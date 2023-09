escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC (Francia).– El mar de esta zona tiene una característica peculiar: la marea puede bajar tanto que prolonga la extensión de arena por varios metros, fenómeno que generalmente ocurre por la mañana, o puede subir hasta dejar la playa reducida a un mínimo. Todo en el mismo día. Un subibaja que se asemeja a lo que le ocurre a los Pumas, que un día les ganan a las mejores potencias y al otro pierden con un rival inferior. O peor: un día pecan de ser demasiado pasivos y expectantes, al otro se pasan de revoluciones y terminan siendo un equipo indisciplinado. Incluso dentro de un mismo partido pueden transitar varios estados.

Cuando los Pumas le ganaron a Inglaterra en noviembre de 2022 parecía que habían logrado conjugar, al fin, todo lo bueno que habían insinuado en el Rugby Championship que había finalizado unas semanas atrás. Se pusieron como objetivo ganar los tres partidos de esa gira. Lo que vino después, en cambio, desnudó la realidad de este equipo, una realidad que volvió a transfigurarse en el debut en Francia 2023, también ante Inglaterra pero con resultado y rendimiento antagónicos: los Pumas son un equipo inconsistente.

Gonzalo Bertranou, en acción con Los Pumas

Una de las premisas de cara al próximo partido, el viernes ante Samoa en Saint Étienne (17.45 de acá, las 12.45 de la Argentina), es asumir el protagonismo del partido, algo que no ocurrió ante Inglaterra. En Marsella, los Pumas estuvieron mansos, controlados, como esperando que las jugadas se desarrollaran solas. El peligro, ahora, es que en procura de salir a imponer condiciones, especialmente ante un equipo que tiene a la potencia física como mayor atributo, terminen pasándose del otro lado del reglamento.

Lo que ocurrió en noviembre fue que, tras vencer a Inglaterra, los Pumas visitaron a un equipo de Gales que llegaba sumido en una profunda crisis (de hecho ese fue el único partido que ganó en 10 encuentros y luego de esa serie cambiaron al entrenador), pero lo hicieron con tal displicencia que, con sólo aferrarse a los fundamentos del juego y aprovechando algunos penales, el local se impuso 20-13. Una semana más tarde viajaron a Edimburgo para medirse con Escocia, que terminaría siendo uno de los peores partidos de este ciclo (superado ahora por el de Marsella): el equipo salió a matar y terminó con un expulsado y tres amonestados (durante nueve minutos llegó a jugar con 12) antes de caer 52-29.

Después del golpe sufrido ante Inglaterra, del que no parece haber resabios en el plantel, el partido ante Samoa se volvió uno a todo o nada. Los Pumas no pueden darse el lujo de especular. Deben salir a buscarlo desde el principio. Pero deberán tener la concentración necesaria como para no pasarse de rosca. Equilibrio, de eso se trata. Algo que este equipo todavía no ha conseguido. ¿Cómo se logra?

Emiliano Boffelli va al choque

“Creemos que el equipo ha ido creciendo en ese tipo de aspectos. Creemos que el equipo tiene una lucidez, un control mental, una claridad para poder ser muy intenso en todo lo que quiere hacer”, respondió Juan Martín Fernández Lobbe, entrenador de line-out de los Pumas. “Sabemos, porque ya lo hemos visto, la penalidad que le puede dar a un equipo perder a un jugador o ceder en terreno por no ser disciplinado. Creo que el equipo ha ido evolucionando y me parece que las cosas están muy claras para entender que lo que viene en este Mundial es un partido tremendamente importante y que el equipo está ganas de salir a hacer lo que está muy bien preparado para hacer. No sé cuál es la fórmula, pero están preparados para hacerlo.”

Desde que asumió Michael Cheika, en términos generales los Pumas han experimentado un crecimiento marcado. No obstante, si uno acerca la lupa a esa línea ascendente puede observar baches constantes. Otros ejemplos: después de vencer a los All Blacks por primera vez como visitantes, sufrieron la peor derrota en 10 años; después de estar muy cerca de hacer historia en Ellis Park, estuvieron desconocidos ante un equipo alternativo de Springboks en Vélez.

“Es una realidad y no estaría bien de nuestra parte negar esa realidad. Uno trata de buscar la solución para poder ser más consistente. Ahí entra mucho la responsabilidad nuestra de cómo crear esa consistencia y estamos en busca de eso”, aceptó Felipe Contepomi, entrenador de backs de los argentinos. “No queremos ser un equipo que tenga un buen resultado y después una baja performance a la siguiente semana. Especialmente en mundiales no podés darte ese lujo, porque si no te vas a tu casa”.

Mayco Vivas, Eduardo Bello, Joaquín Oviedo y Pablo Matera se ejercitan con pelota antes del match ante Samoa

¿Cómo trabajan los Pumas para lograr esa regularidad? “Si fuese tan fácil y hubiera una receta mágica, todos serían consistentes”, respondió Contepomi. “Ahí está el arte de cómo buscar esa consistencia, entendiendo que las personas no son todas las mismas, las idiosincrasias no son las mismas. No es lo mismo buscar la consistencia en un grupo de anglosajones que en un grupo más latino. Hay que dar en la tecla correcta para manejar las emociones y la consistencia en cuanto al rendimiento. En eso estamos. Por los datos, hemos fallado en encontrar esa tecla correcta pero me gustaría pensar que nos vamos acercando a esa consistencia para poder tener mejores partidos y más continuamente”.

Se trata, en definitiva, de otra arista que atañe al trabajo mental, algo que se viene tratando extensamente en estas páginas. Ante Inglaterra, quedó en evidencia que la toma de decisiones por parte de los conductores y de los líderes no estuvo a la altura de un partido de esa magnitud. La duda que emana es si responde a una falencia de los jugadores en no reconocer las oportunidades que se presentaron o a una imposición de los entrenadores, que imponen qué hacer en cada situación.

Contepomi se encargó de despejarla: “Nosotros todo el tiempo estamos trabajando sobre la toma de decisiones. Es el hincapié más importante que hicimos desde que llegamos. Tratar de darles un marco a los chicos para jugar y confiar en la toma de decisiones de cada uno de ellos. Siempre trabajamos sobre eso y no vamos a dejar de hacerlo por un resultado. Volver a hablar de Inglaterra no tiene sentido. Estamos con la cabeza puesta en Samoa y en las cosas que queremos mejorar y plasmar adentro de la cancha, y varias de esas cosas pasan por la toma de decisiones. El rugby es toma de decisiones. La vida es toma de decisiones. Tratamos de ser lo más lúcidos posibles para tomar las mejores decisiones.”

Lucidez, claridad, concentración, control mental. Y a la vez, intensidad y agresividad. Todos condimentos que necesitarán los Pumas para sortear el examen que propondrá Samoa. Equilibrio es la palabra clave. Que no baje la marea, pero tampoco que cubra la playa.