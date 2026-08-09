Los Pumas que aprovecharon su oportunidad: el recambio estuvo a la altura ante los Springboks

La ausencia de las principales figuras que entraron en período de descanso antes de regresar a sus clubes del Top 14 francés obligó a Felipe Contepomi a rotar. Alteró los planes de un año calendario inusual para los Pumas. Sin sus mejores hombres, la vieja guardia liderada por Pablo Matera bancó la parada y los jóvenes levantaron la mano en un Vélez repleto para un encuentro deslucido, plagado de imprecisiones. Ignacio Ruiz fue uno de los que se destacó en la reñida caída de la Argentina en Liniers por 17-10.

El hooker esperó durante un largo periodo su chance: la presencia de Julián Montoya como capitán y símbolo en la conducción de Contepomi lo opacaron. Los últimos 19 partidos ingresó como reserva y con escaso protagonismo: los dos primeros compromisos por el Nations Championship entró como ala. Ayer volvió a ser titular con la celeste y blanca después de dos años y fue uno de los puntos altos: la bandera en defensa de unos Pumas alternativos que le faltaron ideas, pero bancaron un desafío bravo ante los Springboks, que también guardaron a varias de sus figuras, pero ostentan un plantel más amplio. “Uno espera la oportunidad de arrancar los partidos todo el tiempo. Me preparo siempre para ser titular: después, si jugás de titular, suplente o no jugás es decisión del entrenador. Yo me preparo para arrancar los partidos”, puntualizó el jugador de Perpignan ante la consulta de LA NACION.

Los Pumas jugaron de igual a igual ante Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarfield Rodrigo Néspolo

No es apropiado considerar a Ruiz dentro de la nueva camada. Con 25 años está en el medio de los experimentados y los que están haciendo sus primeras armas. Ya jugó una Copa del Mundo y acumula 28 caps, aunque el de ayer fue apenas el tercero como titular. Ante los bicampeones del mundo completó 25 tackles y no falló ninguno en la ventosa tarde de Liniers. Un esfuerzo titánico en defensa en el juego cerca de los rucks durante los 65 minutos que estuvo en la cancha. “Sudáfrica vino a jugar a las formaciones fijas y al juego frontal. Te tratan de abollar todo el tiempo y, si los frenas, se empiezan a ver entre ellos a ver qué está pasando”, analizó el hooker. “Por momentos dominamos el contacto, controlamos el scrum y el maul. Son muy fuertes con sus armas y dominan a todos los equipos del mundo. Pero estuvimos cerca en el resultado y cerca de empatar el partido”, añadió.

El jugador formado en Curupaytí y Regatas estuvo activo con la pelota, con nueve intervenciones en ataque y presencia activa en los rucks. Pero, sobre todo, mejoró su eficacia en el line, una de sus principales falencias en los últimos años. En la caída ante Inglaterra en Londres en el 2025 falló en momentos claves y en los tests de julio tampoco transmitió confianza. “Hoy funcionó muy bien. Al final, cuando entramos en la fatiga, siempre hay un detalle que falta. Tenemos que estar en esos detalles para lograr el 100% de obtención”.

El último test de Ruiz como titular había sido en el triunfo ante los All Blacks en Wellington, en el 2024. Ausente por lesión Julián Montoya, utilizó la camiseta 2. La noche en la que Agustín Creevy ingresó desde el banco y le dio el triunfo a Argentina con un try sobre el cierre.

Asi se retiraban de la cancha los Pumas Rodrigo Néspolo

Si hay un puesto en que los rangos están bien marcados en los últimos tiempos de los Pumas es el de hooker. Luego del retiro de Federico Méndez, Mario Ledesma fue el hooker indiscutido durante más de ocho años. El sucesor fue Agustín Creevy, aunque en 2012 y 2013 la peleó con Eusebio Guiñazú. Durante el Mundial de Japón 2019, Julián Montoya se ganó la consideración como primera opción y lo sigue siendo hasta la fecha: su ausencia ante los Springboks y los próximos compromisos ante los Wallabies se debió a un arreglo con su club, Pau. Estará desde el inicio de la temporada del Top 14, pero en noviembre será liberado una semana antes.

“Hable mucho con Juli esta semana. Cuando terminó el partido contra Inglaterra en Santiago del Estero hablamos en la vuelta a Buenos Aires y me llenó de confianza: ‘Tenés una oportunidad hermosa, tomala’, me dijo. Tenemos una competencia muy sana y es muy positivo”, señaló Ruiz, que iba a descansar en julio, pero la lesión de Bautista Bernasconi cambió los planes. Buscará que esta secuencia de partidos sirva para ganar confianza y ser una buena alternativa para los minutos calientes.

Otro debutante aprobado

Titular por primera vez, Francisco Moreno estuvo a la altura. Debutar ante los Springboks es un desafío mayúsculo para un primera línea, pero cumplió con su trabajo: se mostró firme en un scrum que funcionó correctamente en el primer tiempo. Le costó la intensidad, el ritmo de juego y trasladarse, pero bancó la parada en la formación madre: con su salida y la de Tomás Lavanini en el segundo tiempo, el scrum aflojó y el visitante marcó diferencia y apoyó un try por esa vía. “El Tanque tuvo un partido increíble. Sabía que iba a pasar todo por el scrum y estuvo presente ahí”, lo elogió Ruiz.

Ignacio Mendy es otro de los que esperaba su chance y cumplió, con cuatro quiebres limpios y algunas incursiones en ataque que levantaron al público. Fue apenas su sexto test en los Pumas luego de debutar en el 2021: detrás de Bautista Delguy, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras en la consideración, tuvo una buena tarea. En su estreno, Juan Penoucos completó ocho tackles y se mostró firme en el contacto físico.