Los Pumas tienen nuevos modelos de camiseta para el Mundial de Francia y la alternativa los vincula con los granaderos

Inspirada en los valores de coraje, valentía y orgullo por la Argentina compartidos con el Regimiento de Granaderos a Caballo, el seleccionado nacional de rugby presentó las camisetas con las que afrontará el Mundial Francia 2023, incluida la alternativa, que alude de manera directa al uniforme del cuerpo creado por el general José de San Martín en su gesta libertadora.

La titular conserva su formato tradicional celeste y blanco a franjas horizontales, con la diferencia, respecto a la última, de que el celeste es más apagado. La novedad, como se ha convertido en una costumbre en los últimos tiempos, está en la alternativa: es azul y está cruzada por una banda blanca en diagonal, con puños y cuello rojos. En consecuencia, la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, en Palermo, fue el lugar ideal para presentar en sociedad las nueva insignias.

La presentación tuvo lugar en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, con el plantel completo de los Pumas. Santiago Filipuzzi

“Al principio me impactó mucho. No entendía el porqué. Pero después, cuando me explicaron el significado, me gustó mucho más”, dijo Matías Moroni, centro de los Pumas, sobre el uniforme alternativo. “Emular lo que representan los Granaderos para la Argentina es muy lindo”.

La camiseta titular tendrá su estreno el sábado 8 de julio, cuando los Pumas reciban a Nueva Zelanda en Mendoza por la primera fecha del Rugby Championship. La idea es utilizar la alternativa en el restante partido como local en el torneo: ante Sudáfrica en la cancha de Vélez, el 5 de agosto (en lugar de hacerlo en el compromiso como visitante contra Australia, que tradicionalmente era el elegido para emplear la segunda camiseta). Además, hay intención de vestirla en alguno de los enfrentamientos de Francia 2023. Sería la primera vez en la historia que los Pumas jueguen un partido mundialista con una camiseta que no sea la tradicional celeste y blanca.

El capitán Julián Montoya, Emiliano Boffelli y Matías Alemanno fueron los “modelos” elegidos para presentar el nuevo uniforme titular, mientras que Santiago Carreras, Juan Martín González y Pablo Matera se calzaron el alternativo. En el acto en Granaderos estuvieron la totalidad del plantel, el staff de entrenadores, dirigentes de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y representantes de los principales patrocinadores de los Pumas.

La relación entre el seleccionado y los granaderos excede la camiseta y se remonta hasta 40 años, hasta las participaciones de la Fanfarria Militar Alto Perú, la banda del regimiento, en diferentes presentaciones del seleccionado.

“Son muy lindas las dos camisetas”, opinó el segunda línea Matías Alemanno. “Está muy bueno tener la clásica celeste y blanca, representa un montón de cosas. Respecto a la camiseta suplente, me parece muy buena la idea de representar en la cancha los valores que compartimos con los Granaderos a Caballo. Es una muy linda responsabilidad”.

Las nuevas camisetas tienen como otra novedad el actual emblema del seleccionado: un puma sin las clásicas manchas del yaguareté y no enmarcado por el escudo de la UAR. En ese sentido, hay una variante entre los modelos de camisetas que serán utilizadas en el Championship y en el Mundial: ambos tienen el puma del lado del corazón, pero en el costado derecho la primera tiene el nuevo logotipo de la UAR, y el segundo, el de Francia 2023.

Santiago Carreras, Julián Montoya y Juan Martín González, con el nuevo modelo de camiseta titular. Twitter

“La indumentaria que llevará nuestro conjunto nacional, cuenta con la máxima innovación de Nike, necesaria para el rendimiento y performance de los jugadores”, informó la UAR en un comunicado. “Los equipamientos que los Pumas vestirán en el Mundial de Francia 2023, cuentan con tecnología de punta e innovación, que responden a las necesidades más exigentes de los mejores atletas. Las camisetas, confeccionadas con Dri-Fit y spandex, son más ligeras y respirables para su uso en un deporte de alta intensidad como el rugby”.

Marcos Kremer, Pablo Matera y Tomás Lavanini, con la alternativa que homenajea el coraje, la valentía y el orgullo de los granaderos por la Argentina. Twitter

En la embajada de Francia

El lunes, algunos integrantes del plantel argentino; el entrenador Michael Cheika; el presidente de UAR, Gabriel Travaglini, y Pumas de Bronce de la gesta mundialista de 2007 acudieron a la embajada de Francia, donde los recibió la anfitriona, Claudia Scherer-Effosse, y unos y otros celebraron los históricos vínculos bilaterales, tanto entre las dos naciones en general como en el rugby en particular. La Copa del Mundo será disputada entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre.

El seleccionador Michael Cheika y su antecesor Marcelo Loffreda, que condujo a los Pumas hacia el tercer puesto de Francia 2007, sonríen junto a la embajadora en Buenos Aires, Claudia Scherer-Effosse. Prensa UAR

La embajadora presentó el Mundial como una gran propuesta deportiva y cultural para disfrutar la riqueza de Francia, que estará en las nueve subsedes: París/Saint-Denis, Lyon, Marsella, Nantes, Saint-Étienne, Burdeos, Lille, Niza y Toulouse. “Es una oportunidad de compartir con personas de todo el mundo l’art de vivre à la française, mezcla de cultura, patrimonio, gastronomía, hospitalidad y convivencia”, expresó la funcionaria. Y habló de lo deportivo: “Grandes figuras argentinas de este deporte han brillado en los más prestigiosos equipos del Top 14 francés”, sostuvo. Además, anunció que niños de hasta 14 años del club Old Resian, de Rosario, participarán en el primer torneo internacional escolar Rugby Heritage Cup Pontlevoy, que tendrá lugar en Francia justo antes de la Copa del Mundo: del 2 al 7 de septiembre.

Chicos del club rosarino Old Resian posan junto a algunos rugbiers de los Pumas, como Marcos Kremer y Matías Alemanno, en la embajada de Francia; los jugadores de hasta 14 años participarán en un certamen internacional escolar en Francia en septiembre, justo antes del Mundial. Prensa UAR

Travaglini, por su parte, efectuó un intercambio de camisetas de ambos seleccionados nacionales, que involucró al Museo del Deporte Santafesino, de Rosario, y al Museo Nacional del Deporte francés, de Niza. El presidente de UAR subrayó el gran vínculo del rugby argentino con el francés, desde la primera visita del seleccionado europeo, en los años cincuentas, hasta la gran cantidad de jugadores albicelestes que se han desempeñado en clubes del país del norte. Uno de ellos, el retirado Juan Manuel Leguizamón, gloria de los Pumas de Bronce con aquel tercer puesto mundialista conseguido en 2007 en el Parque de los Príncipes (34-10 sobre el local), destacó los siete años que pasó en clubes franceses, bien recibido y considerado en un país que tiene pasión por este deporte, y se mostró confiado en un muy buen desempeño del seleccionado albiceleste en Francia 2023.

