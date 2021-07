Los Pumas frente a Gales, con una sensación de déjà vu de aquel test match de 2012 en Cardiff

En noviembre de 2012, los Pumas fueron a Europa a probar si su primera incursión entre las potencias del sur, tras su desembarco en el Rugby Championship, había sido fructífera. Lo ratificaron con un triunfo en el Millennium ante Gales por 26-12, el campeón vigente del Seis Naciones. La pandemia alteró el calendario del rugby mundial, pero no es arriesgado afirmar que el seleccionado argentino se encuentra hoy en una posición similar. Esta ventana de julio que el Covid-19 empujó hasta el otro lado del Atlántico (debía desarrollarse en la Argentina) constituye el reencuentro luego de su mejor actuación en el certamen hemisférico, victoria ante Nueva Zelanda y segundo puesto incluidos. Otra vez el destino pone a Gales, otra vez con el título de rey de Europa bajo el brazo, como parámetro de la evolución de los Pumas.

El inicio de la gira fue con una angustiante victoria por 24-17 ante Rumania, muy por debajo del potencial individual y colectivo de este equipo. De las declaraciones de entresemana se desprende que los jugadores hicieron la autocrítica correspondiente y están en condiciones de dejar atrás lo ocurrido en Bucarest para dar lo mejor de sí en el partido de hoy. A las 9, se enfrentarán con Gales, campeón del Seis Naciones. Será el primero de una serie de dos test matches en el Principality Stadium, de Cardiff (ex Millennium), que tendrá 8200 butacas habilitadas.

El entrenador Mario Ledesma reconoció fallas ante Rumania que sería letal repetir ante Gales: “No aprovechamos las oportunidades que tuvimos. Convertimos nada más que cuatro de las 22 incursiones que tuvimos en las 22 de ellos. De por sí es algo bastante crítico y seguramente contra Gales sean muchas menos. Después, la falta de conexión en el juego. Los penales evitables, los errores no forzados. Nos faltó energía física y emocional. Tuvimos una muy buena semana y seguramente vamos a ver otra cosa en este partido”.

Casi no celebran los Pumas tras recibir el trofeo por la pálida victoria sobre Rumania en Bucarest; el listón de este sábado está mucho más alto, pero aumenta la motivación. gaspafotos

Los Pumas cuentan con algunos regresos importantes, como los de Guido Petti Pagadizábal, Francisco Gómez Kodela, Facundo Isa y Santiago Carreras. El polifuncional Juan Cruz Mallía, de gran temporada en Toulouse, salta al XV inicial como fullback y su compañero de equipo Santiago Chocobares refuerza el banco. El cambio más importante que deberán hacer, no obstante, pasa por la cabeza.

Gales perdió a 12 jugadores a manos de los British & Irish Lions, de gira por Sudáfrica, pero no deja de ser un equipo temible. Dirigido por el neozelandés Wayne Pivac, es de los que mejor ejecutan el sistema de juego que llevan adelante y, pese a las bajas, cuenta con jugadores de primera línea como el centro Jonathan Davies, el ala Ross Moriarty (expulsado en el último enfrentamiento entre ambos en Santa Fe) y el apertura Callum Sheedy, que tuvo un gran impacto en el Seis Naciones cada vez que entró por Dan Biggar. De todas formas, entre los 23 hay 10 jugadores con menos de 10 caps, siete titulares.

“En los forwards, salvo dos jugadores están todos arriba de 30 tests, y algunos arriba de 40, así que son jugadores muy experimentados. En los tres cuartos está más repartido”, dijo Ledesma. “Más allá del desafío que plantea el pack, en el que son todos muy duros, la clave va a ser cómo juegue la pareja de medios, cuánto la dejemos jugar. Le gusta tener la pelota en las manos. Creo que el partido va a pasar por ahí”.

Desde el otro lado se podría decir lo mismo. Si bien el sistema de juego de los Pumas no está tan centralizado en la pareja de medios sino que delega la toma de decisiones en los 15 rugbiers, Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez son el termómetro del equipo. El apertura tucumano está especialmente en observación luego de una floja tarea frente a Rumania.

La clásica ronda del plantel en el final de un captain's run, en este caso, en el estadio Principality, donde la Argentina se medirá con Gales este sábado, al igual que el próximo. Twitter @lospumas

No sería la primera vez que los Pumas juegan por debajo de sus posibilidades ante un rival menor y luego crecen ante una potencia. Es prácticamente la historia reciente de este equipo. Pero el paso que deberán dar no es menor. Desde aquel enfrentamiento de 2012, Gales se impuso en los cuatro que hubo entre sí. El último, cuando visitó a la Argentina en 2018, también con un equipo de recambio, y se volvió con dos victorias que sentenciaron la suerte de Daniel Hourcade e impulsaron a Ledesma a la conducción. Gales es la primera potencia a la que vencieron los Pumas, en 1968, liderados por el recientemente fallecido Héctor “Pochola” Silva; entre los rivales estaban Phil Bennet, JPR Williams y John Dawes. El historial favorece por 14-6 a los británicos, con un empate.

No hay dos equipos de los Pumas, uno que les gana a los All Blacks y otro que apenas puede con Rumania. Es el mismo que tiene un enorme potencial pero todavía no termina de ajustar los tornillos, especialmente en el aspecto mental. En el ex Millennium y contra Gales, como en 2012, podrá medir su evolución.

Las alineaciones

Gales: Hallan Amos; Jonah Holmes, Uilisi Halaholo, Jonathan Davies (capitán) y Owen Lane; Callum Sheedy y Kieran Hardy; James Botham, Aaron Wainwright y Ross Moriarty; Will Rowlands y Ben Carter; Dillon Lewis, Elliot Dee y Nicky Smith.

Hallan Amos; Jonah Holmes, Uilisi Halaholo, Jonathan Davies (capitán) y Owen Lane; Callum Sheedy y Kieran Hardy; James Botham, Aaron Wainwright y Ross Moriarty; Will Rowlands y Ben Carter; Dillon Lewis, Elliot Dee y Nicky Smith. Entrenador: Wayne Pivac.

Suplentes: Nick Tompkins, Jarrod Evans, Tomos Williams, Taine Basham, Josh Turnbull, Leon Brown, Gareth Thomas y Ryan Elias.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Carreras, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente y Santiago Cordero; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Juan Cruz Mallía; Santiago Carreras, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente y Santiago Cordero; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Santiago Chocobares, Domingo Miotti, Gonzalo Bertranou, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Santiago Medrano, Facundo Gigena y Facundo Bosch.

Estadio: Principality, de Cardiff.

Principality, de Cardiff. Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra).

Matthew Carley (Inglaterra). Hora: 9 de la Argentina.

9 de la Argentina. TV: ESPN.