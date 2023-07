Los Pumas hicieron autocrítica tras la paliza de All Blacks: la decepción desde el capitán Julián Montoya hasta el entrenador Michael Cheika

escuchar

La goleada que recibieron los Pumas a manos de Nueva Zelanda en su primer partido del año y por el Rugby Championship llegó en momento inoportuno. Apenas dos meses faltan para el Mundial, y aún hay varios ocupantes de puestos por definir en el plantel que Michael Cheika llevará a Francia, por lo que el revés por 41-12 en Mendoza, que incluyó un primer tiempo de 31-0, envió serias señales de alarma hacia fuera y dentro del equipo.

El primero en admitir que los estándares del seleccionado cayeron fue el propio entrenador, que en una conferencia de prensa reconoció que éste no es el nivel adecuado para enfrentarse con rivales de primer nivel: “No puedo permitir que el balance sea positivo. No llegamos a nuestro nivel de mentalidad, de toma de decisiones ni de juego”, admitió el australiano en el estadio Malvinas Argentinas. Y expandió su idea: “En este punto necesitamos volver a reaccionar. Esto puede pasar, pero no tenemos la capacidad mental de volver al partido; cuando tenemos las oportunidades, cedemos un line o cometemos un knock-on”.

Sangre, pero no tanto sudor como debió haberlo, según la visión de Julián Montoya; para el capitán, les faltó intensidad a los Pumas. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

“Necesitamos tomar cada posibilidad que tenemos y meternos en el partido; después, el momento viene cuando cambiamos la mentalidad o nuestro juego para ser más regulares. No tomamos las oportunidades; en el entretiempo estaba difícil. En el segundo estuvimos mejor, pero el partido es de dos tiempos, y el primero es muy importante”, lamentó Cheika. Que hizo una salvedad al mencionar la preparación de su equipo: “Siempre es un desafío para nosotros enfrentarnos con los equipos del hemisferio Sur; hicimos sólo un par de ejercicios de pretemporada y jugamos contra un equipo que está jugando desde hace tiempo. Pero no es excusa, porque ya sabemos eso”.

La introspección se extendió a los jugadores, en particular al capitán, Julián Montoya, que se mostró sumamente decepcionado. “Donde estamos hoy no alcanza, tenemos que ser críticos. Yo no creo en las excusas ni en los atajos; tenemos que ser mejores nosotros. Cada uno tiene que mirar dentro y ver qué tiene que mejorar”, enfatizó ante ESPN al final del encuentro. “Cuando estamos conectados somos un equipo y podemos ser muy peligrosos; el tema es que en este nivel no podés regalar nada, y hoy no fuimos el equipo que queremos ser”, agregó.

El hooker expresó también que lo que más lo preocupó fue la falta de actitud de los Pumas en largos tramos del partido: “En este partido quería ver intensidad. Y en el primer tiempo no estuvo. Ellos nos sorprendieron. Estábamos pensando más en el resultado que en las acciones que teníamos que hacer, o en resolver cosas de manera individual en vez de seguir nuestro plan de juego. No estábamos tan presentes en el momento”, señaló. Pero también valoró lo hecho en los siguientes 40 minutos: “En el segundo tiempo, cuando estábamos haciendo lo nuestro, fuimos muy peligrosos. Pero es el famoso «qué habría sido si», que es lo peor que puede pasar como jugador o como equipo. Somos muy autocríticos entre nosotros, tenemos que mejorar para el partido que viene. Pasaron cosas buenas, pero pasaron muchas más cosas malas y hay que arrancar por uno mismo”, concluyó Montoya.

Sus compañeros coincidieron en la frustración, y el más vocal de ellos fue Matías Alemanno: “Es durísimo. Perder así no nos gusta nada. Fuimos dos equipos completamente diferentes en el primer tiempo y en el segundo. Ahora hay que mejorar, ser nosotros durante los 80 minutos. En el segundo tiempo por momentos hicimos lo que queríamos hacer y lastimamos al rival. El objetivo número 1 es plasmar ese juego durante todo el partido”, dijo el segunda línea. Y continuó: “En el primer tiempo los dejamos jugar y que fueran protagonistas, y en el segundo cambiamos la mentalidad y la actitud, estuvo por momentos el equipo que queremos ser. En este nivel, regalar un tiempo contra Nueva Zelanda es imposible”.

Por su parte, el tercera línea Juan Martín González intentó mirar más hacia el futuro. “Nos quedamos con muchas enseñanzas. Fue el primer partido del año, ahora podemos analizar lo que pasó. Hay que pensar en Australia”, fue el enfoque del mendocino, que agradeció la calidez del público en su provincia: “Es muy lindo jugar en Mendoza. La gente disfruta mucho del rugby; es una locura cómo lo vive. Una lástima no haberle dado una alegría a la gente”.

El pilar Thomas Gallo rompió la línea discursiva que siguió la mayoría de sus compañeros, al resaltar la resiliencia para sobreponerse al golpe de la etapa inicial (cinco tries ajenos y ningún punto propio). “La actitud del equipo fue siempre al 100%, con ganas. En el entretiempo sabíamos que aunque fuéramos perdiendo por 20 o 30 podíamos ganar el partido; ésa es la confianza que tenemos siempre”, destacó el tucumano. Y tomó los puntos positivos de la actuación en el Malvinas Argentinas para ser optimista sobre la visita a Wallabies del próximo sábado a las 6.45 de Buenos Aires. “Fue un partido muy físico, con errores nuestros en el campo de ellos, en las cinco yardas. Cometimos un par de errores también en el maul defensivo, pero son cosas que venimos trabajando bien, y vamos a corregirlas en el próximo partido. Lo de hoy fue bueno en la defensa y el centro de la cancha. El próximo sábado se verá reflejado lo que estuvimos trabajando en la cancha”, confió el pilar.

