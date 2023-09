escuchar

La primera etapa del Mundial de Rugby Francia 2023, que este martes no tiene partidos programados, está llegando a su fin porque restan solo dos jornadas de las cinco programadas. En ese contexto, un seleccionado ya está en cuartos de final -Gales- y otros luchan por lograr el mismo objetivo. Unos pocos ya quedaron eliminados y, a excepción de un milagro deportiva, esa suerte correrá Australia por primera vez en su historia.

En tres fechas se disputaron 24 de los 40 encuentros previstos para la etapa inicial. Luego, habrá ocho encuentros de eliminación directa con la final programada para el 28 de octubre en el Stade de France. El campeonato continuará este miércoles con el cruce entre Namibia y Uruguay por el grupo A, que significará el comienzo de la cuarta jornada. El jueves habrá un duelo -Japón vs. Samoa, por la zona D- y el viernes, también -Nueva Zelanda vs. Italia-. El sábado 30 se desarrollarán tres partidos, entre ellos el de los Pumas vs. Chile en Nantes desde las 10 (hora argentina). Luego chocarán Fiji vs. Georgia y Escocia vs. Rumania. El domingo, en tanto, la fecha concluirá con Australia vs. Portugal y Sudáfrica vs. Tonga.

Fixture, resultados y posiciones del Mundial de Rugby

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda.

Italia 52-8 Namibia.

Fecha 2

Francia 27-12 Uruguay.

Nueva Zelanda 71-3 Namibia.

Fecha 3

Italia 38-17 Uruguay.

Francia 96-0 Namibia.

Fecha 4

Uruguay vs. Namibia - Miércoles 27 de septiembre a las 12.45 en Lyon.

Nueva Zelanda vs. Italia - Viernes 29 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 5

Nueva Zelanda vs. Uruguay - Jueves 5 de octubre a las 16 en Lyon.

Francia vs. Italia - Viernes 6 de octubre a las 16 en Lyon.

GRUPO A

Grupo B

Fecha 1

Irlanda 82-8 Rumania.

Sudáfrica 18-3 Escocia.

Fecha 2

Irlanda 59-16 Tonga.

Sudáfrica 76-0 Rumania.

Fecha 3

Sudáfrica 8-13 Irlanda.

Escocia 45-17 Tonga.

Fecha 4

Escocia vs. Rumania - Sábado 30 de septiembre a las 16 en Lille.

Sudáfrica vs. Tonga - Domingo 1 de octubre a las 16 en Marsella.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 7 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

GRUPO B

Grupo C

Fecha 1

Australia 35-15 Georgia.

Gales 32-26 Fiji.

Fecha 2

Gales 28-8 Portugal.

Australia 15-22 Fiji.

Fecha 3

Georgia 18-18 Portugal.

Gales 40-6 Australia.

Fecha 4

Fiji vs. Georgia - Sábado 30 de septiembre a las 12.45 en Bordeaux.

Australia vs. Portugal - Domingo 1 de octubre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 5

Gales vs. Georgia - Sábado 7 de octubre a las 10 en Nantes.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

GRUPO C

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra 71-0 Chile.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D

Cuartos de final

1° grupo C vs. 2° grupo D - Sábado 14 de octubre a las 12 en Marsella.

1° grupo B vs. 2° grupo A - Sábado 14 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

1° grupo D vs. 2° grupo C - Domingo 15 de octubre a las 12 en Marsella.

1° grupo A vs. 2° grupo B - Domingo 15 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Semifinales

Ganador 1 vs. Ganador 2 - Viernes 20 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Ganador 3 vs. Ganador 4 - Sábado 21 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Partido por el tercer puesto

Perdedor 1 vs. Perdedor 2 - Viernes 27 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Final

Ganador 1 vs. Ganador 2 - Sábado 28 de octubre a las 16 en Saint-Denis.