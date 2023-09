escuchar

MARSELLA, Francia.– La buena noticia es que quedan tres partidos. La mala, que ya pasó uno y es como si los Pumas no se hubieran presentado a jugar el Mundial de Francia 2023. Al menos no los Pumas que todos conocen que, jueguen bien o mal, lo hacen con orgullo, sin darse nunca por vencidos y los rivales temen. Evidentemente nerviosos y abrumados por la magnitud del entorno, jugaron un partido desconcertante. No les salió una. Y eso que Inglaterra no hizo nada extraordinario como para poner en vilo a los argentinos, ya que se limitaron a ejecutar con precisión los fundamentos básicos del rugby. Suficiente ante un equipo que cometió un error tras otro y le dio al rival un sinnúmero de oportunidades, que tomó con gusto. La mayor diferencia, la única significativa, estuvo en el aspecto mental. El resultado fue elocuente: 27-10.

Todo esto sin contar que Inglaterra sufrió una expulsión vía TMO por una infracción (de Curry ante Mallía) generada a los tres minutos del partido. Quince contra quince, nada habría cambiado. O sí. ¿Jugar con uno más condicionó todavía más a los jugadores argentinos? Con el correr de los minutos, Inglaterra se agrandó cada vez más y los Pumas siguieron hundiéndose en un pozo que ellos mismos cavaron. Pese a la ventaja que implica jugar en el rugby de hoy con uno más.

Inglaterra se llevó una goleada sin anotar ningún try. El pie de George Ford fue suficiente para imponerse por 27-10, en un Stade Vélodrome que fue un hervidero antes del partido y una heladera durante los 80 minutos. Ni una vez lograron los Pumas despertar a la enorme cantidad de argentinos que había en las tribunas. Los ingleses eran mayoría entre los 63.118 asistentes, pero siguieron el partido a su estilo, apenas festejando acciones positivas: la mayoría de ellas, penales que cedía inocentemente el equipo argentino.

Sonrisas inglesas, dolor argentino: postales del partido Daniel Cole - AP

Hay un dato estadístico curioso que da cuenta de lo que fue el partido: según el reporte de OPTA, Inglaterra quebró una vez la defensa argentina (una escapada del medio-scrum Alex Mitchell que sus compañeros resolvieron mal, cuando sobraba gente por la punta). Los Pumas tuvieron tres, tampoco demasiado de qué jactarse. Estuvieron desenfocados. Cada vez que lograban un pequeño envío con la primera puntada, enseguida llegaba un knock-on o un penal en contra en el ruck. El juego aéreo, que todos sabían que Inglaterra iba a utilizar con deliberada insistencia, fue deplorable: pelota arriba, pelota perdida, casi siempre por un knock-on. También era esperable que los ingleses insistieran buscándolo a Mateo Carreras por la sola razón de que mide 1,72m. En ningún momento tuvo un auxilio ni hubo un cambio de estrategia.

Este último enunciado se puede aplicar para todo el rendimiento en general. Los Pumas salieron a ejecutar un plan que no salió e insistieron con lo mismo aun con el resultado adverso. Hubo opciones de contraatacar que no se tomaron y un par de situaciones desperdiciadas cuando el partido todavía no se había terminado de armar.

Hay una jugada que retrata la falta de juicio que tuvo la Argentina: luego de una acción ofensiva que consiguió Lucio Cinti (que terminó siendo la mejor acción del equipo en todo el partido) en franco ataque, con un jugador de más, con un penal en cinco yardas del rival, en lugar de pedir scrum para capitalizar la superioridad numérica o ir al line-out e intentar entrar con el maul que estaba funcionando bien, armaron una jugada de paredón que terminó con penal en contra cobrado a Francisco Gómez Kodela por tirarse de cabeza a limpiar el ruck.

Matías Moroni llora tras el partido CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Jugadas como la descripta dan cuenta de que tampoco los líderes más experimentados tuvieron la templanza que exigía un partido de esta envergadura. En definitiva, todo se resume en la cabeza. Hubo un lapso del partido que terminó siendo bisagra. Poco después de aquel try desperdiciado, los Pumas movieron bien la pelota y Mateo Carreras encontró algo de aire por la punta. Optó por patear, pero el envío se fue directamente afuera y le dio un line-out en ataque a los ingleses, que lo capitalizaron con un drop de George Ford, la gran figura del partido. Fueron tres drops en 10 minutos que empezaron a inclinar un partido que hasta allí era luchado y mal jugado por los dos. A partir de ese instante todo se hizo cada vez más cuesta arriba.

En definitiva, los Pumas mostraron esa cara que de tanto en tanto aparece y por lo cual no terminan de consolidarse como un equipo peligroso: las desconcentraciones, esos lapsos en que el equipo entra en una espiral negativa y cae en penales innecesarios y pérdidas absurdas. A veces les cuesta puntos que no alcanza a remontar. Ayer, ni directamente nunca pudieron salir de ese estado de desconcierto. Otro termómetro de cómo está la cabeza es el scrum: comenzó siendo parejo y terminó con abrumadora superioridad de los ingleses.

Pablo Matera intenta quebrar el cerrojo inglés, sin éxito CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Ford, que fue titular gracias a la suspensión que sufrió su capitán Owen Farrell, fue la gran figura al anotar todos los puntos de su equipo con el pie: seis penales y tres drops. Una actuación que remite a la de Rob Andrew en el Mundial de Sudáfrica 95: en el primer partido, Inglaterra se impuso 24-18 con todos tantos del apertura, sin anotar ningún try, contra dos de los argentinos. Este sábado hubo uno solo, a un minuto del final, obra de Rodrigo Bruni. Aquella vez, el siguiente rival fue Samoa, que se impuso 32-26.

Los Pumas conocen muy bien a Ford, un apertura muy talentoso con una larga trayectoria en el seleccionado inglés (30 años). En 2017, cuando visitaron la Argentina sin mayoría de titulares, de gira con los British Lions, prácticamente ganó solo el primer partido de la serie, en San Juan, cuando manejó los hilos del partido y anotó 23 puntos camino a la victoria. También se lucieron Courtney Lawes y Maro Itoje recuperando pelotas en el contacto, algunas por mérito propio y otras por una mala gestión de los argentinos.

Inglaterra, que llegaba muy golpeada, con muchas bajas y sin encontrar su juego, consigue sin demasiado esfuerzo un triunfo reconfortante que le permite, sino colocarse como candidato todavía, sí darse un baño de confianza a partir del cual crecer.

Hay una buena noticia para los Pumas: esto recién empieza. El tema es que ya empezó.

La síntesis de Argentina 10 vs. Inglaterra 27

Argentina

Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Entrenador: Michael Cheika.

Cambios: PT, 3 minutos, Matías Moroni por Mallía (temporario); ST, Guido Petti Pagadizábal por Alemanno; 10, Joel Sclavi por Gómez Kodela y Pedro Rubiolo por Lavanini; 23, Eduardo Bello por Gallo y Matías Moroni por M. Carreras; 27, Gallo por Sclavi, y 29, Agustín Creevy por Montoya y Lautaro Bazán Vélez por Bertranou.

Inglaterra

Freddie Steward; Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi y Elliot Daly; George Ford y Alex Mitchel; Tom Curry, Ben Earl, y Courtney Lawes (capitán); Ollie Chessum y Maro Itoje; Dan Cole, Jamie George y Ellis Genge

Entrenador: Steve Borthwick.

Cambios: ST, 10 minutos, Will Stuart por Cole; 14, Joe Marler por Genge; 19, George Martin por Chessum y Danny Care por Mitchell; 26, Lewis Ludlam por Lawes; 29, Ollie Lawrence por Tuilagi; 32, Theo Dan por George, y 35, Marcus Smith por Ford.

Anotaciones e incidencias

Primer tiempo: 5 minutos, penal de Boffelli (A); 10, penal de Ford (I); 27, drop de Ford (I); 31, drop de Ford (I), y 37, penal de Ford (I). Expulsados: 3, Curry (I). Amonestados: 9, S. Carreras (A). Resultado parcial: Argentina 3 vs. Inglaterra 12.

Segundo tiempo: 6 minutos, penal de Ford (I); 14, penal de Ford (I); 19, penal de Ford (I); 26, penal de Ford (I); 35, penal de Ford (I), y 40, gol de Boffelli por try de Bruni (A). Resultado parcial: Argentina 7 vs. Inglaterra 15.

Estadio: Vélodrome, de Marsella.

Árbitro: Mathieu Reynal (Francia).

