El mapa de los cuartos de final del Mundial de Rugby Francia 2023 se empezó a delinear tras la tercera fecha. Aunque hasta aquí solo Gales tiene su lugar asegurado entre los ocho mejores, hay combinados que prácticamente están clasificados y solo quedarán afuera si se hilvanan las denominadas “catástrofes deportivas”. Los Pumas no son protagonistas en ese juego porque, aunque significaría un fracaso, no superar la primera etapa en un grupo con Inglaterra y Japón está dentro de las posibilidades.

La selección argentina, justamente, perdió en su debut ante la inglesa por 27-10 en Marsella. Desde entonces, se quedó sin margen de error y en la primera de tres las finales en las que se transformaron los compromisos venideros se impuso a Samoa por 19-10. Su próximo rival será Chile -el sábado 30 de septiembre en el Stade de la Beaujoire de Nantes- y, luego, el domingo 8 de octubre, chocará contra los nipones. En ambos encuentros solo le sirve ganar y, si lo logra, avanzará a la siguiente instancia sin importar el resto de los resultados.

Si la albiceleste obtiene el segundo puesto en su zona -ya no puede ser primera-, enfrentará al líder de la C, que es Gales y se perfila para quedarse allí porque derrotó a Fiji y Australia. Si bien el conjunto de Michael Cheika necesita levantar su nivel para ser competitivo y tener posibilidades de meterse al menos entre los mejores ocho, el destino lo puede cruzar con un oponente que no es potencia a nivel internacional y que no llegó en plenitud a la Copa del Mundo porque tiene varias bajas. No obstante, hasta el momento demostró ser uno de los más eficaces, sobre todo en la victoria contra los Wallabies por 40-6.

La selección argentina acumula un triunfo y una derrota en el Mundial de Rugby 2023 FRANCIS BOMPARD - AFP

Fixture y resultados del grupo D

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra 71-0 Chile.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D

Los Pumas en la historia de los Mundiales

Los Pumas no se ausentaron de ninguna cita mundialista. En territorio galo la Argentina busca ser protagonista y dejar atrás la desilusión que causó el Mundial Japón 2019, en el que no pudo avanzar mas allá de la etapa de grupos. Fue el mejor tercero, ocupó el 11° lugar y tradujo esa actuación como una de las peores de la historia. Sin embargo, ahora sueña con al menos repetir lo hecho en ese mismo país en 2007, cuando se ubicó tercera con dos victorias sobre los anfitriones.

En total, el combinado nacional acumula 41 duelos en Copa del Mundo con 21 triunfos y 20 derrotas. Nunca empató.

La 'palomita' de Juan Imhoff en 2015 es una de las imágenes más emblemáticas de los Pumas en la historia Aníbal Greco / La Nación - Archivo

Nueva Zelanda 1987: integraron la zona 3, en la que perdieron ante por Fiji 28-9, le ganaron a Italia por 25-16 y cedieron ante el local por 46-15, por lo que quedaron eliminados en la primera etapa y se ubicaron 13°.

integraron la zona 3, en la que perdieron ante por Fiji 28-9, le ganaron a Italia por 25-16 y cedieron ante el local por 46-15, por lo que quedaron eliminados en la primera etapa y se ubicaron 13°. Inglaterra 1991: cuatro años después la Argentina consiguió su peor ubicación histórica (14ª) con caídas ante Australia por 32-19, Gales por 16-7 y por Samoa 35-12. Tampoco atravesó la fase de grupos siendo parte del 3.

cuatro años después la Argentina consiguió su peor ubicación histórica (14ª) con caídas ante Australia por 32-19, Gales por 16-7 y por Samoa 35-12. Tampoco atravesó la fase de grupos siendo parte del 3. Sudáfrica 1995: otra vez el equipo quedó 13° por sendas derrotas en el grupo B contra Inglaterra por 24-18, Samoa por 32-26 e Italia por 31-25.

otra vez el equipo quedó 13° por sendas derrotas en el grupo B contra Inglaterra por 24-18, Samoa por 32-26 e Italia por 31-25. Gales 1999: la Argentina conformó la zona D y cruzó la primera etapa por primera vez en su historia gracias a las victorias ante Samoa por 32-16 y por Japón 33-12. En el debut cayó ante el local por 23-18. Accedió a los playoffs de cuartos de final y doblegó a Irlanda por 28-24 en un histórico duelo que se desarrolló en Lens y, luego, en la ronda de ocho equipos, fue superado por Francia por 47-26. Clasificó octava.

la Argentina conformó la zona D y cruzó la primera etapa por primera vez en su historia gracias a las victorias ante Samoa por 32-16 y por Japón 33-12. En el debut cayó ante el local por 23-18. Accedió a los playoffs de cuartos de final y doblegó a Irlanda por 28-24 en un histórico duelo que se desarrolló en Lens y, luego, en la ronda de ocho equipos, fue superado por Francia por 47-26. Clasificó octava. Australia 2003: otra vez los Pumas quedaron afuera de los cruces de eliminación directa porque perdieron con el local en el debut por 24-8 y ante Irlanda por 16-15 en la última fecha del grupo A. Ese era el duelo que decidía su futuro porque anteriormente le ganaron a Namibia por 67-14 y Rumania por 50-3. Quedaron novenos en la general.

otra vez los Pumas quedaron afuera de los cruces de eliminación directa porque perdieron con el local en el debut por 24-8 y ante Irlanda por 16-15 en la última fecha del grupo A. Ese era el duelo que decidía su futuro porque anteriormente le ganaron a Namibia por 67-14 y Rumania por 50-3. Quedaron novenos en la general. Francia 2007: la Argentina logró un histórico tercer puesto -su mejor ubicación- con una victoria sobre el local por 34-10 en el último cotejo. También le ganó en el debut en el grupo D por 17-12 y, después, se sacó de encima a Georgia por 33-3, Namibia por 63-3 e Irlanda por 30-15. En cuartos de final la sufrió Escocia por 19-13 mientras que en semifinales Sudáfrica, posterior campeón, fue demasiado para los Pumas, que cayeron por 37-13.

la Argentina logró un histórico tercer puesto -su mejor ubicación- con una victoria sobre el local por 34-10 en el último cotejo. También le ganó en el debut en el grupo D por 17-12 y, después, se sacó de encima a Georgia por 33-3, Namibia por 63-3 e Irlanda por 30-15. En cuartos de final la sufrió Escocia por 19-13 mientras que en semifinales Sudáfrica, posterior campeón, fue demasiado para los Pumas, que cayeron por 37-13. Nueva Zelanda 2011: en el campeonato siguiente la albiceleste integró la zona B y cedió por 13-9 contra Inglaterra en el debut, pero llegó a cuartos de final gracias a que doblegó luego a Rumania por 43-8, a Escocia por 13-12 en un cotejo trascendental y a Georgia por 25-7. En la primera instancia de eliminación directa los All Blacks fueron muchísimo y festejaron por 33-10. La posición final fue la octava.

en el campeonato siguiente la albiceleste integró la zona B y cedió por 13-9 contra Inglaterra en el debut, pero llegó a cuartos de final gracias a que doblegó luego a Rumania por 43-8, a Escocia por 13-12 en un cotejo trascendental y a Georgia por 25-7. En la primera instancia de eliminación directa los All Blacks fueron muchísimo y festejaron por 33-10. La posición final fue la octava. Inglaterra 2015: otra cita ecuménica que quedó grabada en la memoria porque la Argentina se ubicó cuarta al ser derrotada por Australia por 29-15 en semifinales y por Sudáfrica por 24-13 en el match por el tercer lugar. Previamente, cedió ante Nueva Zelanda por 26-15 en el inicio de la zona C, en la que en la continuidad superó a Georgia por 54-9, a Tonga por 45-16 y a por Namibia 64-19. En cuartos de final su víctima fue Irlanda por 43-20.

otra cita ecuménica que quedó grabada en la memoria porque la Argentina se ubicó cuarta al ser derrotada por Australia por 29-15 en semifinales y por Sudáfrica por 24-13 en el match por el tercer lugar. Previamente, cedió ante Nueva Zelanda por 26-15 en el inicio de la zona C, en la que en la continuidad superó a Georgia por 54-9, a Tonga por 45-16 y a por Namibia 64-19. En cuartos de final su víctima fue Irlanda por 43-20. Japón 2019: la última Copa del Mundo fue para el olvido y los Pumas quedaron undécimos. No superaron el grupo C al caer con Francia por 23-21 e Inglaterra por 39-10 en el cotejo que consumó la eliminación. Entre medio, la Argentina le ganó a Tonga por 28-12 y a Estados Unidos por 45-17.