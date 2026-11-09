Los Pumas, con cambios obligados y ante la obligación de levantarse ante el rival más débil

El golpe que significó la actuación del viernes ante Irlanda resonó más fuerte cuando se conoció el parte médico. La baja de Juan Cruz Mallía y la casi segura ausencia de Julián Montoya representan otro motivo de preocupación para los Pumas de cara al segundo partido de la ventana internacional, ante Italia. La vocación de recuperar la forma que en los primeros dos años de este ciclo llevó a los Pumas a ser uno de los equipos más fuertes del mundo y la fragilidad del rival, plagado de lesionados, son del otro lado las señales de optimismo.

Conducido por Gonzalo Quesada, Italia será el rival de la segunda fecha del segmento europeo del Nations Championship, el sábado a los 8.40 de la mañana en el estadio Luigi Ferraris de Génova, el más antiguo del mundo, casa del Genoa y la Sampdoria y sede del Mundial de Italia 90.

Julián Montoya sufrió un golpe en la cabeza el viernes y está en duda su participación ante Italia Gustavo Garello - AP

Instalados en Parma, la semana comenzó de manera agitada para los Pumas después de la dura derrota por 42-12 ante Irlanda en Dublín, en el peor partido desde que Felipe Contepomi está al frente del equipo. Además del resultado, un partido que dejó secuelas. Juan Cruz Mallía, que regresaba al equipo después de un año por una rotura de ligamentos de la rodilla derecha, sufrió un esguince en la misma articulación y tras una jugada similar: un tackle a destiempo del segunda línea James Ryan.

Además, Julián Montoya salió a los 28 minutos luego de sufrir un golpe en la cabeza y no superar el protocolo de conmoción cerebral. La UAR informó que esperaba nuevas evaluaciones para conocer su disponibilidad para el sábado. No obstante, el haber sufrido golpes similares durante la temporada no permiten ser demasiado optimistas. Habrá que esperar.

La gravedad de estas lesiones para los Pumas, más allá de que son dos jugadores de primera línea, es que sus reemplazantes naturales ya estaban descartados previamente por sendas lesiones. Santiago Carreras (rotura de ligamentos cruzados de la rodilla) e Ignacio Ruiz (fractura del arco del pie) no están disponibles para esta ventana. Para peor, los que aparecen terceros en la línea sucesoria no rindieron bien cuando fueron utilizados esta temporada por Contepomi: Gerónimo Prisciantelli y Leonel Oviedo, que tienen grandes chances de ser titulares ante la Azzurra.

La actuación de Mateo Carreras fue una de las pocas cosas rescatables de la derrota ante Irlanda el viernes PAUL FAITH - AFP

Como sustitutos, Contepomi convocó a jugadores que estuvieron involucrados recientemente en el plantel y a una sorpresa que regresa. Como fullback, citó a Tobías Wade, exfigura de Pumas 7s, que este año hizo el cambio de códigos al rugby de 15 con buen suceso en Pampas. Estuvo en las convocatorias para la ventana de julio y los Test Matches ante Sudáfrica y Australia, aunque no llegó a debutar. El viernes fue titular en Argentina XV ante Inglaterra A, en Bath.

Para el puesto de hooker fue llamado Bautista Bernasconi, que en los dos primeros años había sido el tercer hooker del equipo, pero las lesiones le restaron continuidad; sólo jugó 25 minutos en cuatro partidos en julio de 2025, incluido el duelo ante Lions; luego se inclinó por Oviedo. Además, sorprendió con la convocatoria de Facundo Bosch, jugador de 35 años y de larga trayectoria en Europa, pero sólo 12 partidos en los Pumas. Su debut se produjo en 2018 de la mano de Mario Ledesma, cuando se produjeron excepciones a la veda que recaía sobre los que actuaban en el Viejo Continente.

Además, el joven pilar Marcos Camerlinckx (22 años), que debutó el sábado en Bath, se incorporó al plantel en lugar de Rodrigo Martínez. El jugador surgido de Regatas jugó en los Pumitas en 2023 y 2024, y esta temporada fue campeón del Super Rugby Americas con Pampas.

En noviembre de 2024, los Pumas consiguieron su goleada más abultada ante Italia: 50-18 en Údine. El sábado volverán a verse las caras en Génova Alberto Podorieszach - AP

Del lado de enfrente, Gonzalo Quesada atraviesa una situación todavía más apremiante. Después de un muy buen Seis Naciones, con victorias ante Inglaterra (por primera vez en la historia) y Escocia (dos rivales que este año vencieron a los Pumas en la Argentina), no pudo hacer pie en el Nations Championship. Como visitante, en julio cayó ante Japón y viene de ser goleado 66-7 por Sudáfrica en Turín. Junto con Fiji son los únicos equipos que no sumaron puntos en la novel competencia.

Además, la lista de lesionados es brutal e incluye a figuras clave como Tommaso Menoncello, Juan Ignacio Brex, Michele Lamaro, Sebastian Negri, Louis Lynagh y Andrea Zambonin. Esta situación obligó a Quesada a convocar a último momento a Domingo Miotti, ex apertura de los Pumas que califica para Italia por la doble nacionalidad y porque hace más de tres años que no viste la celeste y blanca (la última vez fue en julio de 2022). ¿Tendrá un lugar por sobre Tommaso Allan, el suplente del apertura consolidado Paolo Garbisi?

Italia es un rival al que los Pumas vencieron en los últimos nueve enfrentamientos, incluida la goleada 50-18 en el partido previo en Udine, en 2024, el primer duelo Contepomi-Quesada. La última derrota fue en 2008.

Quesada lidera a una selección de Italia que llega en crisis, con muchos lesionados y sin puntos en el Nations Championship Gregorio Borgia - AP

Sin embargo, los Pumas no pueden darse el lujo de no pensar en el rival y, mucho menos, confiarse. Una actuación como la del viernes pasado ante Italia lo pondrá más cerca de la derrota que del triunfo. El equipo debe mejorar en casi todos los aspectos del juego: line-out, defensa, maul, juego aéreo, coordinación ofensiva, efectividad en ataque. La Argentina tiene la obligación de levantarse.