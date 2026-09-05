Los Pumas vs. Australia, en vivo desde Mendoza

Felipe Contepomi, entrenador argentino, habla con ESPN 2 en la previa del partido con los Wallabies: “Cuando son errores no forzados, pasa mucho por la individualidad. Y ahí nosotros no decimos qué hacer, sino que decimos: ‘Hagamos lo correcto’. Creo que tenemos la claridad de lo que queremos hacer. Los chicos saben lo que queremos hacer. Dar el 100% haciendo lo correcto”.