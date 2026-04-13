Semifinales confirmadas: quiénes son los dos Pumas que lucharán por la Champions Europea de rugby

Dos franceses, un inglés y un irlandés. Bordeaux Begles, Toulon, Bath y Leinster pelearán por el máximo trofeo europeo, luego de ganar sus respectivos encuentros de cuartos de final. Dos jugadores importantes en la estructura de los Pumas siguen con la ilusión latente por la Champions Cup: Tomás Albornoz y Santiago Carreras.

Albornoz volvió a tener una actuación solvente en Toulon, que superó como visitante 22-19 a Glasgow Warriors, el segundo mejor equipo de la etapa de grupos. Sin brillar, aportó orden y criterio en la conducción y buena prestancia en defensa, con tackles firmes y una pelota recuperada en el segundo tiempo. Luego de un arranque irregular en su nuevo club, al que arribó en los últimos días de diciembre, hilvanó dos actuaciones convivientes en los duelos de eliminación directa de la Copa de Europa.

“Descubrí lo que es perder en Toulon. Se siente mucha presión. Entiendo que los hinchas quieren que el equipo gane, pero a veces, creo que eso no ayuda necesariamente al grupo. Por suerte, nos mantuvimos unidos”, dijo Albornoz en el medió francés Var-matin. “Nunca es fácil para un apertura llegar a la mitad de la temporada, tomar decisiones y comunicarse con nuevos compañeros sin siquiera conocerlos. Pero al final, creo que todo esto habrá sido útil para la próxima temporada”, agregó.

Santiago Carreras ingresó 29 minutos en el gran partido entre Bath que concluyó una remontada notable para el triunfo 43-41 ante Northampton Saints. (Photo by David Rogers/Getty Images) David Rogers - Getty Images Europe

El argentino Juan Ignacio Brex fue fundamental en la victoria del Toulon, con una corrida desde mitad de cancha que terminó definiendo el triunfo. El centro formado en San Cirano, que representa a Italia, se filtró en la defensa y recorrió más de 50 metros para una conquista que les valió el pase a semifinales después de 11 años. El equipo de la Costa Azul se medirá en la semifinal ante Leinster, entre el 1 y el 3 de mayo. Con la gran base de la selección irlandesa, el conjunto de Dublín superó 43-13 a Sale Sharks y sigue en la pelea por el título que no consigue desde 2018.

El try de Brex

BREX DEPUIS LES 50 MÈTRES ! 🤯



Feinte de passe, pas de l’oie… et Nacho Brex trouve enfin la faille dans la défense de Glasgow 👌#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/4wNGbtt4n2 — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) April 11, 2026

Albornoz volverá a visitar el Aviva Stadium, un escenario especial para el tucumano: la última vez que jugó en ese estadio apoyó un try y fue elegido mejor jugador del partido en el triunfo de los Pumas ante los British and Irish Lions, en junio de 2025.

Santiago Carreras ingresó 29 minutos en el gran partido del fin de semana; Bath corrió siempre de atrás y concluyó una remontada notable para el triunfo 43-41 ante Northampton Saints. El cordobés venía de jugar como fullback titular en los octavos de final y en esta oportunidad ingresó en la segunda etapa en un equipo en el que brilló Finn Russell. El último campeón de Inglaterra no se corona en Europa desde 1998.

Bath visitará en la semifinal al Bordeaux Begles, el vigente campeón y el principal favorito tras superar 30-15 al gigante Toulouse. Guiados por Maxime Lucu y el talento de Matthieu Jalibert, eliminaron nuevamente al club más poderoso de Europa, que contó con Santiago Chocobares durante los 80 minutos. Acostumbrado a estar en las instancias finales, Toulouse cortó una racha de siete semifinales consecutivas y el domingo pagó caro la expulsión a Dorian Aldegheri. Bordeaux se transformó en un club modelo en los últimos años, por su agudo ingenio para las contrataciones, pero sobre todo por su valioso centro de formación. El caso más reciente es el de Louis Bielle-Biarrey, uno de los mejores jugadores del mundo de la actualidad. Además, es el club más convocante en el Stade Chaban-Delmas.

Tries argentinos en la Challenge Cup

Tres argentinos marcaron tries en los cuartos de final de la segunda Copa de Europa. Con olfato, fe y determinación, Domingo Miotti buscó un kick de Tom Banks y apoyó uno en el triunfo de Montpellier sobre Connacht 45-22. Además, el tucumano sumó cuatro puntos con el pie.

La definición de Miotti

Bautista Bernasconi marcó uno en la caída de Bennetton 41-44 ante Exeter Chiefs, en un encuentro en el que Thomas Gallo aportó su potencia en ataque, con siete tackles superados (líder en ese rubro). Pegado a la salida de un ruck, Joel Sclavi anotó uno en La Rochelle, que rotó casi todo el equipo y perdió en su visita a Ulster. Con Rodrigo Martínez como titular, Dragons venció 35-32 al Zebre de Gonzalo García, Bautista Stavile y Juan Pitinari, y es el único conjunto galés que sigue con chances.

Tras estos resultados se definieron los cruces definitorios: Ulster-Exeter Chiefs y Montpellier-Dragons serán los cruces de las semifinales en el camino hacia la final en Bilbao.

La potencia de Sclavi