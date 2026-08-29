Newman gana, gusta y golea: el poderío del mejor equipo de la URBA esta vez lo sufrió Hindú

Hindú tampoco fue un escollo en el camino de Newman hacia los play-off del Top 14 de la URBA. El envión anímico, tras la victoria ante el SIC del sábado pasado, sumado al característico aura ganador del club de Don Torcuato, el que más vueltas olímpicas dio en lo que va del siglo (nueve), no logró frenar el andar arrollador del Bordó. El triunfo 40-20, por la vigésima fecha del torneo, el décimosexto consecutivo, puso de manifiesto una vez más la notoria superioridad del campeón vigente, y actual líder del Top 14 de la URBA, respecto de los demás participantes. Un equipo, el entrenado por Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor, que siempre gana, la mayoría de las ocasiones gusta y con asiduidad golea.

La exitosa etapa por la que atraviesa Newman no tiene secretos, tampoco guarda misterios. Es producto de un largo trabajo, de años y años de esfuerzo, sacrificio y temple, para superar los momentos ingratos, los golpes duros y las frustraciones reiteradas. Sus jugadores se han cansado de repetirlo. Y Alejandro Urtubey, el capitán, agregó otro elemento indispensable en diálogo con La Nación, minutos después de concluido el partido. “Estamos disfrutando. Intentamos pasarla bien y nos divertimos juntos, los martes, los jueves, cuando entrenamos… En definitiva, de eso se trata, ¿no?, de disfrutar”. Y remató la frase con una autocrítica, dejando en claro que no se conforman con los buenos resultados obtenidos e ir primeros cómodos: “Todavía tenemos mucho por mejorar y debemos seguir trabajando”. Jerónimo Ulloa, quien ingresó cerca del final, habló en sintonía con Urtubey: “Nos falta un montón todavía. Sabemos que el año es largo, durísimo, y hay que trabajar, semana a semana. Hoy nos metieron veinte puntos…”.

Simón Primce, autor del primer try, se escapa de Felipe Ezcurra; detrás, el wing Marolda Santiago Filipuzzi

Newman completó mejores actuaciones que la de este sábado en su casa. Frente a Hindú jugó un primer tiempo con alta eficacia en ataque y una segunda etapa con mayor firmeza en defensa. Pero se excedió en las infracciones y lo pagó con dos tarjetas amarillas a sus pilares, ambas en el complemento: Bautista Bosch, a los dos minutos, y a Isidro Bosch, a los veinticinco. Un tramo del compromiso en el cual sufrió el dominio del adversario. Y no le salió más caro porque se plantó firme en su campo y aguantó, a puro tackle, los embates, algo desordenados del oponente. Es que el León lo tenía muy bien estudiado al Elefante. Le detectó los defectos y supo explotarlos. Marcó dos tries con su poderoso maul, guiado por el hooker Beltrán Salese (autor de tres tries) y también desequilibró por afuera, por las puntas, en acciones de juego continuado, moviendo la pelota de un extremo al otro. “La mayoría de las veces que entramos a su zona de 22 metros, pudimos marcar puntos”, afirmó Urtubey. “Cuando tu defensa anda bien, el ataque fluye sólo”, completó Ulloa.

Fermín Ormaechea, apertura de Hindú, tackleado por Rodrigo Díaz de Vivar y Faustino Santarelli (6) Santiago Filipuzzi

La confianza hizo el resto. Newman alcanzó un nivel de seguridad tan alto en su juego y es tal el convencimiento que tiene acerca de lo que debe realizar dentro de la cancha, que da la impresión de que en cualquier momento sumará puntos, independientemente del trámite del encuentro. Un kick preciso de Gonzalo Gutiérrez Taboada cambia súbitamente el escenario. Y el equipo sale de un apremio con un 50-22 y se instala en el territorio rival para lanzar un line out que probablemente derive en un maul y el maul, posiblemente concluya en un try. O resuelva una situación engorrosa mediante el prolijo manejo de la pelota, sortea la presión y encuentra los huecos para que la potencia de Santiago Marolda, Juan Bautista Daireaux, Justo Ortiz Basualdo, Benjamín Lanfranco o Simón Prince, acaben zambullidos en el ingoal. Al Cardenal le sobra personalidad para torcer trámites poco favorables, dispone de variados y valiosos recursos para aprovechar cada ocasión, cada excursión al frente. Por esa razón, gana siempre, gusta en la mayoría de las ocasiones y golea con asiduidad.

Felipe Ezcurra, medioscrum y capitán de Hindú, detrás está Martín Cancelliere, entró en el segundo tiempo; el de Newman de espaldas (derecha) es Pablo Cardinal Santiago Filipuzzi

Hindú no ha sido un adversario sencillo. Tardó algo así como media hora en engranar contra Newman. Pero cuando agarró ritmo, se lanzó al ataque y hubo que aguantarlo. Gastón Caire, el ala que reemplazó a Lautaro Bávaro, de destacada labor, brindó su punto de vista para La Nación: “Planteamos el partido para ir a buscarlo. Lo hicimos. Pero por ahí nos faltó animarnos a jugar un poco más. Y puede ser que nos haya faltado definición. Pero, igual, las sensaciones son buenas, el equipo está bien”, aseguró.

Pasó Hindú por Benavídez y tampoco pudo frenar a Newman. No le alcanzó el envión triunfalista ni el aura ganadora. Es que el Bordó es una cosa seria.

La victoria de Newman ante Hindú

Síntesis Newman 40 vs. Hindú 20

Newman: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Simón Prince, Benjamín Lanfranco y Justo Ortiz Basualdo; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery; Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Faustino Santarelli; Alejandro Urtubey (capitán) y Pablo Cardinal; Bautista Bosch, Beltrán Salese e Isidro Bosch.

Cambios: Segundo tiempo: 10 minutos, Jerónimo Ureta por Díaz de Vivar y Lucas Nava por Marguery; 16, Manuel Lozano por Bautista Bosch; 28, Mateo Montoya por Cardinal, y 34, Jerónimo Ulloa por Daireaux.

Entrenadores: Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor.

Hindú: Pascal Senillosa; Sebastián Cancelliere, Ramón Fernández Miranda, Federico Graglia y Tomás Amher; Fermín Ormaechea y Felipe Ezcurra (capitán); Gastón Caire, Roque Guassardi y Santino Amaya; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Cambios: Segundo tiempo: 17 minutos, Martín Cancelliere por Amher y Juan Cruz Alanís por Leiva, y 32, Facundo Gattás por Capurro y Bautista Farisé por Ormaechea.

Entrenadores: Santiago Fernández, Gonzalo Amaya y Lucas Camacho.

Primer tiempo: 8 minutos, gol de Gutiérrez Taboada por try de Prince (N); 15, try de Marolda (N); 32, gol de Senillosa por try de Leiva (H); 38, gol de Gutiérrez Taboada por try de Salese (N), y 40, try de Ramón Fernández Miranda (H).

Resultado parcial: Newman 19 vs. Hindú 12.

Segundo tiempo: 1 minuto, gol de Gutiérrez Taboada por try de Salese (N); 8, penal de Senillosa (H); 16 gol de Gutiérrez Taboada por try de Prince (N); 21, try de Ramón Fernández Miranda (H) y 40, gol de Gutiérrez Taboada por try de Salese (N).

Amonestados: 2 minutos, Bautista Bosch (N), y 25, Isdro Bosch (N).

Resultado parcial: Newman 21 vs. Hindú 8.

Árbitro: Mauro Rossi.

Intermedia: Newman 47, Hindú 20.

Cancha: Newman.