MARSELLA, Francia.- Los Pumas ocupan dos de los primeros cinco lugares de un curioso ranking sobre el diseño y la tradición de las camisetas de los 20 países que intervienen en la Copa del Mundo de rugby. La elección la realizó Ben Coles, cronista de rugby del diario inglés The Telegraph.

La camiseta alternativa del seleccionado argentino, que se estrenó en el partido contra los Springboks, en Vélez, y que fue la que se utilizó para avanzar a los cuartos de final fue elegida como la más original y linda de las 40 de este Mundial. La que suelen utilizar los Pumas, en tanto, quedó en el quinto puesto.

Dice The Telegraph sobre la camiseta azul con banda blanca inspirada en los Granaderos: “Es la número 1. Estoy tan sorprendido como tú. Desprende un aura majestuosa, lo cual ya es de agradecer, ya que está inspirada en los granaderos argentinos, y el color elegido es el obsidiano (piedra volcánica), lo cual no hace más que añadir extravagancia al conjunto y te llevará a leer sobre volcanes, créeme. A veces, la clasificación de estas camisetas se reduce al instinto, y esta es una verdadera belleza”.

La banda del Regimiento de Granaderos a Caballo, antes del partido entre los Pumas y Sudáfrica, por el Rugby Championship, en el estadio de Vélez Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

La nota del Telegraph, que añade es una opción para sus lectores a la hora de comprar algunas de las camisetas del Mundial, coloca en el quinto lugar a la camiseta clásica de los Pumas, la celeste y blanca a rayas horizontales. Un buen punto para Nike, que viste a la selección por lo menos hasta fin de año. Describe de la casa original: “Sin esfuerzo y con bastante clase, ayudada por su cuello. La de 2019 carecía de ello, porque tenía un presuntuoso tic dorado y una insignia peor, así que realmente la ha superado”. Además de la cuestión de gustos, el periodista del diario inglés tuvo un mal pálpito, porque sostuvo que la Argentina le iba a ganar con esa camiseta a Inglaterra en el partido por la primera rueda que se jugó aquí, en Marsella.

En el recuento de las vestimentas de los 20 seleccionados, la nota señala a la empresa Macron — sponsor del Mundial, además- como la gran ganadora, ya que es la marca que utilizan siete equipos: Gales, Escocia, Samoa, Rumania, Portugal, Italia y Georgia. Sólo Gales sigue en carrera.

La camiseta tradicional de los Pumas, que utilizó en el debut ante Inglaterra y los triunfos ante Samoa y Chile Daniel Cole - AP

La camiseta alternativa de los All Blacks (Adidas, ideada por el diseñador parisino Fey The Wolf) fue elegida como la más fea de todas: “Primer pensamiento: se puede hacer más con el elegante diseño de helechos. Tiene un aire del tipo de atuendo deportivo retro que te pondrías para pintar el segundo dormitorio un domingo. Es decir, que realmente no te importa demasiado. Quizá sea por el color crema. Ni idea con qué pantalones cortos y medias combinará, pero no veo por qué tenemos que emocionarnos aquí”. Más allá de la opinión del periodista inglés, cualquier camiseta de los All Blacks se vende como agua en el desierto.

Los cinco primeros puestos para The Telegraph fueron para la Argentina alternativa, Fiji titular, Sudáfrica titular, Rumania alternativa y Argentina titular. La camiseta de los Granaderos que presentaron en el triunfo ante Japón fue la primera alternativa que los Pumas utilizaron en un Mundial. En los anteriores 44 partidos jugaron con la celeste y blanca.