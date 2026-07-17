Los Pumas también viven el clima mundialista y se aferran a la Scaloneta antes de jugar con... Inglaterra

SANTIAGO DEL ESTERO- El final que marcó el árbitro Ismail Elfath desató la locura en las cálidas calles de esta ciudad, como a lo largo y ancho del país. Eufórica, la gente se congregó en la Plaza Libertad Santiago del Estero, tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026 en una jornada que quedará grabada a fuego en el pueblo argentino. Inmiscuidos entre el público, los jugadores de los Pumas se sumaron a los festejos: vivieron el partido todos juntos en el hotel y luego persiguieron a la gente para colarse en los festejos.

Al principio fue un grupo reducido, pero luego se sumaron varios más. Pasaron inadvertidos durante algunos minutos hasta que los detectaron y les empezaron a pedir fotos en el tumulto de un país revolucionado. Los Pumas jugarán ante Inglaterra, el sábado a partir de las 16.10 en el Estadio Madre de Ciudades por la tercera fecha del Nations Championship. Desde el domingo se instalaron en la provincia que recibe a la selección de rugby por tercera vez en su historia.

Así reaccionaron los Pumas

Luego del entrenamiento por la mañana del miércoles en Santiago Lawn Tennis, los jugadores adelantaron su sesión de gimnasio para vivir en grupo el partido ante Inglaterra. “Lo vimos todos juntos, fue una fiesta poder compartirlo y sentir juntos el orgullo que nos representen de esa manera. Es un grupo de jugadores que representa muy bien a nuestro país, son muy argentinos. Sentimos un gran orgullo por ellos y el mensaje que dan, no sólo por haber ganado sino cómo se comportan: son muy inspiradores para nosotros”, describió Julián Montoya ante la consulta de LA NACIÓN en la conferencia de prensa en el Centro de Convenciones Provincial Forum. “Es un equipo que inspira mucho desde como declara Scaloni y los jugadores. Están todos alineados, confían en el proceso. Es increíble la humildad que tienen”, añadió el hooker, que el sábado cumplirá 120 caps con la selección.

Luego de los festejos en las calles, los jugadores se volvieron reunir para la cena del miércoles, que siempre es especial: allí, Felipe Contepomi les comunica a los jugadores el equipo, antes del día libre de la semana que es el jueves. “Esta selección es inspiradora. No diría que emociona: inspira en grande. La emoción es momentánea, la inspiración queda. Sus comportamientos son increíbles adentro y afuera de la cancha. Cómo van a buscar los partidos, siempre creyendo en sus fortalezas”, resaltó el entrenador. “La selección tiene algo importante que es la adaptación, que es muy difícil conseguir en un equipo. La adaptación a los momentos importantes y como un jugador puede adaptarse a pasar de un lado a otro y hacerlo de la mejor manera, en el momento preciso como lo necesitan. Eso se logra con un convencimiento que seguramente tanto Scaloni como todo el cuerpo técnico se lo transmite y los líderes del equipo lo llevan adelante”.

Felipe Contepomi rescató el ejemplo que el seleccionado argentino de fútbol significa para los Pumas Gustavo Garello - AP

En el rugby, esa adaptación que describe el mellizo la suele plasmar Rassie Erasmus en los Springboks: la flexibilidad para cambiar jugadores de posiciones o utilizar diferentes características en diversos puestos sin resentir el funcionamiento del equipo.

Hincha de Independiente, futbolero, Contepomi ubica a Scaloni entre sus grandes referentes de entrenadores. Admite haber tenido charlas con el de hombre de Pujato. “Algo que siempre me queda de lo que él dice, es la competencia que creó en el seleccionado que los hace ser mejores. Nosotros también tratamos de imitar ciertas cosas, podemos aprender muchísimo. Trato de escuchar las cosas que dice, cómo lo dice. Se lo ve tan humano… es difícil de copiar o imitar”, valoró el head coach, que también destacó a su grupo de trabajo: “Por como funcionamos nosotros, sería muy injusto poner todo sólo en Scaloni. Todo su cuerpo técnico y el grupo soporte que tiene trabaja de una manera que, sin lugar a dudas, de lo que se ve de afuera, es excelente. La manera en la que se comporta él es increíble. En el sentido común a veces decís: ¿Qué hizo? Después tenés que decir: ¡ah, mirá que bien lo que hizo! No recuerdo que haya hecho un mal cambio o una mala interpretación del juego y el rival. La pelota puede entrar o no puede entrar, pero la forma en que van a buscar los partidos, como los plantean y entre quien entre, juegue quien juegue, la selección rinde con creces”, apreció el head coach, que el fin de semana afrontará su test N° 27 al mando de los Pumas.

Los Pumas deliraron con el gol de Lautaro

Luego del choque ante Inglaterra el plantel viajará en vuelo chárter a Buenos Aires el domingo por la mañana y los jugadores tendrán unos días de descanso antes de volver a juntarse para el cotejo ante los Springboks, el 8 de agosto, en Vélez. “Más allá de lo que pase el domingo, es muy inspirador. Para nosotros que nos toca representar a la Argentina es una fuente de inspiración muy grande”, reiteró Contepomi, que intentará derrotar a Inglaterra por primera vez como head coach; lo logró en el 2006 como jugador y en el 2022 como integrante del staff de Michael Cheika, en el que diagramó la jugada de pizarrón que terminó en el try de Emiliano Boffelli. Luego de tres traspiés en el 2025, se inspira en un equipo de época para dar el golpe sobre la mesa.