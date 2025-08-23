Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship: pequeños ajustes que dividen entre abismo y hazaña

Tomás Albornoz repite la patada una vez y otra. De frente a los palos, inclinado sobre la derecha, sobre la izquierda, de más cerca y de más lejos. Cuida cada movimiento de la rutina y se enfoca en la ejecución antes que en el resultado. Un grado hacia un lado o el otro puede ser la diferencia entre meter la pelota entremedio de los postes y tirarla afuera. Detalles mutan en grandes abismos. Contra los All Blacks, esta premisa adquiere más significación que nunca.

Quedó en evidencia el sábado pasado en Córdoba: una serie de pequeños errores evitables configuró una goleada, eclipsando los buenos pasajes que desplegaron los Pumas. Este sábado, la revancha en Vélez, a las 18.10 y por la segunda fecha del Rugby Championship, se presenta como una oportunidad de corregir esas fallas y potenciar las virtudes, a condición de que se contenga la reacción de un rival que no quedó del todo conforme con su actuación pese al éxito por 41-24. Se escribe más fácil que lo que se ejecuta, pero esta selección argentina ha dado sobradas muestras de tener la capacidad de superar tal desafío.

El wing Mateo Carreras vuelve al equipo tras quedar fuera del grupo de 23 jugadores que actuaron en el debut el último sábado en Córdoba. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr

Es curioso que Albornoz, considerado hoy uno de los mejores aperturas del mundo, juegue tan solo su primer partido como titular en el Amalfitani. Hizo su estreno allí en 2020, con la camiseta de Jaguares, y volvió recién el año pasado en el test con Francia, en ambos casos, como relevo. Este viernes estuvo ensayando patadas a los palos en el Captain’s Run. Con las tribunas desbordadas, como se las espera para este sábado, el contexto será bien distinto.

Hasta la noche del viernes quedaban disponibles algunas plateas Sur altas sin numerar ($90.000). Cómo hace una semana, los Pumas jugarán a estadio repleto. A partir del rendimiento del año pasado, recobraron el reconocimiento del público y van ganando en popularidad. Es una pena que, por cuestiones de calendario y compromisos comerciales, sean apenas dos las veces que los argentinos pueden disfrutar de la selección en plenitud en el país.

El duelo marcará el regreso del Rugby Championship a Vélez luego de seis años. La última vez fue en la despedida del país antes del Mundial Japón 2019, también frente a Nueva Zelanda (derrota por 20-16). Y será el adiós al público argentino en 2025, ya que el único duelo como local que resta se desarrollará en Twickenham y los restantes seis encuentros serán como visitante.

El número de cada camisetas que utilizarán los Pumas frente a Nueva Zelanda incluirá un homenaje a la Fundación UAR por su 10º aniversario. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr

Tres victorias sobre Nueva Zelanda en los últimos cinco años dan la pauta de que no es una utopía vencer a los nuevamente líderes del ranking mundial. Aunque hacerlo en suelo argentino, no obstante, sigue siendo una deuda.

Como muestra la experiencia de estos tres éxitos, así como la derrota del último sábado, la clave pasa por minimizar errores y, sobre todo, no aferrarse al lamento por ellos: saber salir de los momentos en que, indefectiblemente, los All Blacks van a poner en aprietos a los Pumas. Y en ataque, convertir los avances en puntos.

Cuando Argentina dominó en el Kempes, primero con la defensa y luego con oleadas de ofensiva fluida, Nueva Zelanda se enfocó en los conceptos básicos: formaciones fijas, juego cerrado, bajo riesgo. Los errores de los locales quedaron expuestos. Para esta vez se espera que el rival redoble la apuesta y ataque con todo su arsenal.

Lucio Cinti y Santiago Chocobares ensayando; la pareja de centros intentará repetir el gran desempeño del sábado pasado en la primera fecha. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr

“Espero una reacción de mis jugadores”, advirtió el entrenador Scott Robertson. “La semana pasada el partido estuvo parejo por un rato. Ellos son un gran equipo en ataque. Y esto ocurre habitualmente cuando jugamos dos partidos seguidos: tenemos la oportunidad de responder, y esperamos que así sea. Va a ser un gran partido”.

‘Razor’ casi no movió el equipo y apostó por hacer debutar a Simon Parker como octavo. Lo que pierde en experiencia, lo gana en tamaño: 1,97 metros, 117 kilos. En el banco aparecen dos regresos importantes, los de Wallace Sititi y Tamaiti Williams.

El juego aéreo fue uno de los ítems ganados por los Pumas en Córdoba; ahora deberán revalidar sin el especialista Rodrigo Isgró. Felipe Contepomi tampoco hizo muchos retoques: Mateo Carreras reaparece y Juan Martín González recupera la titularidad, sin perder la preeminencia de un banco que tiene a los dos pilares que mejor formaron el scrum el sábado, a Guido Petti Pagadizábal, a Marcos Kremer y a Santiago Carreras, en otra clara apuesta por cerrar con fuerza. Llegar a un final apretado sería un logro en sí mismo.

Gonzalo García, un jugador clave: cuando el medio-scrum salió, el equipo se resintió ante los neozelandeses. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr

“Para nosotros la clave pasa por focalizarnos en nuestro rendimiento, porque eso es lo que puede acercarnos al resultado que queremos”, dijo Contepomi. “Justamente, el resultado depende de muchas variantes que no controlamos, y una de ellas es que ellos son el mejor equipo rankeado del mundo. Por eso creo que la clave pasará por minimizar la cantidad de errores, especialmente los evitables, y después, por imponer nuestra estrategia. Contra ellos, las claves son el contacto, las formaciones fijas, las transiciones, porque son un equipo muy completo”.

La vez que la selección argentina estuvo más cerca de vencer como anfitriona a los All Blacks en el tanteador fue la del 21-21 de 1985 en Ferro, el segundo de dos partidos consecutivos en el país, algo que no volvió a suceder desde entonces. ¿Coincidencia esta vez? Se verá.

Los Pumas nunca ganaron en Vélez un partido válido por el Rugby Championship. Esto tiene una explicación lógica: las cuatro ocasiones en que actuaron en la que es considerada su casa fueron ante Nueva Zelanda, la máxima potencia mundial. Las tres primeras (2016, 2017 y 2018), frente a un equipo todopoderoso. Esta versión de los All Blacks es más terrenal. Conserva el prestigio que inviste al seleccionado, pero es vulnerable. Los argentinos se demostraron el sábado que son capaces de hacerle daño. Esta vez, la misión es no autoflagelarse.

La despedida de Tetaz Chaparro

Sorpresivamente, Nahuel Tetaz Chaparro anunció este viernes que el del sábado será su último partido con la camiseta de los Pumas. El pilar izquierdo de 36 años debutó en la selección en 2010 y totalizará 80 caps. Tras lesionarse antes del Mundial de Francia en 2023, regresó en la ventana de julio y fortaleció una posición en la que escasean variantes.

“Fue una decisión muy difícil de tomar. De hecho no me salen las palabras”, expresó el oriundo de General Madariaga en un posteo por redes sociales. “Uno nunca sabe cuándo es el momento justo, pero lo venía pensando hace más de una semana. Lo hablé con mi familia más cercana, mi mujer, mis hijos. Fue un poco por eso, estar más tiempo con ellos, entre otras cosas”.

A los 36 años y en su partido 80 en los Pumas, Nahuel Tetaz Chaparro se despedirá de la selección; su puesto, el de pilar izquierdo, no cuenta con muchas alternativas en el rugby nacional. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr

Formaciones de los Pumas vs. All Blacks