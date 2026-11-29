El partido se disputa en el marco del Finals Weekend, en el que se definen todas las posiciones del torneo. En la primera etapa, la selección argentina se ubicó cuarta en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con dos victorias y cuatro derrotas y su rival ocupó la misma posición en el Norte con cuatro y dos, respectivamente, por lo que dirimen entre sí el séptimo lugar, muy lejos de los objetivos iniciales del equipo argentino.

¡Último compromiso del año para Los Pumas y Escocia! 🇦🇷🆚🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



En Twickenham, Argentina y los del Cardo van por el séptimo puesto. Te dejamos el historial, que es favorable a Escocia por un partido.



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