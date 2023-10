escuchar

SAINT-DENIS, Francia.– El llanto de Nico Sánchez cuando sonó el pitazo final, el rostro acongojado de Julián Montoya en la conferencia de prensa, la desazón de todo el plantel, en fin, refleja cuánto querían los Pumas esa medalla de bronce y lo cerca que estuvieron de conseguirla. No alcanzó con ese deseo indeclinable hasta el último segundo, con la reacción tras un comienzo muy adverso ni con haber tenido momentos de dominio y buen juego. Lo que primó, más que la voluntad o los méritos de Inglaterra, fueron los propios errores de los argentinos, que se despidieron del Mundial sin medalla, pero también sin demasiado que reprocharse más que su propia inconsistencia. El partido por el tercer puesto, en definitiva, termina siendo una síntesis de su recorrido en este Mundial. Logró el objetivo de jugar los siete partidos, también el de contagiar con su entrega y su resiliencia, pero pagó por la falta de fineza en situaciones determinantes.

Fineza que sí tuvo Inglaterra, que con su juego pragmático y mezquino le alcanzó para imponerse por 26-23 y quedarse con el tercer puesto, el primero en su historia. Los Pumas querían repetir la gesta de 2007, cuando también en este país, aunque no en el Stade de France sino en Parc des Princes, se bañaron en bronce.

Vuela Santiago Carreras rumbo al try, pero la alegría durará un suspiro, porque a los dos minutos una falla del cordobés propiciará la delantera de Inglaterra en el tanteador. Pavel Golovkin - AP

Si se impuso Inglaterra fue porque agarró dormidos a los Pumas y se adelantó rápidamente 13-0 y más tarde 16-3. Un arranque de partido desconcertante de los argentinos, similar al del estreno mundialista en Marsella 50 días atrás. Desde la recepción de la primera salida hasta la media hora de juego fue una sucesión de desaciertos de los argentinos. Se recuperaron a partir de la vocación para defender, con Marcos Kremer a la cabeza, e incluso llegaron a ponerse en ventaja al inicio del segundo tiempo. No obstante, aun cuando lograron llevar la batuta del partido, imponer su ritmo y dominar psicológicamente al rival, se sucedieron errores que le impidieron traducir esa superioridad en puntos y le terminaron entregando el partido al rival.

En un momento, no muy lejos del inicio del segundo tiempo, la sensación era que Inglaterra no quería jugar más. Cada vez que intentaba hacer algo que no fuera patear la pelota, terminaba sometido por la defensa argentina. Los Pumas llegaron a ponerse a tres a 11 minutos del final. Tuvieron chances de pasar adelante, como una jugada de 17 fases que se terminó a cinco metros del try por una pesca de Ben Earl. Incluso de empatarlo cuando faltaban seis, pero Nicolás Sánchez falló su única patada del Mundial. Injusta despedida (cuanto menos mundialista) para un jugador emblemático en la historia del rugby argentino, máximo anotador tanto en Test Matches como en Mundiales, segundo en alcanzar los 100 caps.

Joe Marchant es frenado por Mateo Carreras, de muy buen desempeño en el Mundial; el tucumano fue uno de los mejores del seleccionado argentino en Francia. EMMANUEL DUNAND - AFP

Fueron 10 minutos finales en los que los Pumas fueron con todo el ímpetu del que son capaces, con los tackles de Kremer y las corridas de Mateo Carreras, o sus embestidas para tumbar al rival, pese a su baja estatura, cuando no había espacios. Con 18 tackles, Kremer llegó a los 92 en todo el certamen, un récord en la historia de los Mundiales desde que se lleva la cuenta, superando al galés Toby Faletau. Dos de las figuras en el Stade de France, dos de las figuras de los Pumas en Francia 2023.

Nicolás Sánchez con la pelota y, amenazante, Bevan Rodd; el tucumano, máximo goleador histórico de los Pumas, terminó con lágrimas en el Stade de France. EMMANUEL DUNAND - AFP

Sin medalla, no puede decirse que los Pumas se despiden con las manos vacías. Dejan, en primer término, el recuerdo de partidos que quedarán en la memoria del rugby argentno, como el triunfo ante Gales en cuartos de final y la no menos emotiva victoria ante Japón para pasar a cuartos. Queda la nobleza de no haberse guardado una gota de sudor después del infausto debut en Marsella ante los propios ingleses. La diferencia en el marcador entre un partido traduce mejor la diferencia que persiste entre ambos. Pero el resultado final, la derrota, también refleja las falencias que lo distancian de las potencias.

Queda, al mismo tiempo, una serie de preguntas hipotéticas que no tienen mucho sentido responder pero que sí vale plantearse. Qué habría pasado, por el ejemplo, si Sánchez hubiera tenido más minutos de juego, incluso desde el inicio. Con Santiago Carreras como apertura, no sólo se dilapida un fullback de clase mundial sino que se resiente el juego colectivo. Lo que ocurrió ayer es sólo un ejemplo de muchos. Inmediatamente después de un gran try, en el que quebró los tackles de dos rivales (el hooker y un pilar) y puso a los Pumas arriba por primera (y única vez en el partido) al inicio del segundo tiempo, falló en despejar una pelota con el pie tras la salida. El bloqueo de Theo Dan y el try subsiguiente, tomándose revancha del tackle errado, le volvió a dar ventaja a los ingleses. ¿Por qué no jugó más Tomás Cubelli, ya sea cuando estuvo fuera de los 23 como cuando jugó, pero salió demasiado temprano?

¿Por qué no jugó más Tomás Cubelli? Una de las tantas preguntas que flotan en el ambiente. EMMANUEL DUNAND - AFP

Otra: por qué tanta insistencia en desplegar un juego que, se sospechaba tras el debut y queda en evidencia ahora, los Pumas todavía no están maduros para llevar adelante. Por qué no ser más pragmáticos, sin ir al extremo conservadurismo inglés, para salir del campo propio con el pie y sin arriesgarse a pérdidas que terminan en puntos del rival. Máxime cuando con saltadores como Emiliano Boffelli o Juan Cruz Mallía, los Pumas tienen capacidad de recuperar pelotas en el juego aéreo. Sobre todo cuando las cosas no salen. Hubo seis errores de manejo en el primer tiempo y los Pumas nunca cambiaron el libreto. No es un mal modelo al que apuntar, pero para un Mundial, donde se espera que el equipo alcance su máximo potencial, pareció demasiado ambicioso.

Del otro lado, también hubo una gran acción al final del primer tiempo que le permitió a los Pumas irse al descanso en partido, una acción de 10 fases luego de un line-out en mediacancha con avances verticales y profundos, que derivó en el try de Cubelli. Fue uno de esos pasajes que se fueron haciendo más frecuentes con el correr de los partidos, aunque la mayoría de las veces imperó la falta de definición en los últimos metros.

Síntesis del partido por el tercer puesto, con relato inglés

Los Pumas se despidieron tristes por no haber alcanzado una medalla que habría sido histórica, pero con la frente en alto de haberlo dejado todo, cuanto menos en materia espiritual. Los errores propios los dejaron cuartos. La tristeza del final denota que este equipo quería más.

Síntesis de los Pumas 23 vs. Inglaterra 26

Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Facundo Isa y Juan Martín González; Guido Petti Pagadizábal y Pedro Rubiolo; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Cambios: ST, 6 minutos, Rodrigo Bruni por Isa y Matías Moroni por Cinti; 10, Lautaro Bazán Vélez por Cubelli; 14, Agustín Creevy por Montoya y Nicolás Sánchez por S. Carreras; 20, Eduardo Bello por Gómez Kodela, y 25, Joel Sclavi por Gallo y Matías Alemanno por Rubiolo.

Marcus Smith; Freddie Steward, Joe Marchant, Manu Tuilagi y Henry Arundell; Owen Farrell (capitán) y Ben Youngs; Sam Underhill, Ben Earl y Tom Curry; Ollie Chessum y Maro Itoje; Will Stuart, Theo Dan y Ellis Genge. Entrenador: Steve Borthwick.

Cambios: ST, 9 minutos, Bevan Rodd por Genge, Dan Cole por Stuart y Lewis Ludlam por Curry; 11, Danny Care por Youngs; 14, Jamie George por Dan; 15, George Ford por Tuilagi; 25, Ollie Lawrence por Arundell, y 29, Ollie Chessum por Ribbans.

2 minutos, penal de Farrell (I); 8, gol de Farrell por try de Earl (I); 12, penal de Farrell (I); 23, penal de Boffelli (A); 29, penal de Farrell (I), y 35, gol de Boffelli por try de Cubelli (A). Argentina 10 vs. Inglaterra 16. Segundo tiempo: 2 minutos, gol de Boffelli por try de S. Carreras (A); 4, gol de Farrell por try de Dan (I); 9, penal de Boffelli (A); 24, penal de Farrell (I), y 29, penal de Sánchez (A). Resultado parcial: Argentina 13 vs. Inglaterra 10.

2 minutos, gol de Boffelli por try de S. Carreras (A); 4, gol de Farrell por try de Dan (I); 9, penal de Boffelli (A); 24, penal de Farrell (I), y 29, penal de Sánchez (A). Argentina 13 vs. Inglaterra 10. Árbitro: Nic Berry (Australia).

Nic Berry (Australia). Cancha: Stade de France, de Saint-Denis.