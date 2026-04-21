Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 8

Se cerró este lunes la octava fecha de la edición 2026 del Súper Rugby Américas, que significó la primera de la segunda rueda, y Pampas XV continúa en lo más alto de la tabla de posiciones perseguido por otras dos franquicias argentinas, Dogos XV y Capibaras.

El conjunto bonaerense se impuso a Yacaré XV de Paraguay 31 a 14 y con su séptimo triunfo llegó a los 36 puntos. Además, quedó a un paso de las semifinales porque tiene una gran ventaja sobre el quinto. Su único escolta es Dogos con 32 unidades, luego de su contundente alegría sobre Cobras Brasil, el último, 48 a 19.

En el cierre de la jornada Capibaras XV se impuso a Peñarol en Uruguay 38 a 32 y subió al tercer escalón. Pero el gran ganador de la fecha fue Selknam. La franquicia de Chile superó a Tarucas 37 a 13 como local y se le arrimó a una unidad (22 contra 23 de los del Noroeste Argentino).

Cronograma de la fecha 9

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 24 de abril

20.06: Dogos XV vs. Pampas XV.

Sábado 25 de abril

20.06: Yacaré XV vs. Selknam XV.

Domingo 26 de abril

15: Cobras Brasil vs. Capibaras.

18: Tarucas vs. Peñarol

La tabla de posiciones del Super Rugby Américas, tras la octava fecha SRA

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025 volvió a ganar Peñarol.