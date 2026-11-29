Los Pumas vs. Escocia, por el Nations Championship, en vivo
Se miden por el séptimo puesto, en el estadio de Twickenham, en Londres
PT 23': Equilibrio en Twickenham
Los Pumas y Escocia se prestan la pelota ahora; ninguno de los dos equipos encuentra el hueco para llegar al segundo try. Es un duelo parejo.
15' PT: Buena defensa argentina
Importante el trabajo de la defensa de Argentina, después de neutralizar una secuencia de fases de Escocia, que se acercó peligrosamente al ingoal nacional. Los europeos quieren volver a ponerse en ventaja, después de que su rival le igualó 7-7. Es scrum.
9' PT: ¡Try de Albornoz para Los Pumas!
Muy buena reacción de Argentina, que enseguida iguala 7 a 7 gracias a la maniobra de Tomás Albornoz, que aprovecha un espacio en la defensa escocesa. El jugador N° 10 también convierte y el marcador quedó equilibrado.
🇦🇷🙌🏼 ALBORNOZ DESPERTÓ A LOS PUMAS— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 29, 2026
ℹ️ Argentina jugó rápido un penal para que el tucumano apoye y empate las cosas en Twickenham.
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7' PT: Escocia anota el primer try
Try de Escocia después del primer ataque a fondo: convirtió Jamie Dobie tras el pase de Huw Jones y luego llega la conversión de Finn Russell para que el Cardo gane 7 a 0. La Argentina se vio sorprendida.
🇦🇷🏴 ESCOCIA ABRE LA CUENTA EN TWICKENHAM— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 29, 2026
ℹ️ Jamie Dobie se filtró y apoyó para que Escocia rompa el cero frente a Los Pumas.
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3' PT: Iniciativa de los Pumas
Los Pumas toman la iniciativa y tienen un penal a su favor. El equipo tiene ganas de abrir la cancha y de pasarse la pelota. Una buena actitud en el arranque.
¡Arrancó el partido!
La Argentina busca quedarse con el séptimo puesto del novedoso Nations Championship en Londres. Los Pumas cierran el año.
Los equipos, a la cancha
Encabezados por el capitán Julián Montoya, los Pumas ingresan al campo en el estadio de Twickenham y se vienen los himnos. También sale a la cancha Escocia. será un duro duelo.
Escocia tiene a los quince
Así va Escocia ante la Argentina: 1. Rory Sutherland, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae, 4. Gregor Brown, 5. Jonny Gray, 6. Josh Bayliss, 7. Rory Darge, 8. Magnus Bradbury, 9. Jamie Dobie, 10. Finn Russell, 11. Darcy Graham, 12. Rory Hutchinson, 13. Huw Jones, 14. Kyle Steyn, 15. Blair Kinghorn
Suplentes: 16. Seb Stephen, 17. Nathan McBeth, 18. Zander Fagerson, 19. Max Williamson, 20. Liam McConnell, 21. Ollie Leatherbarrow, 22. George Horne, 23. Tom Jordan.
La formación de Los Pumas
El equipo de Los Pumas: 1. Rodrigo Martínez, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli
Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Joel Sclavi, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Santiago Grondona, 21. Agustín Moyano, 22. Justo Piccardo, 23. Tobías Wade.
Escocia reservó jugadores para este partido
Los escoceses, por su parte, solo repiten a cuatro jugadores en la formación inicial con respecto a los que comenzaron en la victoria anterior frente a Japón: Darcy Graham, Rory Hutchinson, Jamie Dobie y Jonny Gray. Los 11 restantes tuvieron descanso para estar 100% físicamente para el encuentro ante los Pumas.
Los cambios del DT de Los Pumas
En relación al último compromiso con caída frente a Francia, el head coach argentino Felipe Contepomi hace seis cambios en la formación inicial: Rodrigo Martínez por Boris Wenger;Pedro Rubiolo por Tomás Lavanini; Joaquín Moro en lugar de Facundo Isa; Gonzalo García por Simón Benítez Cruz; y Faustino Sánchez Valarolo por Justo Piccardo; y Rodrigo Isgró en reemplazo de Bautista Delguy.
🇦🇷 ¡Los colores mas lindos, esperando por el último partido del año! pic.twitter.com/uzYVSiaDzk— Los Pumas (@lospumas) November 29, 2026
Lo que está en disputa en el Nations Championship
El partido se disputa en el marco del Finals Weekend, en el que se definen todas las posiciones del torneo. En la primera etapa, la selección argentina se ubicó cuarta en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con dos victorias y cuatro derrotas y su rival ocupó la misma posición en el Norte con cuatro y dos, respectivamente, por lo que dirimen entre sí el séptimo lugar, muy lejos de los objetivos iniciales del equipo argentino.
¡Último compromiso del año para Los Pumas y Escocia! 🇦🇷🆚🏴— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 29, 2026
En Twickenham, Argentina y los del Cardo van por el séptimo puesto. Te dejamos el historial, que es favorable a Escocia por un partido.
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Los Pumas juegan en Londres
Bienvenidos al minuto a minuto del último partido de Los Pumas en 2026. Desde las 10.10 (hora argentina), el equipo de Felipe Contepomi se medirá ante Escocia, por el séptimo puesto del Nations Championship, en el estadio de Twickenham en Londres con arbitraje del francés Pierre Brousset. El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.