oviedo por Ruiz y Gonzalo Bertranou por Benítez Cruz, y 35, Facundo Cardozo por Petti Pagadizábal y Mateo Soler por Mendy.
- Entrenador: Felipe Contepomi.
- Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Filipo Daugunu; Ben Donaldson y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Jeremy Williams A y Josh Canham; Taniela Tupou, Billy Pollard y Angus Bell.
- Cambios: PT, 14 minutos, Carter Gordon por Daugunu (temporario); ST, 11, Josh Nasser por Pollard y Massimo De Lutiis por Tupou; 15, Carter Gordon por Donalson; 18, Aidan Ross por Bell; 20, Lukhan Salakaia-Loto por Williams; 25, Carlie Cale por Valetini, y 30, Kalani Thomas por Lonergan.
- Entrenador: Les Kiss.
- Primer tiempo: 20 minutos, gol de Lonergan por try de Wilson (Aus.); 27, gol de Lonergan por try de Jorgensen (Aus.); 35, gol de Carreras por try de Matera (Arg.), y 39, gol de Carreras por try de Mendy (Arg.). Amonestados: 26, Molina (Arg.), y 33, Williams (Aus.). Resultado parcial: Argentina 14 vs. Australia 14.
- Segundo tiempo: 6 minutos, gol de Lonergan por try de McReight (Aus.); 14, gol de Carreras por try de Ruiz (Arg.); 24, gol de Carreras por try de Matera (Arg.), y 30, try-penal (Aus.). Amonestados: 28, Cinti (Arg.), y 30, Carreras (Arg.). Resultado parcial: Argentina 14 vs. Australia 14.
- Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda).
- Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza.
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