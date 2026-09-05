Los Pumas vs. Australia, en vivo desde Mendoza
El equipo argentino, con varios cambios en relación al primer choque ante los Wallabies, juega su último partido como local en el año
Error de Daugunu y primera chance para los Pumas
Ya desde el vestuario, los Pumas pueden anotar. Daugunu se equivoca al tomar la patada de salida y habrá scrum muy cerca del ingoal australiano.
Cuenta regresiva y... ¡se juega!
Arranca el partido en Mendoza entre los Pumas y los Wallabies.
Momento de himnos y... ¡a jugar!
En el Malvinas Argentinas suenan los himnos nacionales de Australia y la Argentina. Luego será el momento del kick-off y jugarán los Pumas y los Wallabies en territorio cuyano.
Contepomi: "Dar el 100% haciendo lo correcto"
Felipe Contepomi, entrenador argentino, habla con ESPN 2 en la previa del partido con los Wallabies: “Cuando son errores no forzados, pasa mucho por la individualidad. Y ahí nosotros no decimos qué hacer, sino que decimos: ‘Hagamos lo correcto’. Creo que tenemos la claridad de lo que queremos hacer. Los chicos saben lo que queremos hacer. Dar el 100% haciendo lo correcto”.
La formación de los Pumas
Con la principal novedad de Nicolás Roger como número 10, Felipe Contepomi definió a los siguientes titulares para jugar con Australia: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Nicolás Roger y Simón Benítez Cruz; Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Moro y Pablo Matera (capitán); Efraín Elías y Franco Molina; Pedro Delgado, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.
Nuestros 23 para la última función en casa. 🇦🇷 pic.twitter.com/yY7KowzZwI— Los Pumas (@lospumas) September 5, 2026
Así van los Wallabies
El equipo australiano está confirmado para jugar la revancha contra los Pumas en el Malvinas Argentinas. Los Wallabies saldrán a la cancha con el siguiente XV: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Filipo Daugunu; Ben Donaldson y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Jeremy Williams y Josh Canham; Taniela Tupou, Billy Pollard y Angus Bell.
Your 23 to face Los Pumas in Mendoza, Argentina 🦘 pic.twitter.com/kiZJZbq7bI— Wallabies (@wallabies) September 3, 2026
Última vez como local en el año
Los Pumas juegan desde las 18 y ante los Wallabies australianos su último partido como locales en el año. Vienen de perder contra el mismo rival por 27-21 en Jujuy, y apenas suman un triunfo en 2026: 35-21 ante Gales en julio, en San Juan. El partido podrá seguirse a través de ESPN 2 y Disney+.