El cuarto puesto de los Pumas en el Mundial de Rugby Francia 2023 emula lo hecho en la edición 2015 y quedó muy cerca igualar la medalla de bronce conseguida en 2007. Y aunque por algunas horas, hasta que baje la espuma de la batalla con derrota ante Inglaterra 26-23 en el Stade de France de Saint Denis en el último partido, al plantel le costará ver el vaso medio lleno, la actuación en la Copa del Mundo fue aprobada con holgura. El equipo llegó con el objetivo de jugar siete partidos, y los jugó.

Su labor contra la Rosa en el duelo por el tercer puesto fue un espejo de lo que la Argentina dio en el campeonato. Por momentos mostró un gran nivel y en otros, fue muy bajo. Este viernes, padeció el juego al principio, su rival lo maniató imponiéndose en todas las facetas del juego y llegó a perder por 13 puntos dos veces (13-0 y 16-13). Sin embargo, nunca dejó de luchar, de a poco se acomodó sobre el terreno, descontó con un try de Tomás Cubelli a poco de concluir el primer tiempo y pasó a dominar el cotejo, no en el resultado pero sí en su desarrollo.

Tomás Cubelli fue titular ante Inglaterra y anotó el primer try de los Pumas THOMAS SAMSON - AFP

El conjunto de Michael Cheika tuvo, quizás, sus mejores minutos de la cita ecuménica en el segundo tiempo contra los ingleses. Decidido, enseguida se adelantó por primera vez en el marcador con un gran try de Santiago Carreras que Emiliano Boffelli convirtió (17-16). Pero en dos minutos el apertura pasó de héroe a villano: en la salida rival, los argentinos capturaron el balón y Carreras lo recibió para patearlo hacia adelante. El cordobés se demoró en el kick, Theo Dan bloqueó el remate y el balón salió hacia adelante. El forward corrió hacia él y llegó antes que el cordobés y Juan Cruz Mallía y lo apoyó en el ingoal.

Desde entonces, el duelo se volvió una partida de ajedrez. Ninguno de los equipos dio un centímetro de ventaja. Boffelli descontó con un penal (20-23) y Owen Farrell respondió por la misma vía (20-26). Necesitados, los Pumas asumieron el protagonismo y fueron por la victoria con la pelota en sus manos. Intentaron por todos lados y a tres minutos del final, luego de que Nicolás Sánchez acertó un penal, decidieron patear a los postes otra infracción inglesa. El tucumano asumió otra vez la responsabilidad, pero falló por primera vez en el certamen desde una posición incómoda y desperdició una chance concreta para empatar.

La última ocasión fue un contraataque al que Mateo Carreras, de excelente campeonato, le puso velocidad por la banda izquierda y avanzó muchos metros. Lo frenaron y en la continuidad, la selección argentina llevó el balón hacia el sector derecho y cometió una infracción que, prácticamente, le dio el triunfo a los europeos. Con su experiencia, la Rosa congeló el juego e hizo el tiempo necesario con el balón en sus manos para conseguir el triunfo, el tercer puesto en la Copa del Mundo y la medalla de bronce, ese anhelo que tenían los Pumas tras la dura derrota contra los All Blacks en las semifinales.

El resumen de la victoria de Inglaterra sobre los Pumas

La palabra de Marcos Kremer

Marcos Kremer, una de las figuras de los Pumas en el torneo, se mostró dolido por la derrota ante Inglaterra y analizó por qué se dio ese resultado: “Un poco amargas las sensaciones, sé que no jugamos mal durante todo el parido, pero tuvimos momentos flojos. Fue una final, sabíamos que se iba a cerrar en los últimos minutos, se dio para ellos. Si pasaba algo diferente por ahí jugábamos 30 minutos más y ahí le ganábamos. Se perdió, duele, hay que masticar esto y seguir adelante”.

Además, el forward hizo un balance de la Copa del Mundo de los Pumas: El equipo por momentos encontró su rendimiento, pero por momentos no. Creo que nos faltó experiencia y de rematar en los últimos metros. En este momento se me hace difícil hablar de esto, pero estoy seguro que el equipo lo dio todo y que ninguno de mis compañeros se guardó nada. Los 33 dimos todo lo que teníamos. Vamos a tener que seguir aprendiendo, seguir adelante y buscar el próximo Mundial en Australia.

Por último, quien se convirtió en el máximo tackleador en un Mundial con 92 efectuados, contó lo que significa para él representar al país y ser parte de los Pumas: “Para mí esta camiseta es todo, es mi vida. Juego al rugby por esta camiseta. Si no jugara en los Pumas no sé si saldría todas las mañanas a entrenar como entreno y encarar la vida como la encaro. Siempre voy a hacer todo lo posible para dejar esta camiseta lo más arriba posible. Se me vienen muchas emociones, hace unos años soñaba con ponerme la camiseta de los Pumas una vez y ahora siento que no puedo vivir sin ella”.

🗣️🇦🇷️⃣ "Agradezco a los clubes que me formaron" Marcos Kremer habló con Scrum y expresó sus sensaciones tras la derrota de Los Pumas ante Inglaterra por el tercer puesto en la #RWC2023.#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/N43gs2CQ2H — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

Tomás Cubelli: “Hicimos méritos para ganarlo”

El medio scrum de los Pumas dialogó con ESPN luego del partido y sostuvo que la Argentina mereció más: “Difícil ahora hacer un análisis. Hoy era una medalla o las manos vacías, ahora siento que nos vamos con las manos vacías, pero seguro hay un montón de cosas que nos llevamos. Queríamos la medalla y no se dio. Hicimos méritos para ganarlo, pero el deporte no es mérito. El objetivo era jugar la final, tuvimos que pasar rápido la página. Hoy hicimos un buen partido. Nos llevaremos aprendizajes y un montón de cosas positivas que cuando estemos en frío valoraremos”.

Además, resaltó que Inglaterra no descolló en la cancha, más allá del buen comienzo: “Hicieron merito al principio del partido ellos, pero no muchos méritos, solo con las bases del rugby de ir para adelante, disciplina y penales. Pudimos volver al partido, hicimos cosas interesantes pero no alcanzó”.

Consultado sobre si fue su último partido en los Pumas, admitió que no lo analizó: “No lo pensé si era mi último partido, era un partido muy importante para nosotros y ahora hay tiempo para tomar decisiones”.

🗣️🇦🇷9️⃣ Tomás Cubelli habló en exclusiva con Scrum y realizó un balance de lo que fue el cierre de Los Pumas en la #RWC2023.#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/8Y5p3owN8z — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

El partido número 47

El encuentro entre la Argentina e Inglaterra fue el número 47 de la Copa del Mundo, que concluirá este sábado con la definición entre Sudáfrica y Nueva Zelanda desde las 16 (hora argentina) en el Stade de France de Saint Denis. Ese será el encuentro 48 de un certamen que se extendió casi dos meses.

Los Pumas, objetivo cumplido

Más allá de la derrota ante Inglaterra y el cuarto puesto en el Mundial de Rugby 2023, los Pumas cumplieron el objetivo con el que viajaron a Francia: jugar siete partidos. Fueron cuatro triunfos -Samoa, Chile, Japón y Gales- y tres derrotas -dos ante los ingleses y la restante con Nueva Zelanda- para un valioso cuarto lugar, el mismo que en la edición 2015 de la cita ecuménica. Hace 16 años, también en tierra gala, consiguió su mejor ubicación histórica al quedar terceros.

Más allá de la desazón por la derrota ante Inglaterra en el último partido, los Pumas cumplieron su objetivo de jugar siete partidos Pavel Golovkin - AP

¡Ganó Inglaterra!

La Rosa congeló el partido en el último minuto, se llevó una sufrida victoria ante los Pumas 26-23 y, en consiguiente, se quedó con el tercer puesto en el Mundial de Rugby Francia 2023. Los Pumas pagaron caro el mal comienzo y no supieron aprovechar la ventaja que llegaron a tener en el segundo tiempo para revertir un partido en el que luchó hasta el final y se quedó con las manos vacías.

78′ | ¡Gran corrida de Mateo Carreras!

Los Pumas tuvieron una gran posibilidad para anotar un try en un gran contraataque al que Mateo Carreras le puso su explosión para avanzar muchos metros con el balón. Sin embargo, lo frenaron y en la continuidad de la jugada la Argentina llevó el balón hacia el sector derecho, donde finalmente lo perdió por mal manejo con las manos.

74′ | ¡Sánchez no pudo empatar!

Los Pumas decidieron cerrar una buena ofensiva pateando a los postes un penal de Inglaterra, a pesar de que estaba casi sobre la línea lateral izquierda. Nicolás Sánchez asumió la responsabilidad, pero falló e Inglaterra continúa arriba en el marcador 26-23. Aun así, la Argentina es protagonista y va por el triunfo.

73′ | Los Pumas van por la victoria

Conducidos por Lautaro Bazán Vélez y Nicolás Sánchez, la Argentina asume el protagonismo y busca el triunfo ante un rival que se defiende bien y resiste la embestida albiceleste.

67′ | ¡Penal de Sánchez y descuento de los Pumas!

Nicolás Sánchez sentenció una ofensiva de los Pumas con un penal de frente a los postes para dejar a los Pumar tres puntos abajo en el marcador porque Inglaterra continúa imponiéndose, pero 26-23, a falta de poco más de 10 minutos para concluir el juego.

65′ | Los Pumas agotaron sus cambios

Joel Sclavi y Matías Alemanno ingresaron al campo de juego por Thomás Gallo y Pedro Rubiolo. Así, el head coach Michael Cheika hizo los ocho cambios que tenía a disposición.

64′ | Farrell aumenta la diferencia

El conjunto inglés culminó una ofensiva con un penal de Owen Farrell, tras una infracción de los Pumas. Con esos tres puntos, la Rosa le gana 26-20 a los Pumas

60′ | Paridad

60′ | Pequipos juegan mucho con el pie para salir de aprietos y la pelota está más en el aire que en las manos de los jugadores. El partido se juega más en territorio argentino que inglés, pero, de momento, prevalece la defensa albiceleste. Inglaterra se impone 26-23 en el Stade de France.

En el segundo tiempo reina la paridad en el juego, pero Inglaterra se impone en el marcador THOMAS SAMSON - AFP

55′ | Creevy y Sánchez, a la cancha

Los históricos jugadores de los Pumas reemplazaron a Julián Montoya y Santiago Carreras, respectivamente, para disputar los últimos 25 minutos del encuentro. Inglaterra sigue ganando 26-23.

52′ | Bazán Vélez por Cubelli

Michael Cheika sustituyó al medio scrum que anotó el primer try de los Pumas en el partido y ahora el conductor del equipo es Lautaro Bazán Vélez. En Inglaterra salieron ingresaron Bevan Rodd, Dan Cole, Lewis Ludlam, Danny Care y Jamie George por Ben Youngs, Ellis Genge, Tom Curry y Will Stuart y Theo Dan.

49′ | ¡Penal de Boffelli!

El wing rosarino acertó su segundo penal en el partido y los Pumas achicaron el margen a tres unidades. Inglaterra se impone 23-20 en el Stade de France.

¡Penal de Emi Boffelli para quedar cerca en el marcador ante Inglaterra! VAMOS PUMAS. 🇦🇷🦵



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/Cd3zFIc1zK — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

46′ | Primeros cambios en los Pumas

Michael Cheika metió mano en el equipo tras estar otra vez en desventaja: Matías Moroni y Rodrigo Bruni reemplazaron a Lucio Cinti y Facundo Isa.

44′ | Inglaterra, otra vez al frente

Increíble. Los Pumas no mantuvieron la ventaja más de tres minutos porque tras el kick off de Inglaterra, Santiago Carreras recibió la pelota, intentó un kick largo y Theo Dan lo bloqueó. La pelota hacia hacia adelante y el propio hooker inglés la capturó y apoyó en el ingoal argentino. Owen Farrell acertó la conversión y los europeos se imponen 23-17.

Theo Dan bloqueó el kick y apoyó el segundo try inglés. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/6aDaxbddQH — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

41′ | ¡Try de los Pumas y arriba en el marcador!

La Argentina presionó a Inglaterra desde el kick off de Santiago Carreras y fue el propio apertura el que, tras una corrida individual en la que evitó tres tackles, enfiló hacia el ingoal y anotó el segundo try para la albiceleste. Emiliano Boffelli lo convirtió y los Pumas ganan 17-16.

¡SANTI CARRERAS SE CORTÓ POR EL CENTRO Y SE FUE DERECHO AL TRY PARA #LOSPUMAS! 🇦🇷🔥



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/11WwowsqGq — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

0′ | ¡Comenzó el complemento!

Los Pumas e Inglaterra juegan el segundo tiempo del partido por el tercer puesto del Mundial de Rugby Francia 2023, tras el kick off de Santiago Carreras. La Rosa, dominadora del encuentro, gana 16-10.

Juan Martín González intenta avanzar ante dos rivales de Inglaterra FRANCK FIFE - AFP

¡Terminó el primer tiempo!

Tras 40′, Inglaterra le gana a los Pumas 16-10 en el Stade de France el partido por el tercer puesto del Mundial de Rugby Francia 2023. El equipo argentino fue de menor a mayor y volvió a estar en juego con un try de Tomás Cubelli, tras ir perdiendo por una máxima diferencia de 13 puntos. Emiliano Boffelli acertó un penal y una conversión.

Los Pumas fueron de menor a mayor en el primer tiempo y están abajo en el marcador por seis puntos, una exigua diferencia por lo mostrado por ambos equipos THOMAS SAMSON - AFP

35′ | ¡Try de los Pumas!

Tomás Cubelli definió una gran jugada colectiva de los Pumas que comenzó en terreno propio. Velocidad, precisión para pasar el balón y decisión para ir hacia adelante de cada jugador que tuvo la posesión fueron los factores claves del descuento argentino. Emiliano Boffelli acertó la conversión y la albiceleste ahora pierde 16-10.

29′ | Los Pumas mejoraron, pero Inglaterra no los perdona

La Argentina elevó considerablemente su nivel, se anima a jugar con el balón en las manos y tuvo momentos de dominio del juego. También defendió bien, pero volvió a cometer un penal y Owen Farrell lo cambió por tres puntos. Inglaterra gana 16-3.

23′ | ¡Descontaron los Pumas!

La Argentina consiguió un penal de frente a los postes y Emiliano Boffelli, en su primera ejecución, acertó y le dio los primeros puntos a su equipo, que cae 13-3 ante Inglaterra.

18′ | Los Pumas desaprovecharon su chance

La selección argentina atacó con velocidad y llegó a metros del ingoal. Incluso, forzó un penal y decidió ir al scrum, donde finalmente perdió el balón. El conjunto nacional no la pasa bien ante Inglaterra y cae 13-0, aunque elevó su nivel y busca descontar.

12′ | La Rosa se escapa en el marcador

El apertura Owen Farrell convirtió su segundo penal en el juego e Inglaterra se impone 13-0 a los Pumas en el Stade de France. La Argentina no hace pie en la cancha, retrocede ante cada contacto físico y sufre en el inicio del duelo.

7′ | ¡Try de Inglaterra!

Incisiva, la Rosa presionó a los Pumas y generó un line out en ofensiva, a partir del que construyó su primer try tras un maul con el que avanzó varios metros. Ben Earl se filtró por la defensa argentina y apoyó la pelota en el ingoal. Luego, Farrell acertó la conversión y su equipo se impone 10-0.

Llegó el primer try de Inglaterra: Ben Earl apoyó en el Stade de France. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/bAVuznhbkl — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

2′ | ¡Inglaterra abrió el marcador!

Al minuto de juego, los Pumas cometieron su primer penal en proximidades de la mitad de la cancha e Inglaterra lo aprovechó para adelantarse en el marcador 3-0 gracias al pie derecho de Owen Farrell.

Con muchos silbidos de por medio, Owen Farrell rompió el 0 a favor de Inlgaterra. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💥



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/TUjVfaJDh7 — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

16:01 | ¡Empezó el partido!

Con el kick-off de Owen Farrell, ya juegan en el Stade de France los Pumas vs. Inglaterra el partido por el tercer puesto del Mundial de Rugby Francia 2023. El árbitro es el australiano Nic Berry.

15:54 | ¡Argentinos e ingleses en la cancha!

Los Pumas e Inglaterra salieron al campo de juego del Stade de France para jugar por la medalla de bronce del Mundial 2023. Luego de los himnos, comenzará el duelo.

15:45 | Terminó la entrada en calor

La Argentina e Inglaterra concluyeron el precalentamiento y se metieron en los vestuarios para ultimar detalles antes de salir nuevamente el campo de juego para comenzar el partido por el tercer puesto del Mundial de Rugby Francia 2023. Ya no llueve en Saint Denis, en las afueras de París.

Los Pumas e Inglaterra hicieron el precalentamiento en simultáneo en el campo de juego del Stade de France THOMAS SAMSON - AFP

15:38 | El pronóstico de las apuestas

En la previa al encuentro, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto europeo con una cuota máxima de 1.36 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los sudamericanos. El empate, un resultado poco habitual en este deporte, paga por hasta 29.0.

15:30 | ¡Se hizo el sorteo!

El capitán de los Pumas, Julián Montoya, y el de la Rosa, Owen Farrell, participaron del sorteo con el árbitro australiano Nic Berry y el azar favoreció a los argentinos.

15:26 | El análisis de Montoya

El capitán de los Pumas, Julián Montoya, resaltó la importancia de jugar por la medalla de bronce en testimonios que brindó a ESPN poco antes del inicio del partido: “Con muchas ganas, contentos de estar acá y jugar por una medalla. Es el partido más importante porque termina el Mundial y tenemos la camiseta de los Pumas puesta. Está todo dado para que sea un gran partido”.

También habló sobre Inglaterra y de cómo puede darse el encuentro: “La lluvia no depende de nosotros y no podemos controlarla. Espero un juego de formaciones fijas y con el pie. El tema es que nos enfoquemos en nuestro juego y lo impongamos desde el principio. Inglaterra tiene un plantel con mucha profundidad, es el equipo con más recursos económicos y está cubierta. Tienen un plantel con muy buenos jugadores, pero confiamos en nuestro equipo y en cómo nos vamos a imponer”.

¡Julián Montoya y lo que vendrá entre #LosPumas e Inglaterra por el Bronce en la #RWC2023! 🇦🇷🔥



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/Rgw5X05uvM — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

15:18 | Los equipos, en la cancha

Ambos seleccionados salieron al campo de juego del Stade de France para hacer el precalentamiento previo. De a poco, las tribunas se van poblando de simpatizantes para presenciar un duelo que comenzará en poco más de 40 minutos.

Ellos ya están en el campo de juego. ¡30 minutos para el kick-off! 🇦🇷#SomosLosPumas | #PorLaGloria pic.twitter.com/0EzasK3zU4 — Los Pumas (@lospumas) October 27, 2023

15:15 | El historial, a favor de la Rosa

Es la quinta vez que ambos combinados se cruzan en una Copa del Mundo, con el reciente antecedente en este mismo torneo en el que se impuso el combinado inglés 27-10. Previamente se vieron las caras en 1995, 2011 y 2019, siempre con triunfo de los europeos. En el historial se registran 27 partidos con 21 victorias inglesas y solo cuatro argentinas. Igualaron en dos ocasiones.

15:08 | La palabra de Cheika, en la previa

El head coach de los Pumas habló en la antesala al duelo vs. Inglaterra y dejó en claro que el equipo está preparado para afrontar el duelo: “Estamos bien, después de semifinales estuvimos dos o tres días difíciles, pero los jugadores están en un buen momento. Este es nuestro final, estamos contentos de estar acá y queremos hacer un lindo partido”.

Sobre el oponente, manifestó: “Inglaterra va a hacer muchos rucks, ellos son muy buenos atacando eso y va a ser importante. Pienso que Inglaterra va a jugar al contraataque, pero eso no nos va a cambiar mucho porque la semana pasada jugamos contra el mejor ataque. Tenemos que poner presión y definir bien en las oportunidades que tenemos”. Aunque no es oficial, Michael Cheika dirige su último partido en los Pumas porque su ciclo culminará luego de la Copa del Mundo.

Michael Cheika habló con @zucaconti desde el Stade de France en la previa del duelo por el Bronce en la #RWC2023. 🐆🧠



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/rbsL1AzPuf — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

14:59 | ¡Los Pumas llegaron al estadio!

El equipo argentino llegó hace minutos al Stade de France para el duelo vs. Inglaterra, que comienza a las 16 (hora argentina), y realizó el reconocimiento de la cancha. La lluvia intermitente que cubre París y alrededores hace varios días puede influir al momento del juego.

¡Llegaron #LosPumas! 🐆



Por la gloria, el conjunto argentino ya está en el estadio para enfrentar a Inglaterra. 🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#PUMASxESPN #RWCxESPNenStarPlus pic.twitter.com/WCV4gLFMS8 — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

14:52 | ¿El último baile de varios históricos?

El duelo frente a Inglaterra puede significar, para varios referentes de los Pumas, su última presentación con la camiseta albiceleste. Dos de ellos son Tomás Cubelli y Francisco Gómez Kodela, titulares. Nicolás Sánchez y Agustín Creevy esperarán su turno en el banco de suplentes mientras que Juan Imhoff no fue convocado y en el torneo solo disputó el juego contra Chile. Además, para Jerónimo De la Fuente y Matías Moroni, el primero parte del XV inicial y el otro uno de los sustitutos, también pueden estar ante su ‘último baile’.

Agustín Creevy es el jugador con más caps en los Pumas y en este Mundial superó a Mario Ledesma solo teniendo en cuenta citas ecuménicas Agencia AFP - AFP

14:45 | El camino de Inglaterra en la Copa del Mundo

Inglaterra dominó la zona D en la primera etapa con triunfos sobre los Pumas 27-10, Japón 34-12, Chile 71-0 y Samoa 18-17. En cuartos de final eliminó a Fiji 30-24 y en semifinales perdió ante Sudáfrica 16-15. En total disputó seis encuentros y ganó cinco.

Inglaterra ganó cinco partidos y perdió el restante en el Mundial de Rugby 2023 Aurelien Meunier - Getty Images Europe

14:38 | La campaña de los Pumas en el Mundial

El equipo dirigido por Michael Cheika llegó a este encuentro luego de seis partidos en los que logró cuatro triunfos y de derrotas. En la primera etapa fue segundo en el grupo D por detrás de la Rosa, ante la que perdió por 27-10 en el debut. En el resto de los compromisos consiguió tres victorias: 19-10 vs. Samoa, 59-5 vs. Chile y 39-27 vs. Japón. Cosechó 14 unidades y culminó la primera instancia con una diferencia de puntos de +58. En cuartos de final su víctima fue Gales 29-17 y en semifinales fue ampliamente superada por los All Blacks 44-6.

Ante Gales, los Pumas mostraron su mejor versión y consiguieron una histórica victoria que los llevó a las semifinales del Mundial ap - AP

14:30 | La Argentina, con camiseta alternativa

Como ante Japón, los Pumas jugarán ante Inglaterra con su camiseta alternativa. La indumentaria en honor a los Granaderos se utilizará por segunda vez en un partido por un campeonato y por tercera ocasión en total, que se estrenó en el test match contra Sudáfrica el 5 de agosto pasado en el estadio José Amalfitani de Vélez con victoria para los Springboks 24-13.

Vestuario ✅

Camiseta alternativa ✅

Por la gloria 🔜#SomosLosPumas pic.twitter.com/epV6q5TFKH — Los Pumas (@lospumas) October 27, 2023

14:25 | El público ingresa al Stade de France

De a poco, las tribunas del Stade de France en Saint Denis se van poblando de simpatizantes de la Argentina, Inglaterra y neutrales que van a presenciar el partido por el tercer puesto. Los equipos todavía no llegaron al estadio.

14:22 | Los Pumas, ante su tercer duelo por el bronce

La Argentina juega un partido por la medalla de bronce por tercera vez en su historia. En 2007 le ganó a Francia de visitante 34-10 y logró su mejor ubicación histórica en citas ecuménicas mientras que en 2015 cayó ante Sudáfrica 24-13 y se ubicó cuarta.

Felipe Conteponi celebra el triunfo de los Pumas vs. Francia en 2007, con el que los Pumas lograron el tercer puesto PAUL ELLIS - AFP

14:10 | Cómo seguir el partido en vivo

El encuentro se transmite en vivo por ESPN y la TV Pública, por lo que también se puede ver online a través de Star+ y Cont.ar. A su vez, los canales deportivos están disponibles en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, LA NACION lleva a cabo un liveblog, mientras que en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

13:57 | Así formarán los Pumas

Fiel a su costumbre a lo largo de todo el Mundial, Michael Cheika sorprendió con modificaciones de un partido al otro. Tomás Cubelli volverá vestir la camiseta número 9 en lugar de Gonzalo Bertranou. Los otros dos cambios en la alineación son los ingresos de Jerónimo De la Fuente por Santiago Chocobares y Pedro Rubiolo por Tomás Lavanini (lesionado). Los Pumas que saldrán en busca de la medalla de bronce serán Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Facundo Isa y Juan Martín González; Guido Petti Pagadizábal y Pedro Rubiolo; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Suplentes: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Tomás Cubelli fue titular en cuartos de final frente a Gales, pero no jugó en las semis contra los All Blacks Agencia AFP - AFP

13:48 | El retiro de un gran jugador

El seleccionado inglés tendrá como medio-scrum titular a Ben Youngs, en lo que será su último partido con la camiseta de la Rosa. Con 122 caps, es el jugador que más veces representó a Inglaterra en la historia. En mundiales ya les hizo un try a los Pumas, en el primer partido de Nueva Zelanda 2011, que dio vuelta el resultado y propició la victoria.

Ben Youngs vestirá por última vez la camiseta de Inglaterra Alastair Grant - AP

13:45 | Inglaterra, con muchos cambios

Inglaterra hará ocho cambios en procura de darles rodaje a jugadores que tuvieron poca acción a lo largo del certamen. Entre ellos se destacan una primera línea completamente nueva, con Ellis Genge, Theo Dan y Will Stuart, y el ingreso del veterano Ben Youngs. Además, regresa Marcus Smith en el puesto de fullback, que había ocupado ante Fiji. Freddie Steward pasa a ser wing en detrimento de Jonny May. En la otra punta vuelve Henry Arundell. Por último se destaca la inclusión de Tom Curry, que fue expulsado a los tres minutos del enfrentamiento que abrió el Mundial para ambos. Así, Inglaterra alistará a Marcus Smith; Freddie Steward, Joe Marchant, Manu Tuilagi y Henry Arundell; Owen Farrell (capitán) y Ben Youngs; Sam Underhill, Ben Earl y Tom Curry; Ollie Chessum y Maro Itoje; Will Stuart, Theo Dan y Ellis Genge. Entrenador: Steve Borthwick. Suplentes: Jamie George, Bevan Rodd, Dan Cole, David Ribbans, Lewis Ludlam, Danny Care, George Ford y Ollie Lawrence.

13:40 | Se termina el Mundial

El encuentro entre los Pumas y la Rosa es el penúltimo del certamen, que concluirá este sábado con la final entre Nueva Zelanda y Sudáfrica en el Stade de France de Saint Denis. El cotejo entre los All Blacks y los Springboks tiene varios condimentos especiales. Entre los dos conquistaron seis de los nueve mundiales que se disputaron hasta el momento, incluidos los últimos cuatro, una hegemonía que se acrecienta más allá de la evolución de países como Francia e Irlanda. Además, después de 28 años, las dos grandes potencias del rugby se medirán en el encuentro cumbre. En Sudáfrica 1995 se impuso el local, por 15 a 12.

13:30 | Una revancha

Es la segunda vez que la Argentina e Inglaterra se enfrentan en el Mundial de Rugby 2023 porque se vieron las caras el 8 de septiembre pasado en el debut de ambos equipos en el grupo D. En Marsella, por la primera fecha, el conjunto europeo se impuso por un contundente 27-10 y lo propinó a los sudamericanos una dura derrota que lo dejó sin margen de error para el resto del certamen.

Bienvenidos al liveblog de LA NACION del duelo entre los Pumas e Inglaterra, por el tercer puesto del Mundial de Rugby Francia 2023. El partido se disputa desde las 16 (hora argentina) en el Stade de France de Saint Denis y el ganador se quedará con la medalla de bronce. El árbitro será el australiano Nic Berry.